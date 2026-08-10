Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de agosto

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se sitúa en 3,92 soles, reflejando un incremento del 0,19% respecto al cierre anterior de 3,91 soles, según indica la fuente .
En la última semana, el euro registró un avance del 0,09%, mientras que en el periodo interanual experimentó una bajada del -0,25%.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
El ministro Elmer Cuba afirma que los feriados creados por el Congreso en Perú “algún día se podrán eliminar”
En una entrevista en Punto Final, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que los tres días no laborables aprobados en los últimos años son ley vigente, pero podrían quedar sujetos a una revisión futura
El camino hacia El Dorado: 151 conflictos mineros amenazan una cartera de USD 64 mil millones en Perú
Oportunidad histórica y tensión social. La minería transfirió más de S/10.045 millones en 2025, pero el reto país todavía es convertir esos recursos en agua, salud, educación e infraestructura, según la GESS
Keiko Fujimori responde a quienes la llaman ‘suegra’ durante live de TikTok: “Kyara y Kaori tienen enamorados”
La presidenta de la República no se quedó callada y se refirió a quienes la llaman de esa forma en sus transmisiones de redes sociales
Atropelló a un niño dos veces en SMP: “Lo arrolló, retrocedió y lo pisó de nuevo para darse a la fuga”
El conductor Luis Ángel Tapia Cavanillas, de 20 años, huyó del lugar sin prestar auxilio al menor. El niño de 3 años permanece hospitalizado y su estado es grave
“Estos 5 años de indiferencia han acabado”: Sheput anuncia reforma en EsSalud y posible declaratoria de emergencia
El ministro de Trabajo aseguró que la prioridad de la nueva gestión en EsSalud será recuperar la atención de emergencias, agilizar operaciones y asegurar medicamentos para los afiliados
MÁS NOTICIAS