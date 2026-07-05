Manuel van Oordt, CEO de LATAM Perú, sobre la TUUA internacional: “La expectativa (de eliminarla) es alta con el nuevo gobierno”

Manuel van Oordt. El plan de crecimiento de LATAM en Lima incluye renovación de flota y hasta 12 destinos adicionales, pero la empresa evalúa redirigir aviones si no se elimina la tasa. Créditos: LINKEDIN

Ya se han cumplido seis meses desde que el MTC y Ositrán autorizaron al concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), cobrar una tarifa de transferencia internacional —conocida como TUUA internacional— por los servicios prestados a pasajeros en conexión. Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, asegura que, desde entonces, el terminal de la capital peruana ha perdido competitividad y tráfico de pasajeros frente a otros hubs de la región. Sin embargo, para los operadores aeronáuticos no todo está perdido.

Cuando se firmó la última adenda se decidió no cobrar la tasa nacional, pero se mantiene la internacional. ¿No hubiera sido conveniente que también la TUUA de transferencia internacional siguiera el mismo camino?

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Todavía estamos atrasados respecto a la cantidad de turistas que venían al Perú antes de la pandemia. Debemos promover el turismo y la conectividad. Cualquier tasa adicional resta atractivo al país. Lima compite con Bogotá y Panamá, que no cobran tasas de interconexión. Para atraer más pasajeros y que decidan quedarse y visitar el Perú, es positivo lo que se hizo con la tasa nacional. La misma lógica debería aplicarse a la transferencia internacional, de manera que el usuario no pague esa tasa.

¿Hay espacio para que el Estado y el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez puedan modificar nuevamente la TUUA de transferencia internacional? ¿Se requeriría una nueva adenda?

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Todos buscamos atraer más pasajeros y turistas al Perú: aerolíneas, concesionarios y autoridades. Con el mismo principio que se eliminó la tasa doméstica, las autoridades y el concesionario del aeropuerto de Lima deberían encontrar un mecanismo para que los pasajeros de transferencia internacional tampoco paguen esa tarifa, logrando así competitividad con otros aeropuertos de la región.

Estas soluciones, ¿deberían pasar por el plano legal? Hay una iniciativa de gremios para una acción de amparo. El Poder Judicial la ha devuelto a foja cero por un tema de forma más que de fondo. ¿Cuál es su posición?

El tema de fondo es incentivar la transferencia en Lima; no se puede cobrar una tasa que otros aeropuertos competidores no cobran. Se debe buscar una solución similar a la del tráfico doméstico, para que los pasajeros no paguen la tasa. La solución debe ser entre el Estado y el concesionario.

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La TUUA de transferencia internacional es de 11,8 dólares. ¿Debería eliminarse por completo o podría considerarse una reducción?

Lo ideal sería que, como en la transferencia doméstica, el usuario no pague esa tarifa en la transferencia internacional. Esa medida incentivaría el tráfico y motivaría a más viajeros a pasar por Lima y quedarse en el Perú.

LATAM pidió aplicar a los vuelos internacionales el mismo esquema de transferencia doméstica para que el pasajero no pague la TUUA en Lima.

El impacto de la TUUA internacional en el aeropuerto de Lima

Ya han pasado seis meses desde que se cobra esa TUUA internacional. ¿Cuál ha sido el impacto estimado?

El impacto ha sido negativo. Se han cancelado ocho rutas porque la tasa desincentiva a los pasajeros. En las rutas donde existen alternativas, la cantidad de pasajeros que optan por Lima ha bajado entre 10% y 15%, eligiendo otros aeropuertos para conectar.

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¿Hemos perdido competitividad frente a aeropuertos como Santiago, Bogotá o Panamá?

Sí, hemos perdido competitividad frente a Bogotá y Panamá. Los pasajeros comparan y eligen aeropuertos sin cobros adicionales. El Estado y el concesionario deben encontrar una solución, como ocurrió con la transferencia doméstica, para que el usuario no pague esa tasa internacional en Lima. Estoy seguro de que están evaluando alternativas.

Desde el año pasado se hablaba de una inversión de 1,500 millones de dólares por parte de LATAM en Perú, que incluía cambio de flota. ¿Continúa bajo revisión?

Es un proyecto concreto de LATAM para crecer en el hub de Lima, incorporar nueva flota y agregar hasta 12 destinos adicionales, con una inversión de 1,500 millones de dólares, ya aprobada y financiada. Sin embargo, con el sobrecosto que implica la tasa de transferencia internacional, el proyecto está en reevaluación porque pierde sustento y atractivo para atraer pasajeros en conexión en Lima.

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¿Los aviones podrían destinarse a otro país si no se resuelve el tema de la TUUA internacional?

Sí. De hecho, se están evaluando alternativas, aunque la prioridad es crecer en Lima si se encuentra una solución para la tasa de transferencia internacional. El proyecto es clave para la conectividad y el desarrollo del comercio y turismo en Perú, pero el sobrecosto lo pone en riesgo.

¿Hay expectativas con el nuevo gobierno respecto a una posible solución para la TUUA internacional?

Sí, con el nuevo gobierno, la expectativa es alta. Confío en que las autoridades, como lo han venido haciendo, sigan encontrando soluciones con el concesionario para eliminar esa tasa adicional.

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