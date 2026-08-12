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Desde Chile esperan que USD 1.500 millones de inversión en el aeropuerto Jorge Chávez se muden a Brasil “en las próximas semanas”

La definición sobre la inversión de Latam y su diferendo con Lima Airport Partners debe llegar en las próximas semanas por la incorporación de aviones Airbus A321XLR prevista para 2027

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Latam evalúa redirigir USD 1.500 millones a Brasil si Perú mantiene la TUUA de USD 11,86 para pasajeros en conexión internacional.
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La controversia por la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima ha generado una creciente presión sobre las inversiones extranjeras en Perú.

Aerolíneas como Latam Airlines, Delta y JetSmart han advertido sobre el impacto negativo de este cobro, que asciende a USD 11,86 por pasajero en conexión internacional, en la competitividad de Lima como hub regional.

El debate se intensifica ante la posibilidad de que Latam redestine una inversión prevista de USD 1.500 millones a Brasil si no se modifica la actual política tarifaria.

Latam advierte sobre el futuro de su inversión en Perú

Latam Airlines proyectaba invertir en Perú en un horizonte de cinco años, principalmente mediante la incorporación de aviones Airbus A321XLR.

Sin embargo, fuentes del sector señalaron a Diario Financiero que, en caso de mantenerse la TUUA, estas aeronaves pasarían a operar desde Brasil.

LATAM
LAP señaló que la TUUA regulada por Ositrán financia servicios de tránsito y que parte de la recaudación se transfiere al Estado para infraestructura aeroportuaria.

La decisión sobre el destino de los aviones deberá tomarse en las próximas semanas, ya que su llegada está prevista para el primer trimestre de 2027.

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El vicepresidente comercial de Latam, Ramiro Alfonsín, señaló que la empresa busca apoyar el crecimiento, la conectividad y el desarrollo sostenible del turismo en Perú, pero advirtió que la TUUA afecta la competitividad del país. Según Alfonsín, esta situación obliga a la compañía a reconsiderar sus planes de inversión en el país.

El impacto de la TUUA en la competitividad de Lima

Delta Airlines también expresó preocupación. Su vicepresidente para América Latina, Alex Antilla, afirmó que la TUUA limita la capacidad de Lima para atraer más rutas y frecuencias, y afecta el potencial del acuerdo conjunto entre Delta y Latam. Cada dólar adicional en los costos reduce la competitividad frente a otros hubs regionales.

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JetSmart, por su parte, valoró la eliminación de la TUUA para viajes domésticos, pero subrayó que el cobro internacional sigue pendiente. Su CEO, Estuardo Ortiz, explicó que estos cargos elevan el precio final para los pasajeros y pueden desincentivar el uso de Lima como punto de conexión, trasladando el tráfico a otros aeropuertos de la región.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas.
Lima Airport Partners propuso una rebaja del 36% de la TUUA, pero rechazó eliminar la tarifa para conexiones internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez.

Delta y JetSmart también expresan preocupación

Desde la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), su gerente de negocios de aviación, Jorge Villaseca, reconoció la preocupación de las aerolíneas, aunque insistió en que la TUUA es solo uno de varios factores que influyen en las decisiones de inversión.

Villaseca sostuvo que la caída de tráfico aéreo en la región no depende exclusivamente de la existencia de esta tarifa, y que no existe un estudio específico que demuestre un impacto directo de la TUUA sobre la demanda.

LAP propuso al gobierno peruano una reducción del 36% en la TUUA para pasajeros en conexión internacional, una medida discutida antes del último cambio de gobierno.

La concesionaria espera continuar el diálogo con las nuevas autoridades. Villaseca descartó una eliminación total del cobro y defendió que la tarifa, regulada por Ositrán, financia servicios como sistemas de equipaje, seguridad e información para los pasajeros en tránsito.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
La definición sobre la inversión de Latam debe llegar en las próximas semanas por la incorporación de aviones Airbus A321XLR prevista para 2027.

Brasil surge como destino alternativo para la inversión

Además, la mitad de lo recaudado por la TUUA se transfiere al Estado para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria regional. LAP planteó incorporar la tarifa directamente en el precio del pasaje para reducir el impacto en la experiencia del viajero, opción que habría sido aceptada y luego rechazada por una aerolínea, cuya identidad no fue revelada.

El futuro de la inversión de Latam en Perú depende ahora de la determinación que adopten las autoridades sobre la TUUA. La posibilidad de que los USD 1.500 millones migren a Brasil evidencia la sensibilidad de las inversiones extranjeras ante las políticas regulatorias del país.

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