Perú
Agregar Infobae enGoogle

Lima registra nuevo récord de temperatura máxima para agosto: La Molina alcanzó más de 27 °C en un día extremadamente cálido, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la cifra superó en 8 °C el promedio habitual para esta época del año en la capital. Un registro similar no se observaba desde agosto de 2023

El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA
El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA
Guardar

Lima registró uno de los valores de temperatura más elevados para un mes de agosto. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el distrito de La Molina llegó a 27,4 °C el 10 de agosto, cifra que superó en 8,2 °C su promedio habitual para esta época del año.

El registro se produjo en un contexto de temperaturas superiores a las condiciones normales en distintos sectores de la costa peruana. El comportamiento térmico también alcanzó a La Libertad, donde se reportó una máxima de 28,8 °C durante los primeros días de agosto.

PUBLICIDAD

El episodio cálido también se manifestó durante las horas de la noche en Lima. Según el Senamhi, los distritos próximos al litoral acumularon 98 noches cálidas consecutivas, con temperaturas mínimas que superaron los valores habituales para este periodo.

Las condiciones previstas para los próximos días mantienen el escenario de temperaturas elevadas. El Senamhi informó que el aviso meteorológico N.° 312, con nivel rojo, tendrá vigencia entre el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto e incluirá a Lima y Callao junto con otras regiones del país.

La Molina registra 27,4 °C en agosto

La Molina registró 27,4 °C el 10 de agosto, una temperatura 8,2 °C superior a su promedio habitual para esta época. Senamhi
La Molina registró 27,4 °C el 10 de agosto, una temperatura 8,2 °C superior a su promedio habitual para esta época. Senamhi

El Senamhi precisó que La Molina registró 27,4 °C el 10 de agosto. La cifra representó una anomalía positiva de 8,2 °C respecto de su valor habitual. Un registro de esta magnitud no se observaba desde agosto de 2023.

PUBLICIDAD

El incremento térmico no se limitó a Lima. Durante los primeros días de agosto, sectores de la costa de La Libertad también registraron nuevos valores máximos para este periodo.

En La Libertad se alcanzaron 28,8 °C, mientras que en Lima se registraron 28,4 °C. Según el Senamhi, ambas cifras representaron anomalías de 7,7 °C y 8,2 °C, respectivamente, frente a sus valores normales.

El Aviso Meteorológico N.° 306 señaló que la costa y la sierra del Perú presentarían temperaturas diurnas superiores a sus valores habituales durante los días siguientes y, por lo menos, hasta el 10 de agosto. El organismo meteorológico indicó que estas condiciones podrían llegar a niveles extremadamente cálidos, con mayor incidencia en la costa norte.

Aviso rojo regirá en 18 regiones

Infografía del Senamhi con tres mapas del Perú, uno por día del 8 al 10 de agosto, señalando zonas con aumento de temperatura en rojo y amarillo
Un aviso meteorológico del Senamhi en Perú muestra el incremento de temperaturas diurnas en las regiones de la costa y la sierra, con peligro extremo entre el 8 y el 10 de agosto. (Senamhi)

El Senamhi activará el aviso meteorológico N.° 312, con nivel rojo, ante un incremento de la temperatura diurna de intensidad moderada a extrema en sectores de la costa y la sierra peruana.

La alerta tendrá vigencia desde las 10:00 horas del miércoles 12 de agosto hasta las 23:59 horas del jueves 13 de agosto. El aviso comprende 18 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

El pronóstico oficial establece diferentes rangos de temperatura máxima según cada zona. En la costa norte se esperan valores de entre 28 °C y 36 °C. Para la costa central, donde se ubican Lima y Callao, las máximas previstas se sitúan entre 24 °C y 28 °C.

En la costa sur, los registros podrían fluctuar entre 23 °C y 34 °C. En la sierra norte se estiman temperaturas de entre 18 °C y 32 °C, mientras que en la sierra central los valores podrían ubicarse entre 17 °C y 29 °C. Para la sierra sur, el rango previsto es de 14 °C a 34 °C.

Radiación UV y ráfagas acompañarán el episodio cálido

Vista panorámica de personas caminando y comiendo en una terraza junto a la playa en Lima bajo un cielo azul brillante; la costa y edificios se ven al fondo.
Residentes y turistas disfrutan de un día soleado y cálido en el Malecón de Miraflores, Lima, una escena característica del 'invierano' peruano con temperaturas elevadas en lo que debería ser la estación fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi también informó sobre las condiciones atmosféricas previstas durante el periodo de vigencia del aviso. Según el pronóstico, se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, situación que favorecerá un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

A este escenario se suman ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones forman parte del pronóstico asociado al aviso meteorológico N.° 312 para las regiones incluidas en la alerta.

Temas Relacionados

SenamhiLa MolinaLa Libertadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Intento de asalto a empresario desencadenó operativo de la PNP que dejó dos delincuentes abatidos y un policía herido en Ventanilla

Un operativo de inteligencia de la Dirincri en la zona del Parque Porcino derivó en un intercambio de disparos. La Policía informó que además, otros dos delincuentes quedaron heridos

Intento de asalto a empresario desencadenó operativo de la PNP que dejó dos delincuentes abatidos y un policía herido en Ventanilla

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

La mandataria adelantó que recorrerá regiones del sur del país para acercar su gestión a la ciudadanía y mostrar los resultados de su administración

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Con pocos minutos en los últimos meses y fuera de las convocatorias recientes, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre mientras en el entorno se menciona una posible “novedad” vinculada a su futuro

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi sigue denunciado a jueces por inaplicar leyes ‘procrimen’, pese a promesa de Keiko Fujimori de respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”