Korina Rivadeneira se pronuncia por primera vez tras confirmarse su separación de Mario Hart: “Ya todo pasó”

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La modelo Korina Rivadeneira habló públicamente luego de varias semanas en las que Mario Hart confirmó el fin de su relación. La expareja permanecía bajo observación mediática por los rumores sobre una posible ruptura, aunque ninguno había ofrecido declaraciones claras al respecto.

De acuerdo con lo informado por Trome, Rivadeneira aseguró que afronta la situación con serenidad y destacó la actitud de Hart tanto como padre como expareja.

“Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, declaró la modelo, según recogió el medio peruano.

Mario Hart abrió la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de confirmar el fin de su relación.

En la misma conversación, Rivadeneira indicó que logró adaptarse al nuevo escenario debido a su trabajo y a su dedicación al cuidado de sus hijos. “He tenido mucho trabajo con ‘Me caigo de risa’, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos”, señaló, enfatizando que esa dinámica le permitió sobrellevar la separación.

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Aunque evitó profundizar en los motivos de la ruptura, aclaró que no busca iniciar una nueva relación sentimental en este momento, aunque no descarta la posibilidad de encontrar una pareja estable en el futuro.

El anuncio de Mario Hart confirmando su separación

El 21 de julio de 2026, Mario Hart puso fin a las especulaciones y confirmó públicamente la separación de Korina Rivadeneira. Durante la transmisión de ‘Sin+ que decir’, el piloto declaró ante la audiencia: “Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, según recogió Trome.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

La confirmación se produjo tras un extenso periodo en que ninguno de los dos había hablado de la situación. Consultado por Luciana Roy, su compañera de programa, Hart explicó que había evitado referirse al tema, pero que la evidencia pública de su distanciamiento le llevó a abordar el asunto.

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“Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta”, relató Hart, en palabras recogidas por Trome.

Tras el anuncio, conductores como María Pía Copello, Ethel Pozo e Israel Dreyfus también comentaron el tema en el programa. El piloto subrayó que la familia sigue siendo su prioridad y que mantiene una relación cordial con Rivadeneira por el bienestar de sus hijos.

Mario Hart, en una emisión de televisión, comunica la separación de Korina Rivadeneira, mientras una imagen del archivo fotográfico muestra a la pareja en una playa.

“Gracias a Dios estamos llevándolo de una buena manera, por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia. Por eso hay fines de semana que estamos juntos. Si tenemos que juntarnos y hacer plan con los chicos, no hay ningún problema”, explicó Hart durante la emisión, según referenció Trome.