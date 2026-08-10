Ola de más de 350 mil ciberataques eleva la demanda de seguros informáticos en Perú

Marzo y abril concentraron los picos de ciberataques en Perú, con más de 83 mil detecciones mensuales en cada mes.

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La digitalización acelerada y la migración masiva hacia la nube han transformado el entorno de exposición de las organizaciones en el Perú.

Con la sofisticación de las amenazas impulsadas por inteligencia artificial, el riesgo cibernético dejó de ser un problema exclusivo de los departamentos de tecnología y se consolidó como una prioridad estratégica para la alta dirección y los comités financieros.

Según un estudio de Ernst & Young LLP, el 84% de los directivos de alto nivel reconoce que la atención dedicada a la seguridad cibernética ha aumentado respecto a los últimos tres años.

El panorama peruano: amenazas en aumento y nuevos desafíos

En este contexto, las empresas deben evaluar los ciberataques con la misma rigurosidad que cualquier otra amenaza crítica para la continuidad del negocio. “Actualmente un ciberataque representa un riesgo financiero de primer orden para las empresas”, afirma Brunella Esposito, Head of FINEX de WTW Perú.

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El enfoque tradicional, centrado en la protección informática básica, ya no es suficiente. Ahora, la gestión de riesgos integral, que garantice la continuidad operativa y mitigue pérdidas millonarias, se convierte en el estándar para las corporaciones modernas.

La ciberseguridad, los directorios y la continuidad del negocio pasaron al centro de la agenda corporativa ante ciberataques que ya se evalúan como riesgo financiero. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con datos de ESET, en el Perú se han detectado más de 350 mil amenazas cibernéticas solo en lo que va del año, pertenecientes a 1.337 familias diferentes de malware. Los meses de marzo y abril registraron los picos más altos, con más de 83 mil detecciones mensuales.

Modalidades como el ransomware, el phishing avanzado y los ataques a la cadena de suministro exponen a las organizaciones a riesgos cada vez más complejos y costosos.Frente a este escenario, la capacidad de respuesta y recuperación es clave.

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“La preparación real se mide por la velocidad para detectar a tiempo la brecha, contener el daño de forma oportuna y restablecer la normalidad con el menor impacto económico posible”, subraya Esposito.

El papel estratégico de los seguros cibernéticos

En la agenda de los directorios, las pólizas de seguros especializados en ciberseguridad han dejado de ser un gasto accesorio y se posicionan como un recurso estratégico para blindar la continuidad del negocio.

Estas coberturas no solo financian la respuesta ante crisis, sino que también incluyen asesoría legal, recuperación tecnológica y protección frente a pérdidas directas.

WTW Perú advirtió que un ciberataque requiere una gestión integral del riesgo porque puede comprometer la continuidad del negocio y las finanzas de la empresa. REUTERS/Dado Ruvic

“Hoy, la pregunta no es si ocurrirá un ataque, sino con qué agilidad y solvencia financiera la empresa podrá recuperarse”, enfatiza Esposito. La verdadera preparación exige integrar prevención interna y transferencia de riesgos.

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Para fortalecer la postura defensiva de las organizaciones, la especialista de WTW recomienda priorizar tres acciones principales:

Auditorías de madurez periódicas: Permiten conocer el nivel real de exposición y las fortalezas de la empresa, facilitando el diseño de estrategias de protección ajustadas a las necesidades operativas.

Optimización de controles críticos: Involucra el monitoreo continuo, parches de software oportunos y la implementación rigurosa de autenticación multifactorial para reducir la superficie de ataque.

Cultura de prevención interna: La capacitación constante de los colaboradores y la concientización sobre los riesgos convierten al factor humano en la primera línea de defensa ante los ciberdelincuentes.

Un equilibrio entre prevención tecnológica y protección financiera

Enfrentar el ecosistema digital actual exige un equilibrio inteligente entre la inversión en prevención tecnológica y la protección financiera frente a posibles incidentes.

Aquellas organizaciones que logran integrar ambos elementos no solo resguardan sus activos críticos, sino que fortalecen su sostenibilidad y competitividad a largo plazo. “Las empresas deben entender que la ciberseguridad ya no es solo tecnología, es un pilar esencial de la estrategia corporativa”, concluye Esposito.