Nueva alza de combustibles en Lima genera que la gasolina llegue hasta los S/ 24

En un grifo Repsol de la avenida Iquitos, en La Victoria, el precio por galón de la gasolina regular llegaba a S/ 23,99, muy cerca de los S/ 24. En tanto, la gasolina premium se ofrecía a S/ 25,99, mientras que el diésel registraba el mayor valor, con S/ 26,49 por galón (Crédito: Buenos Días Perú).

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El precio de los combustibles continúa presionando el presupuesto de los conductores en Lima. Un recorrido realizado por Buenos Días Perú mostró que la gasolina regular ya bordea los S/ 24 por galón en algunos grifos, mientras que otros productos, como la gasolina premium y el diésel, también registran precios elevados.

La situación impacta especialmente a quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo. Taxistas, colectiveros, motociclistas y otros conductores deben destinar una mayor parte de sus ingresos a abastecerse, aunque también encuentran diferencias importantes entre establecimientos, por lo que comparar precios se ha convertido en una alternativa para reducir el gasto.

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Precios llegan hasta los S/ 26

En un grifo Repsol ubicado en la avenida Iquitos, en La Victoria, se registró la gasolina regular en S/ 23,99, es decir, prácticamente S/ 24. La gasolina premium se encontraba en S/ 25,99, mientras que el diésel alcanzaba los S/ 26,49 por galón.

De acuerdo con los trabajadores consultados durante el reportaje, estos precios se mantienen desde hace aproximadamente dos semanas y ya tienen un efecto sobre quienes dependen diariamente de sus vehículos. El informe señaló que no se observaba una gran afluencia en los grifos, aunque algunos conductores estarían consumiendo más combustible del que tenían previsto.

El alza afecta principalmente a taxistas, colectiveros, motociclistas y otros conductores, quienes deben destinar más ingresos al combustible. Ante ello, comparar precios entre grifos permite reducir el gasto. Foto: Motor 16

Conductores buscan los grifos más baratos

Las diferencias entre establecimientos también forman parte del escenario. Durante el recorrido se identificó que la gasolina podía encontrarse alrededor de S/ 22 en un grifo Primax, frente a los S/ 24 registrados en otro establecimiento. Una situación similar se observó en el petróleo, con una diferencia de aproximadamente S/ 2 entre puntos de venta.

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Esta variación ha llevado a que los conductores recorran distintos grifos antes de abastecerse para encontrar un precio más conveniente. El impacto alcanza particularmente a taxistas y colectiveros, quienes necesitan combustible de manera constante para mantener sus jornadas laborales.

El alza golpea a quienes viven del transporte

Uno de los conductores entrevistados explicó que utiliza petróleo y que realiza el abastecimiento de su vehículo semanalmente. Según indicó, destina aproximadamente entre S/ 250 y S/ 280 para combustible, mientras que el precio observado durante el recorrido alcanzaba los S/ 26 por galón.

“Sí, sigue aumentando, pero ¿qué se puede hacer en este caso? Tenemos que seguir para adelante con el trabajo, nomás. Vamos a ver si este nuevo gobierno trata de mejorar las cosas”, señaló el trabajador consultado por el reportaje.

Un conductor señaló que gasta entre S/ 250 y S/ 280 semanales en petróleo, cuyo precio llegó a S/ 26 por galón. Foto: Eneos

El incremento también se refleja en otros usuarios de vehículos que dependen del combustible para desplazarse y trabajar. Durante la cobertura se observaron colas de motocicletas, mientras que los conductores consultados manifestaron la necesidad de continuar trabajando pese al mayor desembolso que implica llenar el tanque.

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Conflicto internacional entre los factores señalados

Durante el informe, el reportero relacionó el incremento de los precios con el reciente conflicto en Medio Oriente, señalando que este escenario está incidiendo en el comportamiento de los combustibles en el país. El aumento se ha trasladado a productos como la gasolina regular, la premium y el petróleo.

Por ahora, la principal estrategia identificada entre los conductores consiste en comparar los precios antes de abastecerse. Desde La Victoria, el reportaje de Buenos Días Perú remarcó que las diferencias entre grifos pueden representar varios soles por galón, un factor relevante para quienes necesitan cargar combustible de manera frecuente.

Infobae Perú se contactó con la Asociación de Grifos y Estaciones del Perú para consultar sobre la situación del precio de la gasolina. El AGESP decidió no dar declaraciones en el corto plazo sobre esta problemática.

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