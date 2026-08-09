EsSalud: Ejecutivo remueve a Jaime Moreno tras desafiar a Juan Sheput y coloca autoridad interina en el Seguro Social

Tres resoluciones supremas reconfiguraron la conducción de EsSalud y la representación estatal dentro de su Consejo Directivo.

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La conducción del Seguro Social de Salud (EsSalud) atraviesa una etapa de cambios significativos tras la publicación de varias resoluciones supremas que modificaron la composición y el liderazgo de la entidad.

El Ejecutivo dispuso la salida de Jaime Moreno Eustaquio y designó en su reemplazo temporal a Hilda Sandoval Cornejo, quien asume la presidencia ejecutiva en calidad de encargada, mientras se espera la elección de una nueva titularidad definitiva.

El Ejecutivo pone fin a la gestión de Jaime Moreno Eustaquio

Mediante la Resolución Suprema N° 036-2026-TR, firmada el 8 de agosto, la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore, ordenaron dar por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

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La decisión se fundamentó en la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”, motivo contemplado en la Ley N° 27056 de Creación del Seguro Social de Salud y su reglamento. Esta norma faculta al Ejecutivo a cesar en el cargo a sus representantes en cualquier momento cuando se pierde la confianza.

La salida de Jaime Moreno de EsSalud ocurrió después de un conflicto con el Ministerio de Trabajo y de cuestionamientos públicos de Juan Sheput a la conducción de la entidad.

Hilda Sandoval Cornejo asume la presidencia ejecutiva de forma transitoria

Ante la vacancia en el máximo cargo, el Gobierno emitió la Resolución Suprema N° 037-2026-TR, encargando las funciones de presidenta ejecutiva a Hilda Sandoval Cornejo, quien ya ocupaba una plaza como representante del Estado en el Consejo Directivo. Así, Sandoval Cornejo asume la presidencia de manera temporal, hasta que el Ejecutivo realice una designación definitiva.

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Esta decisión busca asegurar la continuidad institucional y la conducción administrativa de EsSalud, garantizando la prestación de los servicios esenciales a los asegurados. La resolución también fue refrendada por la presidenta de la República y el ministro de Trabajo.

Relevo en la representación estatal ante el Consejo Directivo

El mismo día, se publicó la Resolución Suprema N° 035-2026-TR, mediante la cual se oficializó la conclusión de la designación de Marco Antonio Castañeda Vinces como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

En su reemplazo, se designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva representante estatal, consolidando así su presencia en la cúpula directiva de la institución. Estas medidas se adoptaron en el marco de las facultades legales del Ejecutivo, que puede modificar la composición del Consejo Directivo en función de la confianza política y los objetivos institucionales del sector.

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La designación temporal de Hilda Sandoval Cornejo en EsSalud regirá hasta que el Ejecutivo nombre a una autoridad definitiva.

Antecedentes de la controversia y reacción de Moreno

La salida de Jaime Moreno Eustaquio tuvo como preludio un escenario de tensión entre el Ejecutivo y la presidencia de EsSalud. Días antes de la publicación de las resoluciones, Moreno había declarado públicamente que solo dejaría su puesto si así lo solicitaba la presidenta Keiko Fujimori, argumentando que la ley le otorgaba un periodo fijo y rechazando la potestad del ministro para removerlo.

El ministro Juan Sheput calificó la situación de EsSalud como un “desastre” y anunció la búsqueda de un nuevo liderazgo para la institución. Tras difundirse reportes que lo acusaban de desautorizar al ministro, Moreno y EsSalud respondieron con un comunicado que rechazó esas afirmaciones, defendió la gestión realizada y advirtió que se reservarían el derecho de iniciar acciones legales para proteger la imagen institucional.

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¿Qué es EsSalud y cuál es su función?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) es la entidad pública encargada de brindar aseguramiento y prestaciones de salud, así como beneficios económicos y sociales, a millones de peruanos afiliados en todo el país.

Bajo la supervisión de un Consejo Directivo, EsSalud cumple una misión de atención integral y sostenible para sus asegurados, administrando hospitales, centros médicos y programas de prestaciones económicas y sociales. Su estructura contempla representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, y su acción se orienta a garantizar la cobertura y calidad en los servicios de salud.