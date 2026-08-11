Terremoto en Colombia: Perú envía 12 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados

Desde el Grupo Aéreo N° 8 en el Callao, un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú se prepara para transportar 15 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, en respuesta al fuerte terremoto que afectó al país hermano. (Canal N)

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Una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió desde el Grupo Aéreo N.° 8 con un cargamento destinado a atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. El envío fue coordinado por autoridades del Ejecutivo y busca brindar apoyo a las personas que resultaron damnificadas tras el movimiento sísmico.

Según informó Canal N, este es el primer vuelo confirmado desde Perú con ayuda humanitaria para Colombia. El cargamento, de aproximadamente 12 toneladas, fue preparado y trasladado con rapidez para que los artículos lleguen lo antes posible a las zonas afectadas.

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Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú carga ayuda humanitaria en Lima, mientras personas caminan entre los escombros de edificios afectados por un terremoto en Colombia. (Infobae Perú/Canal N)

Ayuda incluye carpas y alimentos

Entre los productos enviados se encuentran carpas, alimentos no perecibles, ropa de abrigo, vestimenta, enseres y menaje, además de otros artículos considerados esenciales para atender a la población durante la emergencia.

Las carpas permitirán brindar cobijo temporal a las personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con Canal N, parte de la ayuda está destinada a cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados durante las primeras horas de atención.

Un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú transporta ayuda esencial como ropa de abrigo, carpas y alimentos no perecibles a Colombia. Las imágenes muestran la supervisión del envío por parte de autoridades peruanas en un gesto de cooperación internacional. (Crédito: Canal N)

Autoridades supervisaron el envío

La presidenta Keiko Fujimori llegó al Grupo Aéreo N.° 8 para supervisar el traslado de la ayuda humanitaria. En el lugar también estuvieron representantes del Ejecutivo, la Fuerza Aérea del Perú y Defensa Civil, quienes participaron en las coordinaciones previas al vuelo.

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La mandataria estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el canciller, Carlos Spa; y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde. Las autoridades supervisaron el cargamento antes de su traslado hacia Colombia.

Autoridades peruanas, incluyendo a la presidenta Keiko Fujimori, supervisan el cargamento de ayuda humanitaria en el Grupo Aéreo N.° 8, destinado a Colombia para los damnificados por el terremoto. (Canal N)

Se evalúan nuevos vuelos

El vuelo constituye, hasta el momento, el primer traslado confirmado de ayuda humanitaria desde Perú hacia Colombia tras el terremoto. Las autoridades también señalaron que se podría evaluar la realización de otros vuelos para continuar brindando asistencia a los damnificados.

El apoyo peruano contempla artículos destinados a atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas por el terremoto, entre ellas quienes perdieron sus viviendas. La ayuda será trasladada por vía aérea para facilitar su llegada a Colombia.

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Personal militar y de Defensa Civil supervisa el cargamento de ayuda humanitaria de Perú en el Grupo Aéreo N.° 8, listo para ser trasladado a Colombia por el terremoto. (Infobae Perú/Canal N)

Perú enviará rescatistas y voluntarios

La presidenta de la República informó que el Gobierno peruano prepara un posible segundo envío de ayuda a Colombia, esta vez con personal especializado para apoyar las labores de búsqueda tras el terremoto. “El canciller ha decidido ir en representación del gobierno. Mañana, probablemente, salga un segundo avión con voluntarios, rescatistas certificados”, declaró para los medios de prensa.

En el marco de estas acciones, el vicepresidente peruano entabló comunicación con el vicepresidente de Colombia para gestionar el despliegue del segundo avión. La aeronave transportaría a voluntarios y rescatistas certificados para sumarse a las tareas de búsqueda entre los escombros provocados por el terremoto.

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La presidenta de Perú, junto a un funcionario del Ministerio de Defensa, informa sobre el segundo envío de ayuda humanitaria y rescatistas certificados a Colombia para labores tras el terremoto.

Las coordinaciones se realizan mientras el Gobierno colombiano mantiene las operaciones de rescate tras declarar la situación de emergencia nacional. Colombia estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) central en Bogotá, además de sedes auxiliares en Armenia, Quibdó y Cali para articular las operaciones del personal de rescate.