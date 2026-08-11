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Perú registró 543 sismos en lo que va de 2026: Arequipa, Lima e Ica concentran la mayor actividad telúrica

El IGP señaló que el 60% de estos movimientos ocurre frente al litoral y advirtió que la vulnerabilidad depende también de la calidad de las edificaciones y del terreno

IGP
Perú registró 543 sismos en lo que va de 2026, con Arequipa (92), Lima (66) e Ica (56) como las regiones con mayor actividad
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Perú ha registrado 543 sismos entre enero y el último 10 de agosto de 2026, con Arequipa, Lima e Ica como las regiones que acumulan el mayor número de movimientos telúricos, informó este martes el Instituto Geofísico (IGP).

De acuerdo con un informe de Panamericana TV, Arequipa concentra 92 de los eventos contabilizados durante este año, seguida de la capital, con 66, e Ica, con 56. Julio fue el mes con mayor cantidad de sismos hasta la fecha.

El registro se conoce después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia y de otros movimientos reportados recientemente en la región sudamericana, hechos que han generado preguntas sobre una posible conexión entre estos fenómenos.

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Tavera descartó que los eventos formen una cadena en la que un movimiento provoque otro en un país diferente. “La única relación es que tienen el mismo origen, el mismo proceso, pero eso no significa de que este sismo va a generar otro, como especie una cadena”, explicó.

Señaló que el 60% de los sismos ocurre frente al litoral y que sus efectos dependen también de la calidad de las construcciones y las características del suelo.

Julio fue el mes con más movimientos telúricos registrados en el país durante este año, según información del IGP
Julio fue el mes con más movimientos telúricos registrados en el país durante este año, según información del IGP

“Lo que nos dejan como lección estos eventos sísmicos, incluido el de Junín, es que no importa dónde ni a qué profundidad ocurra un sismo: si no construimos adecuadamente y sobre suelos apropiados, siempre existirá el riesgo de colapso de estructuras y, con ello, de daños a las personas”, dijo.

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El país se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y preparación ante eventuales emergencias.

Panorama en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia deja cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que las personas fallecidas son 181 hasta el momento.

Mientras que muchas personas están enfocadas en las labores de búsqueda y rescate, otras reabrieron sus locales para empezar de cero. Vidrios rotos, objetos desparramados por el piso y una ardua labor de limpieza les esperaba para poder volver a atender a sus clientes.

En algunos casos, la urgencia de abrir radica en poder brindar servicios esenciales ante los estragos causados por el terremoto, como es el caso de un farmaceuta que hoy recogía todo lo que encontró en el piso para poder ofrecer los medicamentos necesarios para atender la emergencia.

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó una grave emergencia, con edificios colapsados, escombros y vías afectadas, mientras continúan las labores de rescate
El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó una grave emergencia, con edificios colapsados, escombros y vías afectadas, mientras continúan las labores de rescate

Las autoridades también han empezado a remover escombros de las principales avenidas de la ciudad para normalizar el tránsito y facilitar la movilidad de los habitantes de Pereira, que sólo esperan que la tragedia no sea mayor de lo que ya han vivido.

En la Plaza de Bolívar, un edificio de varios pisos colapsó y sus escombros llegaban hasta la base del ‘Bolívar Desnudo’, un monumento al Libertador y símbolo de Pereira, obra del ya fallecido escultor Rodrigo Arenas Betancourt.

Mientras tanto, camiones van y vienen para sacar los escombros, mientras que algunas calles cercanas permanecen cerradas porque aún siguen cayendo escombros y hay edificios que están en riesgo de colapsar.

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