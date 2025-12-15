Perú

Mariana Vértiz denuncia intento de asalto en su vehículo y lanza alerta pública: “Nadie está a salvo”

La hermana de Natalie Vértiz, vivió momentos de tensión al sufrir un intento de asalto mientras se encontraba dentro de su auto

La empresaria e influencer relató
La empresaria e influencer relató el tenso momento que vivió dentro de su auto, generando una ola de solidaridad y reflexión sobre la inseguridad que afecta incluso a figuras conocidas del espectáculo (Instagram)

Un episodio de inseguridad sacudió a Mariana Vértiz, hermana de la exreina de belleza Natalie Vértiz, luego de que denunciara públicamente haber sido víctima de un intento de asalto mientras permanecía dentro de su vehículo.

El hecho ocurrió en una zona urbana y fue dado a conocer por la propia afectada a través de sus plataformas digitales. El mensaje, acompañado de imágenes, generó inmediata repercusión y abrió un nuevo debate sobre la creciente sensación de riesgo en espacios cotidianos.

La experiencia no solo expuso el temor vivido en ese momento, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad que atraviesan incluso figuras conocidas, cuya rutina no está exenta de episodios violentos.

El intento de asalto y los minutos de mayor tensión

Lo que parecía un trayecto
Lo que parecía un trayecto normal se convirtió en un momento crítico para Mariana Vértiz, quien enfrentó un intento de asalto que alteró por completo su percepción de seguridad. (Instagram)

Según relató Mariana Vértiz, el intento de asalto ocurrió cuando se encontraba dentro de su auto, en circunstancias que no anticipaban un escenario de peligro. En cuestión de segundos, la situación cambió y se vio enfrentada a un momento de miedo intenso, marcado por la incertidumbre y la necesidad de reaccionar con rapidez.

Tras el incidente, la empresaria e influencer decidió compartir lo ocurrido, no solo como una descarga personal, sino como una advertencia. En una de sus publicaciones, expresó una frase que resonó con fuerza entre sus seguidores: “Nadie está a salvo”. La afirmación sintetizó el impacto emocional del hecho y reflejó una preocupación que muchos ciudadanos reconocen como propia.

Las imágenes difundidas mostraron señales del episodio y reforzaron la veracidad de su testimonio. Aunque no se detallaron mayores precisiones sobre los agresores, el mensaje dejó claro que la experiencia fue lo suficientemente grave como para alterar su sensación de seguridad cotidiana.

Reacciones en redes y respaldo del entorno

Tras hacer público el incidente,
Tras hacer público el incidente, las plataformas digitales se llenaron de muestras de solidaridad hacia Mariana Vértiz, con usuarios compartiendo vivencias similares y palabras de aliento. (Instagram)

La denuncia de Mariana Vértiz provocó una rápida respuesta en redes sociales. Mensajes de apoyo, solidaridad y preocupación se multiplicaron en los comentarios, donde usuarios compartieron experiencias similares y coincidieron en la percepción de inseguridad.

Diversas figuras del espectáculo también se pronunciaron, enviándole palabras de respaldo y destacando la valentía de hacer público lo sucedido. Para muchos, su testimonio sirvió para visibilizar un problema que atraviesa distintos sectores sociales, más allá de la exposición mediática.

La frase “Nadie está a salvo” se replicó en múltiples publicaciones, convirtiéndose en un eco del sentimiento colectivo. En ese contexto, el episodio trascendió el ámbito personal y se instaló como parte de una conversación más amplia sobre la violencia urbana.

Un nuevo amor

La influencer sorprendió a sus
La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar públicamente su vínculo sentimental con Francisco de Piérola, un gesto que generó mensajes de felicitación y apoyo en redes. (TikTok)

Por otro lado, la hermana de Natalie también hizo noticia hace unas semanas tras la confirmación de su romance con el comunicador Francisco de Piérola. La misma que se produjo tras la celebración del cumpleaños de la influencer peruana, evento que reunió a familiares y amigos en Lima el 2 de noviembre.

La noticia cobró fuerza cuando Mariana Vértiz compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece abrazada junto al columnista, acompañada del mensaje: “Y mi amor también”. Este gesto fue interpretado por su comunidad virtual como la oficialización de la relación, generando una ola de reacciones y mensajes de felicitación entre sus seguidores, según informó Infobae.

En las horas posteriores a la celebración, la publicación de Mariana Vértiz incluyó un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas durante su cumpleaños.

En sus palabras, expresó: “Mas agasajada, imposible. Gracias infinitas a todas las personas que se tomaron un minuto en saludarme! por tanto amor, por cada mensaje, llamada y detalle! me he sentido tan especial. Realmente agradecida por la gente tan bonita que tengo cerca —los que están, los que vuelven y los que siempre suman luz. Este nuevo año lo empiezo con el corazón lleno”. En esa misma publicación, volvió a mostrar la imagen junto a Francisco de Piérola, reforzando la percepción de un vínculo sentimental.

Los primeros indicios del romance surgieron cuando Mariana Vértiz difundió videos de la fiesta, en los que se observa a Francisco de Piérola acercándose para darle un beso en la mejilla, momento que fue captado por los asistentes y replicado en redes sociales.

