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¿Es necesario guardar comida para perros en la mochila de emergencia para facilitar el rescate tras un terremoto?: Personal del SAMU desmiente mito viral

Especialista enfatiza la importancia de priorizar insumos básicos para la supervivencia humana en la mochila de emergencia

Mochila roja abierta con dos botellas de agua, linterna, radio, botiquín, mascarilla, documentos, alimentos no perecibles y una manta doblada.
Una mochila de emergencia con suministros esenciales se encuentra preparada en una vivienda peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto dejó al país en estado de emergencia, con más de 250 personas fallecidas y casi mil heridas según reportes de los organismos de rescate. 

PereiraCaliManizalesArmenia y Quibdó figuran entre las ciudades más afectadas, donde equipos de emergencia han desplegado intensas tareas para localizar a personas atrapadas y desaparecidas.

Esta situación puso en primer plano de otros países de la región la importancia de contar con una mochila de emergencia, un recurso vital para sobrevivir durante las primeras 24 horas tras un desastre.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) recalcan que las emergencias pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que recomiendan siempre tener a la mano una mochila con artículos indispensables: elementos de higiene, abrigo, botiquín, alimentos no perecibles, dinero, radio a pilas, linterna, cuerda y al menos dos litros de agua por persona.

El objetivo es asegurar la supervivencia y la comunicación durante el tiempo crítico posterior al evento. “La mochila de emergencia es para una persona, máximo para dos, y es una mochila que nos va a dar respuesta para las próximas veinticuatro horas ocurrido el siniestro”, explicó Christian, especialista del SAMU, al programa Oh my good.

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- Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). "El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución. Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información. EFE/ Carlos Ortega
- Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). "El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución. Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información. EFE/ Carlos Ortega

¿Hace falta guardar comida para perros en la mochila de emergencia?

El debate sobre los contenidos de la mochila de emergencia se intensificó tras viralizarse videos y mensajes en redes sociales recomendando incluir comida para perros.

Frente a esta tendencia, el equipo del SAMU salió al paso para desmentir la recomendación. “Eso es una broma de repente para algunos rescatistas de muy mal gusto, porque eso no es necesario. El perro es entrenado durante un buen tiempo y sabe lo que busca y lo que tiene que hacer. Y siempre va con su par, que es su guía”, afirmó el experto al referido programa.

Así, los rescatistas subrayan que los perros de búsqueda no requieren de señuelos durante las operaciones, ya que están preparados para actuar bajo condiciones controladas y acompañados en todo momento.

Entre los elementos prioritarios, el personal del SAMU aconseja incluir cobijas, ropa, mascarillas para protegerse del polvo, tijera, guantes y un silbato como herramienta clave para solicitar ayuda.

“El silbato es importante. En caso hayan personas, por ejemplo adultos mayores o lesionados, pueden pedir ayuda. Recuerden que los rescatistas cuando van a estas intervenciones, hacen un silencio total… Para que alguien pueda gritar o golpear su entorno. Hay personas que quizás no pueden gritar, pero pueden llevarse el silbato a la boca y emitir algún sonido para que los puedan rescatar”, detalló.

El equipo de emergencias también recomienda que quienes padecen enfermedades crónicas incluyan sus medicamentos, y que las familias actualicen regularmente los artículos según la fecha de caducidad.

Por último, recomendó que la mochila se ubique en la salida más próxima de la vivienda para facilitar su acceso durante una evacuación rápida y no dejarla olvidada, como suele ocurrir en medio del pánico.

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