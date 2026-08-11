Felipe Chávez con futuro definido: dejará el Bayern Múnich por disposición institucional; Deportivo La Coruña y Wolfsburgo buscan su cesión

Felipe Chávez, de 19 años, participó en la pretemporada abierta del FC Bayern, registrando goles y asistencias. - Crédito: Bundesliga

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Los planes con Felipe Chávez no han cambiado en lo más mínimo en el FC Bayern. Por más que demostró un grato rendimiento en la pretemporada, dejando sensaciones positivas y algunos goles de plausible factura, la idea de la cúpula muniquesa es ofrecerlo a otro elenco bajo la modalidad de una cesión anual.

La decisión responde a la ardua competencia que existe en el mediocampo y sus límites. No es menos cierto que ‘Pippo’ posee características destacadas que le permitirían desarrollarse con los ‘bávaros’, pero la existencia de otros efectivos, con galones superiores, impide al máximo que el peruano siquiera gane algún puñado de minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany.

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Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich ante Jeju United en partido amistoso. - Crédito: Difusión

Así las cosas, se ha determinado que el joven mediocentro creativo salga de inmediato de Baviera. Las opciones de próximo destino están sobre la mesa, de acuerdo con Sky Sport, y son evaluadas con el mayor criterio posible. “Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y un equipo de primera división portuguesa están interesados en el talento ofensivo de 19 años del FC Bayern. Conversaciones en marcha”, se consignó.

Eso sí, la operación final por Chávez se mantendrá como un préstamo, ya que cuenta con un contrato vigente hasta el 2028. Sin embargo, no se descarta que exista una tratativa de venta futura siempre y cuando el jugador descolle. Claro está que los alemanes podrían mantener un porcentaje para obtener réditos económicos posteriores que sirvan para inflar mucho más sus arcas.

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El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

Pretemporada en azul, pero con conclusiones rojas

De regreso a Säbener Straße, Felipe Chávez se había marcado un objetivo firme: convencer al técnico Vincent Kompany de que debía quedarse en el Bayern Múnich a pesar de la constelación de estrellas a las que pueda echar mano. El camino para cumplir su propósito empezó con uno que otro bache, dado que arrancó participando en el elenco de reserva.

No obstante, la ausencia de futbolistas capitales —en su mayoría seleccionados que participaron en la Copa del Mundo 2026 y se hallaban disfrutando de sus vacaciones— le abrió una puerta con los ‘bávaros’ y ascendió a la estructura principal junto al resto de futbolistas citados a la pretemporada abierta.

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Felipe Chávez mostró una actuación arrolladora contra el . - Crédito: FC Bayern

Precisamente, la primera aparición de ‘Pippo’ fue por todo lo alto al registrar un doblete y tres asistencias contra el modesto FC Rottach-Egern en la resonante goleada 15-0. No es menos cierto que el rival no era un termómetro adecuado para sacar lecciones debido a su condición de amateur, pero lo hecho por el peruano merecía un reconocimiento adecuado.

Aun así, lo que hizo Felipe Chávez sirvió para que el técnico belga lo incluyera en la gira por Asia, donde empezó con el pie derecho al anotarle un golazo al Jeju United (COR). En el siguiente test, sin embargo, se quedó entre los suplentes y no vio acción ante Aston Villa (ING). Hechas las sumas y restas, el joven sudamericano cumplió un papel decoroso con los muniqueses, pero fue insuficiente para quedarse de manera definitiva.

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El peruano sumó su tercer gol en partidos amistosos del club alemán. Créditos: Deporte Libre.

Última cesión infructuosa en Bundesliga

Felipe Chávez ha vuelto a salir cedido del Bayern Múnich ante la falta de oportunidades en el primer equipo. No es la primera vez que el jugador debe buscar minutos en otro club bajo esta modalidad.

A mitad de la temporada anterior, se gestionó un préstamo al FC Köln, entidad que inicialmente se perfilaba como el escenario propicio para el despegue profesional del futbolista peruano. Su llegada fue bien valorada en el entorno del conjunto ‘effzeh’.

Felipe Chávez no tuvo el impacto esperado en el FC Köln. - Crédito: BUCCO

Con el paso de las semanas, la consideración hacia Chávez fue disminuyendo dentro del plantel. El ambiente favorable inicial cedió ante las exigencias deportivas del club.

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La necesidad del FC Köln de mantenerse en la Bundesliga llevó a la directiva y al cuerpo técnico a priorizar jugadores de jerarquía por encima de los juveniles, lo que redujo las posibilidades de participación para el seleccionado peruano.