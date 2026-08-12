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Terror en Cercado de Lima: cámaras de seguridad evidencian brutal agresión de hombre contra escolar

La PNP capturó a Juan Carlos Calle Soto en La Victoria luego de golpear a la escolar en plena vía pública cuando se dirigía a su colegio. Familia y vecinos piden justicia

Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que un hombre de 43 años ataca brutalmente y sin motivo aparente a una escolar de 15 años que se dirigía a su colegio en el Cercado de Lima. Los gritos de desesperación de la menor alertaron a los vecinos.| Video: Latina Noticias
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Una adolescente de 15 años fue atacada de forma violenta por un hombre de 43 años en el Cercado de Lima mientras se dirigía a su colegio. El agresor, identificado como Juan Carlos Calle Soto, fue capturado horas después de que escapara de la retención de los vecinos, quienes al principio pensaba que se trataba del padre de la menor.

La agresión ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana en el jirón Conde de la Vega, frente a una posta médica en el Cercado de Lima. Las cámaras de seguridad captaron cómo Calle Soto se acercó primero a dos estudiantes, pero desistió cuando los vio.

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Solo pasaron unos minutos y se dirigió a la menor, quien caminaba sola rumbo a su centro educativo. Testigos relataron que la adolescente comenzó a correr por la pista y a pedir auxilio, mientras el atacante la perseguía.

Detienen a hombre que agredió a escolar en Cercado de Lima, vecinos exigen justicia
Detienen a hombre que agredió a escolar en Cercado de Lima, vecinos exigen justicia | Foto: Latina Noticias

La rápida actuación de los vecinos permitió que el agresor soltara a la menor. Una mujer logró sujetar a Calle Soto para evitar que escapara, mientras otros auxiliaron a la escolar, quien presentaba heridas en el rostro y necesitó atención médica inmediata. De acuerdo con la madre de la víctima, los médicos indicaron que la joven requeriría entre tres y cuatro puntos de sutura por la gravedad de la lesión.

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En medio de la conmoción, el atacante logró huir del lugar, pero la indignación de la comunidad no cesó. Residentes y familiares de la víctima se desplazaron hasta la vivienda de Calle Soto, situada a pocos metros de la escena, exigiendo justicia.

Sujeto tiene antecedentes

De acuerdo con Latina Noticias, Juan Carlos Calle Soto tenía antecedentes por acoso sexual y violencia. En julio de 2020, fue denunciado por acoso sexual contra otra menor de 15 años, así como por lesiones dolosas a una persona con arma blanca. Incluso, su propio padre lo denunció por violencia familiar.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, tras una búsqueda en la zona y la alerta generada entre los vecinos, Calle Soto fue finalmente capturado en el distrito de Ventanilla.

Familiares y vecinos de la víctima solicitaron a las autoridades que se apliquen sanciones ejemplares contra Juan Carlos Calle Soto. La madre de la adolescente subrayó que su hija no portaba objetos de valor y que el ataque ocurrió “sin justificación, sin haber tenido absolutamente nada contra nosotros y quizás contra ella”.

Capturan a presunto agresor de menor en Lima, la comunidad reclama mayor seguridad| Foto: Latina Noticias
Capturan a presunto agresor de menor en Lima, la comunidad reclama mayor seguridad| Foto: Latina Noticias

La comunidad reiteró su demanda de mayor seguridad y vigilancia, en especial en horarios en los que los escolares se desplazan a sus centros de estudio.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante cualquier situación que requiera presencia policial, como delitos, emergencias o hechos sospechosos, la ciudadanía puede comunicarse con la PNP marcando el número 105.

Bomberos: En caso de incendios, accidentes o situaciones que implican rescate, el número a marcar es el 116 para contactar a los Bomberos.

SAMU: Para emergencias médicas, como lesiones graves, accidentes o problemas de salud repentinos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia responde a través del número 106.

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