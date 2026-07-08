Aeropuerto Jorge Chávez: LAP rechaza intento judicial para eliminar la TUUA de transferencia internacional

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, ha rechazado el avance de un proceso judicial que busca la anulación del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que se aplica a los pasajeros en conexión.
La empresa advirtió que la eliminación de esta tarifa podría afectar la sostenibilidad financiera de la operación aeroportuaria y la infraestructura vinculada al principal terminal aéreo del país.
En un comunicado, la subsidiaria de la alemana Fraport AG subrayó que la acción de amparo presentada por la organización Proturismo pretende anular la Adenda N° 6 al contrato de concesión firmada entre el Estado y LAP, la cual estableció el cobro de la TUUA para pasajeros internacionales en tránsito.
PUBLICIDAD
La compañía explicó que la tarifa se encuentra regulada en el marco contractual vigente y reiteró que el proceso judicial aún no ha recibido un pronunciamiento de fondo por parte del Poder Judicial.
El proceso judicial vuelve a su etapa inicial
En los últimos días, la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó una decisión previa que había declarado improcedente la demanda de amparo interpuesta por Proturismo.
La sala consideró que el argumento de que el amparo no era la vía idónea para este reclamo no era suficiente para cerrar el caso, por lo que el expediente retorna al Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Ahora, el juzgado deberá volver a analizar tanto los argumentos de forma como los de fondo presentados por las partes involucradas.
PUBLICIDAD
La demanda de Proturismo, constituida en noviembre de 2025, según información brindada por Catherine Pacheco, gerente de Asuntos legales y gobernanza de LAP, fue presentada poco después de la implementación de la TUUA de transferencia internacional, por lo que dijo “dudar” de su composición.
Pacheco detalló que la asociación no está inscrita como representante de consumidores ante Indecopi y que, para la empresa, su constitución “parece orientada específicamente a esta acción legal”.
Además, señaló que recientemente la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI) -que agrupa a LATAM Perú, el gran jugador del mercado- se ha sumado formalmente a la demanda de amparo.
PUBLICIDAD
Argumentos y posición legal de LAP
En conversación con Infobae Perú, Pacheco explicó que la demanda de amparo solicita la nulidad total de la Adenda N° 6, sin diferenciar entre la TUUA nacional o internacional, y también cuestiona la obligación de informar o incluir la tarifa en el boleto aéreo.
La gerente indicó que actualmente el cobro de la TUUA de transferencia internacional, cuyo monto es de US$ 11,86 (incluido IGV), se realiza fuera del boleto, a través de una plataforma en línea y módulos presenciales en el aeropuerto, y reiteró que la TUUA nacional no se encuentra vigente para los pasajeros.
Según Pacheco, la reciente resolución judicial no significa un fallo sobre el fondo del asunto, sino que obliga al juzgado a reiniciar el análisis de todos los argumentos, tanto los expuestos por LAP como los presentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Ositran, que también figuran como demandados en el proceso.
PUBLICIDAD
La abogada advirtió que el proceso judicial podría extenderse durante varios años y eventualmente llegar hasta el Tribunal Constitucional. Además, recalcó que existen argumentos procesales adicionales —además del ya descartado por la sala constitucional— que podrían ser evaluados por el juzgado.
Más Noticias
Precio del dólar sube en Perú: Así abrió el tipo de cambio este 8 de julio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Los cinco errores más comunes al recibir la gratificación
Este beneficio laboral consiste en un pago adicional que los empleadores otorgan dos veces al año a los trabajadores del régimen laboral privado con motivo de Fiestas Patrias y Navidad, conforme a lo establecido por la ley
Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026
El volante brasileño se sumó al cuadro ‘aurinegro’ y regresará al estadio Monumental en la fecha 2 del segundo certamen de la Liga 1
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así van los partidos de la Semana 3
Se inició la última etapa de la fase preliminar de la competición, solo 8 equipos podrán seguir en carrera. Conoce cómo le fue a los equipos
Gratificación de julio 2026: Trabajadores reportan que empresas ya están pagando
Reportes de trabajadores del sector privado revelan que las empresas y empleadores ya se encuentran haciendo el depósito de la gratificación de julio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD