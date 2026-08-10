Carlos Desio lamentó empate de Sport Boys ante Alianza Lima y lanzó firme mensaje por gol anulado a Luis Urruti: “Podíamos haberlo ganado”

Carlos Desio lamentó empate de Sport Boys ante Alianza Lima y lanzó firme mensaje por gol anulado a Luis Urruti.

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El empate de Sport Boys ante Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, dejó sensaciones intensas entre los protagonistas. El conjunto ‘rosado’ consolidó un resultado que le permite mantener su buen momento en el certamen y evidenciar una evolución marcada respecto a lo realizado durante el Apertura.

El técnico Carlos Desio se mostró satisfecho por la entrega de sus dirigidos, aunque no ocultó su incomodidad por las decisiones arbitrales que, según su análisis, le impidieron a su equipo quedarse con una victoria. “La sensación es agridulce porque por ahí merecíamos. Nos anulan dos goles donde podíamos estar más holgados en el marcador y estar más tranquilos”, indicó en conferencia de prensa.

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Desde su perspectiva, la ‘misilera’ ogró contener a un rival que suele dominar los encuentros en su estadio, al punto de que, según el propio Desio, en varios pasajes del enfrentamiento sus jugadores mostraron capacidad para controlar el ritmo y generar peligro, algo que no es habitual frente a Alianza Lima. “Por momentos tuvimos la pelota. Felicitar a mis jugadores, sobre todas las cosas, que con esta actitud, con este juego, con estas ganas, se va a llegar muy lejos”, destacó.

Paolo Guerrero no pudo generar peligro a la defensa de Sport Boys. - créditos: Liga 1

Sport Boys logró sumar un punto valioso ante uno de los equipos más fuertes del campeonato nacional. El empate no solo frena el envión de Alianza Lima, sino que, para el técnico Desio, representa un espaldarazo a la confianza de su plantel y un mensaje claro de que el objetivo de pelear por una plaza internacional es realista si mantienen la mentalidad y la intensidad mostrada en Lima.

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Carlos Desio sobre el gol anulado de Luis Urruti

El momento más debatido llegó con el gol anulado a Luis Urruti, una jugada que desató la controversia en la jornada. Carlos Desio fue contundente al referirse al episodio: “La mano de ‘Tito’ es casual. Le hacen falta antes. Cuando cae, se levanta. Cobran una mano de inmediatez, es cuestionable porque si no la cobra ahí al instante y deja pasar unos segundos... Me voy con una sensación agridulce porque podríamos haberlo ganado. Uno viene a buscar los tres puntos y lo merecíamos también”.

Luis Urruti desborda por la banda derecha y saca un centro que se cuela sorpresivamente en el arco de Alianza Lima, pero previamente había acomodado la pelota con la mano - Liga 1

Carlos Desio sobre la actuación de Carlos Zambrano

La presencia de Carlos Zambrano en este partido tenía un condimento especial, ya que enfrentaba a su exequipo. El DT explicó cómo abordó ese aspecto con el zaguero: “Hablé con Carlos que este no era un partido diferente a lo que él tenía que jugar. Si bien era su exequipo, él tenía que ser inteligente, no dejarse llevar por la presión, por esa ansiedad de jugar. Creo que hizo un gran partido, no falla. Es un jugador de mucha jerarquía”.

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La presencia del ‘Kaiser’ fue clave para sostener la solidez defensiva de Sport Boys, sobre todo en los tramos en los que Alianza Lima se volcó en ataque. El propio Desio valoró la madurez emocional y la capacidad del central para no dejarse influenciar por el entorno, destacando que su rendimiento fue uno de los pilares para lograr el empate.

Carlos Zambrano se abrazó con varios jugadores de Alianza Lima, entre ellos, Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Eryc Castillo, previo al duelo con Sport Boys. - créditos: Liga 1

Cómo Sport Boys anuló a Eryc Castillo, goleador de Alianza Lima

En el análisis táctico, Carlos Desio puso énfasis en el trabajo realizado para contener a Eryc Castillo, goleador de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. “Creo que Castillo es un jugador que está marcando diferencias importantes. Era bloquearle ese sistema de Pavez, Gaibor, Vélez y Castillo. Eran jugadores que te iban a dañar metiendo el pase final. Teníamos que estar bien parados”, explicó.

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La disciplina táctica del conjunto ‘chalaco’ permitió limitar los espacios del ecuatoriano y reducir el peligro en el área, aunque Desio admitió que hubo momentos en los que el rival encontró huecos y generó ocasiones de riesgo.

A pesar de las dificultades, el planteamiento de Desio logró minimizar la influencia del máximo artillero de Alianza Lima. Según él, Sport Boys supo interpretar los momentos del partido y corregir sobre la marcha los errores que pudieron costar caro. “Me queda una duda muy grande en el penal de Nequecaur porque creo que gana la posición y lo jalan. Las otras hay que verlas bien, son muy finas”, concluyó.

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El DT argentino analizó el empate de los 'rosados' ante los 'blanquiazules' por el Torneo Clausura. (Video: El Diez)