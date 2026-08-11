Duplicados, renovaciones y entrega de DNI: Reniec amplía su atención a los sábados por este motivo

Un ciudadano realiza trámites del Documento Nacional de Identidad con una empleada del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en una de sus agencias de Perú. (Foto: Reniec)

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Con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 cada vez más cerca, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ampliará su atención y volverá a abrir algunas de sus agencias durante los sábados. La medida busca facilitar los trámites de documentación de los ciudadanos antes de los comicios, programados para el próximo 4 de octubre.

Durante estas jornadas adicionales, los usuarios podrán realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellas el duplicado, la renovación y el recojo de documentos que ya se encuentren listos. La atención estará disponible en determinadas sedes y los horarios dependerán de cada oficina.

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Reniec también recomienda revisar primero si el trámite puede realizarse por internet. Además, quienes ya solicitaron un nuevo DNI pueden consultar su estado en línea y confirmar si el documento está disponible para recoger antes de acudir a una agencia.

Una ciudadana peruana muestra su Documento Nacional de Identidad para realizar trámites ante Reniec, entidad que amplía sus horarios para las próximas elecciones regionales y municipales. (Foto: Reniec)

¿Qué trámites del DNI atenderá Reniec los sábados?

Las jornadas de atención sabatina estarán dirigidas principalmente a quienes necesitan realizar un duplicado del DNI, renovar su documento o recogerlo luego de completar el trámite. De esta manera, los ciudadanos tendrán una opción adicional para resolver estas gestiones fuera del horario habitual de lunes a viernes.

La atención durante los sábados se realizará en las agencias que Reniec habilite para este propósito. Por ello, antes de acudir, conviene revisar en los canales oficiales de la entidad qué locales atenderán y cuáles serán sus horarios. Los trámites y servicios vinculados a registros civiles mantendrán su atención regular de lunes a viernes.

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Otro punto que Reniec pide tener en cuenta es el pago del trámite. Este puede realizarse previamente mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe, según corresponda. Tener este paso listo antes de acudir a una agencia permite avanzar con mayor rapidez.

¿Cómo saber si mi DNI ya está listo para recoger?

Si el trámite del DNI ya fue realizado, el siguiente paso consiste en comprobar si el documento está disponible para su entrega. Reniec cuenta con una plataforma de consulta que permite conocer esta información sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Para realizar la búsqueda, el ciudadano debe ingresar su número de DNI o el número de solicitud que recibió al iniciar el trámite. El sistema muestra el estado actualizado del documento y permite saber si todavía se encuentra en proceso o si ya fue enviado a la agencia seleccionada para el recojo.

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Entre los estados que puede mostrar la plataforma aparecen “Iniciado”, “En proceso”, “En agencia”, “Entregado” y “Observado/Anulado”. El vocero de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, explicó que cuando el trámite registra un avance del 100 %, significa que el documento ya fue emitido y está listo para ser recogido en una oficina de la entidad.

Múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran apilados y listos para ser entregados durante las campañas gratuitas de documentación del Reniec en Perú. (Andina Noticias )

¿Qué trámites de Reniec se pueden hacer por internet?

La atención presencial de los sábados se suma a los servicios virtuales de Reniec, que permiten realizar algunas gestiones desde casa. La entidad busca que los ciudadanos utilicen estas alternativas cuando el trámite que necesitan se encuentra disponible en línea.

Entre los procedimientos que pueden gestionarse por internet figuran el duplicado o renovación del DNI, la solicitud de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción y la consulta del estado del trámite del documento. También está disponible la rectificación del estado civil de soltero a casado, entre otros servicios.

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Antes de acercarse a una agencia, Reniec recomienda comprobar si la gestión puede realizarse de manera virtual y revisar los requisitos correspondientes. En el caso del recojo del DNI, consultar previamente el estado del trámite permite saber si el documento ya llegó a la oficina y evitar una visita innecesaria.