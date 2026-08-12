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El 62% de limeños ve menos oportunidades laborales sin IA, pero 50% no se siente preparado

El estudio de Ipsos para Cibertec revela una marcada brecha entre la importancia que los ciudadanos atribuyen a esta tecnología y su experiencia para incorporarla en el trabajo o los estudios. La diferencia es aún mayor entre los adultos de 43 años a más

Los resultados reflejan un cambio en la manera en que las personas perciben las demandas del mercado laboral.
Los resultados reflejan un cambio en la manera en que las personas perciben las demandas del mercado laboral. Foto: ESAN
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La inteligencia artificial gana espacio como una herramienta cada vez más relevante para el futuro del empleo en Lima. Según un estudio de Ipsos para la Escuela de Educación Superior Cibertec, el 62% de los limeños considera que quienes no aprendan a utilizar herramientas de IA tendrán menos oportunidades laborales en los próximos años.

Sin embargo, esta percepción no se traduce necesariamente en experiencia o confianza para utilizarla. El 51% de los encuestados afirma que nunca ha empleado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo o estudios, mientras que la mitad de la población limeña reconoce sentirse poco o nada preparada para incorporarlas en sus actividades laborales.

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La IA se vuelve una competencia laboral

Para Jorge Cáceres, director de Formación Continua de Cibertec, los resultados muestran una modificación en la forma en que las personas entienden las exigencias del mercado laboral. “Hace algunos años, usar herramientas digitales era un diferencial; hoy se está convirtiendo en un requisito. La IA es percibida como una competencia necesaria para desenvolverse en distintos ámbitos laborales, independientemente de la profesión o el sector”, explica.

El especialista sostiene que el reto para las instituciones educativas y las empresas consiste en convertir esa percepción sobre la importancia de la tecnología en habilidades concretas que puedan utilizarse en el trabajo. En ese sentido, el desafío ya no estaría únicamente relacionado con tener acceso a estas herramientas, sino con aprender a emplearlas de manera efectiva.

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El reto para instituciones y empresas es transformar esa percepción en habilidades concretas aplicables al trabajo
El reto para instituciones y empresas es transformar esa percepción en habilidades concretas aplicables al trabajo. Foto: TOTVS

Solo 1 de cada 10 se siente muy preparado

La preparación frente a esta transformación tecnológica todavía es limitada. Apenas el 10% de los limeños asegura sentirse muy preparado para utilizar herramientas de IA en el trabajo, mientras que otro 38% se considera algo preparado.

En el extremo contrario, el 50% señala que está poco o nada preparado para incorporarlas en su actividad laboral. Cáceres considera que esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación y aprendizaje continuo. “La encuesta muestra una situación interesante: muchas personas entienden que esta herramienta inteligente será importante para su futuro profesional, pero al mismo tiempo reconocen que aún no se sienten preparadas para utilizarla. Esto evidencia la necesidad de impulsar procesos de capacitación y aprendizaje continuo que permitan cerrar las brechas digitales”, sostiene.

La brecha aumenta entre las generaciones

La diferencia también se refleja según la edad de los encuestados. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, el 75% manifiesta sentirse preparado para utilizar IA en el trabajo. En cambio, entre las personas de 43 años a más, esta proporción cae hasta el 29%.

Este último grupo también registra una menor experiencia de uso: el 66% nunca ha utilizado herramientas de IA. La diferencia generacional evidencia que la incorporación de estas tecnologías no avanza al mismo ritmo entre los distintos segmentos de la población.

En este grupo, el 66% nunca ha usado herramientas de IA, lo que evidencia un avance desigual de estas tecnologías según la edad.
En este grupo, el 66% nunca ha usado herramientas de IA, lo que evidencia un avance desigual de estas tecnologías según la edad. Foto: Wired

Habilidades humanas y tecnología serán complementarias

Cáceres señala que el mercado laboral está dando mayor valor a los perfiles capaces de combinar competencias tecnológicas con capacidades humanas. “La inteligencia artificial no reemplaza el criterio, la creatividad o la capacidad de resolver problemas. Por el contrario, está impulsando la necesidad de que las personas desarrollen nuevas capacidades y aprendan a trabajar junto a estas herramientas. Quienes se adapten más rápido tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente”, concluye.

Así, la ventaja competitiva no dependerá únicamente de conocer la existencia de la inteligencia artificial. La capacidad de integrarla al trabajo, utilizarla para tomar decisiones y resolver problemas y generar valor dentro de cada profesión será un factor cada vez más relevante.

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