Lima registra nuevo récord de temperatura máxima para agosto: La Molina alcanzó más de 27 °C en un día extremadamente cálido, según Senamhi

El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA

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Lima registró uno de los valores de temperatura más elevados para un mes de agosto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el distrito de La Molina llegó a 27,4 °C el 10 de agosto, cifra que superó en 8,2 °C su promedio habitual para esta época del año.

El registro se produjo en un contexto de temperaturas superiores a las condiciones normales en distintos sectores de la costa peruana. El comportamiento térmico también alcanzó a La Libertad, donde se reportó una máxima de 28,8 °C durante los primeros días de agosto.

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El episodio cálido también se manifestó durante las horas de la noche en Lima. Según el Senamhi, los distritos próximos al litoral acumularon 98 noches cálidas consecutivas, con temperaturas mínimas que superaron los valores habituales para este periodo.

Las condiciones previstas para los próximos días mantienen el escenario de temperaturas elevadas. El Senamhi informó que el aviso meteorológico N.° 312, con nivel rojo, tendrá vigencia entre el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto e incluirá a Lima y Callao junto con otras regiones del país.

La Molina registra 27,4 °C en agosto

La Molina registró 27,4 °C el 10 de agosto, una temperatura 8,2 °C superior a su promedio habitual para esta época. Senamhi

El Senamhi precisó que La Molina registró 27,4 °C el 10 de agosto. La cifra representó una anomalía positiva de 8,2 °C respecto de su valor habitual. Un registro de esta magnitud no se observaba desde agosto de 2023.

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El incremento térmico no se limitó a Lima. Durante los primeros días de agosto, sectores de la costa de La Libertad también registraron nuevos valores máximos para este periodo.

En La Libertad se alcanzaron 28,8 °C, mientras que en Lima se registraron 28,4 °C. Según el Senamhi, ambas cifras representaron anomalías de 7,7 °C y 8,2 °C, respectivamente, frente a sus valores normales.

El Aviso Meteorológico N.° 306 señaló que la costa y la sierra del Perú presentarían temperaturas diurnas superiores a sus valores habituales durante los días siguientes y, por lo menos, hasta el 10 de agosto. El organismo meteorológico indicó que estas condiciones podrían llegar a niveles extremadamente cálidos, con mayor incidencia en la costa norte.

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Aviso rojo regirá en 18 regiones

Un aviso meteorológico del Senamhi en Perú muestra el incremento de temperaturas diurnas en las regiones de la costa y la sierra, con peligro extremo entre el 8 y el 10 de agosto. (Senamhi)

El Senamhi activará el aviso meteorológico N.° 312, con nivel rojo, ante un incremento de la temperatura diurna de intensidad moderada a extrema en sectores de la costa y la sierra peruana.

La alerta tendrá vigencia desde las 10:00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 23:59 horas del jueves 13 de agosto. El aviso comprende 18 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

El pronóstico oficial establece diferentes rangos de temperatura máxima según cada zona. En la costa norte se esperan valores de entre 28 °C y 36 °C. Para la costa central, donde se ubican Lima y Callao, las máximas previstas se sitúan entre 24 °C y 28 °C.

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En la costa sur, los registros podrían fluctuar entre 23 °C y 34 °C. En la sierra norte se estiman temperaturas de entre 18 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central los valores podrían ubicarse entre 17 °C y 29 °C. Para la sierra sur, el rango previsto es de 14 °C a 34 °C.

Radiación UV y ráfagas acompañarán el episodio cálido

Residentes y turistas disfrutan de un día soleado y cálido en el Malecón de Miraflores, Lima, una escena característica del 'invierano' peruano con temperaturas elevadas en lo que debería ser la estación fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi también informó sobre las condiciones atmosféricas previstas durante el periodo de vigencia del aviso. Según el pronóstico, se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

A este escenario se suman ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones forman parte del pronóstico asociado al aviso meteorológico N.° 312 para las regiones incluidas en la alerta.

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