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Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro se sitúa en 3,92 soles, reflejando un incremento del 0,19% respecto al cierre anterior de 3,91 soles, según indica la fuente .

En la última semana, el euro registró un avance del 0,09%, mientras que en el periodo interanual experimentó una bajada del -0,25%.

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