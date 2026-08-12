Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cardenal Carlos Castillo pide que visita del papa León XIV al Perú no sea solo un acto logístico: "Me dijo que quería que la gente hablara"

El prelado reveló que el pontífice le pidió expresamente que la gente hablara durante su visita apostólica de siete días por Lima, Chiclayo, Pucallpa y el Cusco

Foto: Arzobispado de Lima
Foto: Arzobispado de Lima
Guardar

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, llamó a reivindicar la dignidad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos ante lo que describió como una mirada puramente mercantilista con la que potencias y organismos internacionales tratan a la región. Lo hizo en el marco del programa «León XIV vuelve a casa», impulsado por la oficina de comunicaciones del Arzobispado de Lima, de cara al viaje apostólico del papa León XIV al Perú, previsto del 11 al 17 de noviembre.

En diálogo con el periodista Juan José Dioses, Castillo situó a América Latina en el centro de un debate global que abarca la discriminación a los migrantes, la explotación de recursos naturales y los riesgos de una deshumanización acelerada por la tecnología. El purpurado sostuvo que uno de los problemas más graves del momento es que “no se reconoce que somos una sola humanidad”.

PUBLICIDAD

Foto: Arzobispado de Lima
Foto: Arzobispado de Lima

El arzobispo de Lima subrayó que la elección del Santo Padre de visitar tres países sudamericanos —Perú, Argentina y Uruguay— es un gesto deliberado para visibilizar el valor intrínseco de la región en el mapa global. Frente a quienes reducen a Latinoamérica a su potencial extractivo, Castillo fue enfático: “Algunos países nos ven solamente como una mina de oro o de minerales raros, y nos ven por el negocio, nada más. Nosotros no somos cosas: somos seres humanos que tenemos una historia y una vida”.

La denuncia del cardenal se extendió también al trato que reciben los migrantes latinoamericanos. “Hemos visto la injuria que significa que se llegue a vapulear a nuestras naciones o el desprecio por los migrantes, que es un drama humano grande y serio en nuestro continente”, afirmó. Para Castillo, recuperar la autoestima colectiva pasa por “aprender a reconocer lo que somos en nuestra grandeza” y por defender “nuestra independencia y nuestra soberanía como países”.

PUBLICIDAD

Monseñor Castillo cuestiona discurso discriminatorio y llama a reconocer la dignidad de todos. (Foto: Agencia Andina)
Monseñor Castillo cuestiona discurso discriminatorio y llama a reconocer la dignidad de todos. (Foto: Agencia Andina)

El Perú como espejo de la región

El cardenal Castillo destacó que la decisión del papa León XIV de recorrer las tres grandes regiones geográficas del Perú —la costa en Chiclayo y Lima, la selva en Pucallpa y la sierra en el Cusco— no es casual. Para el arzobispo, esa ruta recoge toda la diversidad que converge en el país andino y lo convierte en un microcosmos de lo que vive el continente: “El Perú es como un mundo en pequeño, es reflejo de lo que vive la región”.

Castillo precisó que esa diversidad no debe entenderse como un obstáculo a superar, sino como una riqueza que el diálogo permite articular. “La unidad no es simplemente homologación o masificación; la unidad es compartir dialógicamente nuestra diversidad para irnos uniendo en lo que vale la pena reconocer como propio y distinto”, sostuvo. La visita apostólica, que se extenderá por siete días, llega así cargada de un simbolismo que trasciende la geografía y apunta a la identidad plural de toda América Latina.

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Una preparación espiritual, no logística

El arzobispo de Lima hizo un llamado expreso a que la preparación para la visita del papa León XIV no se reduzca a la organización operativa ni a la búsqueda de la fotografía anecdótica. Castillo reveló que el propio pontífice le transmitió, en su última conversación en Roma, una petición concreta: “El Papa textualmente me dijo que quería que la gente hablara. Para esta visita apostólica, vamos a prepararnos en distintos grupos para preparar nuestras preguntas y que el Papa nos escuche”.

Esa orientación convierte el viaje en un ejercicio de escucha mutua antes que en un acto de recepción pasiva. El cardenal instó a que cada persona realice “un acto de meditación y oración personal” como punto de partida, y que desde allí se construya un proceso comunitario de reflexión. La imagen que propuso es la de una Iglesia que aprende a escuchar antes de hablar, en sintonía con el espíritu sinodal que el pontífice ha promovido desde el inicio de su pontificado.

Una mujer con blazer blanco y un hombre vestido de rojo eclesiástico con solideo y pectoral de cadena con cruz, uno junto al otro
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, se reúnen para coordinar la visita del papa León XIV al país. (Foto: X/@ope_peru)

Sinodalidad frente a la deshumanización tecnológica

Carlos Castillo vinculó la experiencia del Sínodo y el modelo de sinodalidad con las advertencias que el papa León XIV desarrolló en su encíclica Magnífica Humanitas. Para el purpurado, América Latina está en condiciones de ofrecer al mundo un modelo alternativo de comunidad y diálogo humano frente a dos amenazas que considera urgentes: la automatización de la vida cotidiana y el avance de una guerra progresivamente deshumanizada.

“Nuestra humanidad está decayendo producto de la rapidez, la ligereza del lenguaje y el desprecio. Se está perdiendo la capacidad de conversar, de vernos cara a cara. Ante esta avidez profunda de ser seres humanos, el Papa pone el acento en eso y llama a que reconformemos los sistemas de vida”, señaló el arzobispo. La región, a su juicio, no debe limitarse a recibir ese diagnóstico, sino a protagonizar la respuesta.

León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano
León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano

La Iglesia como modelo de autoridad invertida

El cardenal Castillo desarrolló una imagen que sintetiza su visión de la sinodalidad: la pirámide al revés. En ese esquema, el pueblo ocupa la cima, los sacerdotes el centro y los obispos la base, en su rol de servidores. “La sinodalidad implica que todos construimos la Iglesia y redefine el concepto de autoridad”, explicó, y añadió que una comunidad eclesial que aprende a escucharse y a decidir en conjunto genera una inspiración directa para que la sociedad civil retome los caminos del diálogo.

Esa propuesta adquiere mayor peso en el contexto del viaje apostólico. La visita del papa León XIV —quien se reunió en audiencia privada con Castillo en julio de 2026— llega a una región que el cardenal describe como capaz de aportar una voz propia al debate global, una voz que defienda la dignidad humana, la soberanía de los pueblos y el valor del encuentro cara a cara frente a la aceleración tecnológica.

Temas Relacionados

Papa León XIVPerúIglesia CatólicaCarlos Castilloperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

La modelo intentó mencionar su nuevo proyecto durante su despedida en América Hoy, pero la conductora la interrumpió al instante y dejó una frase que convirtió esos segundos en lo más comentado del bloque

Janet Barboza frenó en vivo a Suheyn Cipriani cuando quiso contar que tiene un nuevo podcast: “Acá no se promocionan”

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

La conductora de Q+ criticó el freno que recibió la modelo en 'América Hoy' cuando intentaba contar sobre su nuevo espacio, precisamente el programa que ha estrenado en el canal de streaming de Copello

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Juan Calle Soto fue ubicado en Ancón luego de que vecinos y familiares iniciaran una búsqueda tras la agresión contra una menor de 15 años que se dirigía a su colegio. Según información difundida por 24 Horas, el hombre tenía antecedentes de denuncias por agresión y acoso

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Se jugó la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú enfrentó a China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026: así quedaron los partidos tras el final de la fase de grupos

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

Cruces definidos de octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: así quedaron las llaves rumbo al título

Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026