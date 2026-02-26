Pancho de Piérola se disculpa tras comentarios sobre la cobertura del caso Lizeth Marzano: “no tuve la sensibilidad correcta”

El comunicador dirigió un mensaje de respeto a la familia de Lizeth Marzano, mientras la controversia por su video destaca la importancia de abordar tragedias con humanidad en la prensa y las redes (Facebook)

La polémica rodeó a Pancho de Piérola luego de que, a través de un video difundido en sus redes sociales, emitiera opiniones sobre el tratamiento mediático del fallecimiento de Lizeth Marzano, joven deportista que perdió la vida tras ser arrollada en San Isidro.

Las declaraciones del comunicador, cuestionando la atención de los medios y sugiriendo que la audiencia se ve atraída por el morbo, provocaron una ola de críticas. Tras el rechazo generalizado, De Piérola reconoció su falta de sensibilidad y decidió pedir disculpas públicas, además de eliminar el contenido de sus plataformas digitales.

El incidente reavivó el debate sobre los límites en la cobertura de tragedias y la responsabilidad de los comunicadores frente a hechos de alto impacto social.

El video de Pancho de Piérola

Tras recibir un aluvión de críticas en redes sociales, el periodista Pancho de Piérola reconoció que fue insensible al referirse al trágico fallecimiento de Lizeth Marzano, provocando un intenso debate sobre la ética en los medios (TikTok.com/@panch.pe)

El periodista Francisco de Piérola generó una intensa reacción en redes sociales al compartir un video en el que abordó la cobertura que distintos medios dieron al caso de Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada por un conductor que posteriormente huyó de la escena.

En su mensaje, De Piérola puso en duda el motivo por el cual el hecho había cobrado tal relevancia mediática: “Todos los días mueren personas por accidentes o causas naturales. ¿Por qué esto es noticia? Porque ocurrió en San Isidro, la víctima era una deportista reconocida y Marisel Linares, quien aparece vinculada, es periodista de Willax”, afirmó.

El comunicador señaló además que, en su opinión, la rivalidad entre canales de televisión habría amplificado el caso más allá de su dimensión original. “Muchos buscan hacer de este suceso algo más grande de lo que es porque, lamentablemente, al público le atrae el morbo”, sostuvo en el video que fue rápidamente replicado.

Las palabras de De Piérola fueron percibidas por parte de la audiencia como insensibles frente a la gravedad de la situación y al dolor de la familia de la víctima. Numerosos usuarios de la red social X calificaron su postura como minimizadora y criticaron la falta de empatía en su análisis.

Críticas y eliminación del video tras la indignación colectiva

Frases que relativizaban el hecho encendieron la indignación pública y reabrieron el debate sobre ética y sensibilidad informativa. (TikTok.com/@panch.pe)

En cuestión de horas, el contenido original fue eliminado por el propio De Piérola tras detectar la magnitud de las reacciones adversas. Sin embargo, varios usuarios habían descargado previamente el video, lo que facilitó su redistribución y prolongó la discusión sobre el rol de los comunicadores en casos de tragedia.

Las críticas se centraron en frases como “todos los días mueren personas atropelladas”, interpretadas por la opinión pública como una banalización de la pérdida de Marzano y del reclamo social de justicia. La indignación se acentuó porque el caso, además de la muerte de una joven deportista, involucra a figuras reconocidas del periodismo y a la circulación de información sensible.

Diversos comentarios en redes subrayaron la necesidad de que quienes informan sobre hechos de alto impacto lo hagan con respeto y con un enfoque humano, especialmente cuando la víctima es una figura pública y la sociedad exige respuestas claras y responsables.

Las disculpas públicas de Pancho de Piérola

Ante la presión social y la multiplicación de los cuestionamientos, Pancho de Piérola optó por emitir un mensaje de disculpa. En una nueva publicación, aceptó que su enfoque había sido inapropiado: “No tuve la sensibilidad correcta para abordar este caso. Muchas personas me han escrito molestas, preocupadas, ofendidas, y tienen toda la razón. Mi comentario estaba totalmente fuera de lugar, porque se trata de una vida que se ha perdido y estos temas requieren mayor sensibilidad”.

En su declaración, De Piérola también dirigió palabras de condolencia a los familiares y amigos de Lizeth Marzano. “Lizeth era una deportista, pero también una hija, una hermana, una amiga. Les envío mis disculpas y mis condolencias a la familia y a sus amigos”, señaló, reconociendo que los comunicadores deben ser especialmente cuidadosos al tratar tragedias personales en espacios públicos.

El periodista sostuvo que acepta las observaciones recibidas y que se compromete a mejorar su labor profesional. “Agradezco a quienes me lo han hecho saber, porque así puedo identificarlo y mejorar”, concluyó.