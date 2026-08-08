Adiós a la gratificación CAS, aumento de pensiones a maestros y militares, y homologación CAFAE: MEF las llevará al TC

Siguiendo la recomendación de instituciones como el BCRP y el Consejo Fiscal, el MEF buscará la inconstitucionalidad de las leyes 'caras' aprobadas por el Congreso anterior. - Crédito TC

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Finalmente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, indicó cuáles son las cuatro leyes por las cuales su sector presentará demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), esto luego de que fueran dadas por el Congreso de la República durante la gestión 2021-2026 y que tendrían un impacto importante en el déficit fiscal.

En declaraciones a RPP, el ministro precisó que son cuatro las normas que “pueden mover la aguja” de la caja fiscal. Como se recuerda, anteriormente el ministro, antes de ser nombrado para el cargo, había señalado para El Montonero que la Ley de pensiones dignas a maestros cesantes y jubilados era muy cara. Sí, justamente esta está en las que incluirán, también las siguientes:

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La mencionada Ley 32581, que da pensión de S/3.500,70 (en la práctica) a los maestros jubilados y cesantes, con reglamento pendiente y ya fuera de plazo

La Ley 32563, que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS, ya vigente

La Ley 32424, de homologación del incentivo único CAFAE para trabajadores del régimen del decreto legislativo 276, aún pendiente de publicar reglamento, el cual está fuera de plazo

La Ley 32561, de pensión de militares y policías.

Cuba consideraba a la Ley de pensión digna para los maestros como la más cara. Tampoco se ha reglamentado y ya no entraría en vigencia si el MEF la lleva al TC. - Crédito Perumin

MEF se ‘bajará’ cuatro leyes ‘costosas’

“Hemos escogido, de las muchas que hay, las cuatro que pueden mover la aguja, que efectivamente tienen que ver con pensiones a militares y policías, pensiones a profesores jubilados, con CAFAE y con CAS”, precisó Elmer Cuba.

Para el MEF se trata de normas “anticonstitucionales”. “El Congreso no tiene en ninguna parte del mundo desarrollado la iniciativa de gasto. El gasto lo maneja el Ejecutivo (...) eso se ha corregido felizmente, pero para el futuro, han dejado todavía varias bombas de tiempo”, añadió.

Como se recuerdo, durante gran parte del Congreso anterior el TC tenía esta lectura, pero a pocas semanas de que empezara el gobierno de Keiko Fujimori se echaron atrás.

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El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su lado, Cuba explicó que si el MEF se quedara en una situación pasiva, el déficit fiscal tendría que aumentar y mantenerse en 3% durante los próximos cinco años de Gobierno.

“Tendríamos que aumentar el déficit fiscal de 1,8%, que sería este año, a 3% el próximo año y se mantendría en 3% el resto del gobierno. De manera concomitante, la deuda pública sobre el producto [bruto interno] comenzaría a subir a cifras peligrosas en un país que recauda poco y eso sí implicaría perder en algún momento el grado de inversión”, puntualizó el ministro.

Adiós a las gratificación CAS

El titular del MEF fue enfático al afirmar que se utilizarán los mecanismos legales para “sacar de la mesa a esas leyes lesivas contra el interés público”. De igual manera, en la víspera había señalado que no se podía pagar a un jubilado un sueldo similar al de su vida activa ya que ello no existe en ninguna otra parte del mundo.

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Trabajadores CAS ya no verían ni el 10% de la gratificación ni la CTS. - Crédito Difusión

“Para cumplirlas sin perder el grado de inversión, tendríamos que subir el IGV dos puntos, por ejemplo. No queremos cargar a la población por algo que, además de ilegal, es injusto para todos para todos los ciudadanos”, agregó.

Pero esto no solo es las pensiones a maestros y militares. Los trabajadores CAS, que ya no reciben aguinaldo, perderían su gratificación, que si bien este año se pagó en S/300 (el mínimo, e inclusive se reportaron situaciones en que se pagó menos), para fines de este 2026 podría haber sido de un monto mayor. Pero ahora la Ley irá al TC y podría eliminarse por completo. Adiós, 100% de gratificación para los CAS al 2030.

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