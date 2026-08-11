Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Felipe Chávez con futuro definido: dejará el Bayern Múnich por disposición institucional; Deportivo La Coruña y Wolfsburgo buscan su cesión

Por más que ‘Pippo’ demostró aptitudes futbolísticas impropias para su edad y formó parte de la pretemporada ‘muniquesa’, se optó por una salida temporal ante la ardua competencia

Felipe Chávez, de 19 años, participó en la pretemporada abierta del FC Bayern, registrando goles y asistencias. - Crédito: Bundesliga
Felipe Chávez, de 19 años, participó en la pretemporada abierta del FC Bayern, registrando goles y asistencias. - Crédito: Bundesliga
Guardar

Los planes con Felipe Chávez no han cambiado en lo más mínimo en el FC Bayern. Por más que demostró un grato rendimiento en la pretemporada, dejando sensaciones positivas y algunos goles de plausible factura, la idea de la cúpula muniquesa es ofrecerlo a otro elenco bajo la modalidad de una cesión anual.

La decisión responde a la ardua competencia que existe en el mediocampo y sus límites. No es menos cierto que ‘Pippo’ posee características destacadas que le permitirían desarrollarse con los ‘bávaros’, pero la existencia de otros efectivos, con galones superiores, impide al máximo que el peruano siquiera gane algún puñado de minutos bajo las órdenes de Vincent Kompany.

PUBLICIDAD

Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich ante Jeju United en partido amistoso.
Felipe Chávez anotó golazo en la victoria de Bayern Múnich ante Jeju United en partido amistoso. - Crédito: Difusión

Así las cosas, se ha determinado que el joven mediocentro creativo salga de inmediato de Baviera. Las opciones de próximo destino están sobre la mesa, de acuerdo con Sky Sport, y son evaluadas con el mayor criterio posible. “Wolfsburg, Paderborn, Deportivo La Coruña y un equipo de primera división portuguesa están interesados en el talento ofensivo de 19 años del FC Bayern. Conversaciones en marcha”, se consignó.

Eso sí, la operación final por Chávez se mantendrá como un préstamo, ya que cuenta con un contrato vigente hasta el 2028. Sin embargo, no se descarta que exista una tratativa de venta futura siempre y cuando el jugador descolle. Claro está que los alemanes podrían mantener un porcentaje para obtener réditos económicos posteriores que sirvan para inflar mucho más sus arcas.

PUBLICIDAD

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

Pretemporada en azul, pero con conclusiones rojas

De regreso a Säbener Straße, Felipe Chávez se había marcado un objetivo firme: convencer al técnico Vincent Kompany de que debía quedarse en el Bayern Múnich a pesar de la constelación de estrellas a las que pueda echar mano. El camino para cumplir su propósito empezó con uno que otro bache, dado que arrancó participando en el elenco de reserva.

No obstante, la ausencia de futbolistas capitales —en su mayoría seleccionados que participaron en la Copa del Mundo 2026 y se hallaban disfrutando de sus vacaciones— le abrió una puerta con los ‘bávaros’ y ascendió a la estructura principal junto al resto de futbolistas citados a la pretemporada abierta.

Felipe Chávez mostró una actuación arrolladora contra el . - Crédito: FC Bayern
Felipe Chávez mostró una actuación arrolladora contra el . - Crédito: FC Bayern

Precisamente, la primera aparición de ‘Pippo’ fue por todo lo alto al registrar un doblete y tres asistencias contra el modesto FC Rottach-Egern en la resonante goleada 15-0. No es menos cierto que el rival no era un termómetro adecuado para sacar lecciones debido a su condición de amateur, pero lo hecho por el peruano merecía un reconocimiento adecuado.

Aun así, lo que hizo Felipe Chávez sirvió para que el técnico belga lo incluyera en la gira por Asia, donde empezó con el pie derecho al anotarle un golazo al Jeju United (COR). En el siguiente test, sin embargo, se quedó entre los suplentes y no vio acción ante Aston Villa (ING). Hechas las sumas y restas, el joven sudamericano cumplió un papel decoroso con los muniqueses, pero fue insuficiente para quedarse de manera definitiva.

El peruano sumó su tercer gol en partidos amistosos del club alemán. Créditos: Deporte Libre.

Última cesión infructuosa en Bundesliga

Felipe Chávez ha vuelto a salir cedido del Bayern Múnich ante la falta de oportunidades en el primer equipo. No es la primera vez que el jugador debe buscar minutos en otro club bajo esta modalidad.

A mitad de la temporada anterior, se gestionó un préstamo al FC Köln, entidad que inicialmente se perfilaba como el escenario propicio para el despegue profesional del futbolista peruano. Su llegada fue bien valorada en el entorno del conjunto ‘effzeh’.

Felipe Chávez no tuvo el impacto esperado en el FC Köln. - Crédito: BUCCO
Felipe Chávez no tuvo el impacto esperado en el FC Köln. - Crédito: BUCCO

Con el paso de las semanas, la consideración hacia Chávez fue disminuyendo dentro del plantel. El ambiente favorable inicial cedió ante las exigencias deportivas del club.

La necesidad del FC Köln de mantenerse en la Bundesliga llevó a la directiva y al cuerpo técnico a priorizar jugadores de jerarquía por encima de los juveniles, lo que redujo las posibilidades de participación para el seleccionado peruano.

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichBundesligaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

La disposición adoptada por la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado a su primer opositor: el último ‘10′ por excelencia del balompié nacional. “Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos chocolate y lo seguiremos haciendo”, dijo

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

La ‘bicolor’ ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda y cerrará la fase de grupos ante China. Conoce qué adversario tendrá al frente en la próxima etapa

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Con pocos minutos en los últimos meses y fuera de las convocatorias recientes, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre mientras en el entorno se menciona una posible “novedad” vinculada a su futuro

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”