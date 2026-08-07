EsSalud separa a director del Hospital de Ilo tras detención preliminar por presunto caso de corrupción

Luis Erick Valencia Ávalos aparece junto al Hospital II-1 de Ilo en Moquegua, donde fue separado de su cargo directivo por investigación fiscal. (Composición: Infobae Perú)

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El Seguro Social de Salud (EsSalud) separó de manera inmediata a Luis Erick Valencia Ávalos del cargo de director del Hospital II-1 de Ilo, en Moquegua, mientras el funcionario es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de negociación incompatible y cohecho.

La investigación fiscal busca determinar si Valencia utilizó su posición dentro del Hospital de EsSalud Ilo para favorecer a trabajadores a cambio de dinero.

“Ante la detención del director del Hospital II-1 de Ilo, difundida a través de medios digitales, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud comunica (...) hemos dispuesto la separación inmediata del cargo del funcionario implicado y la activación de los mecanismos legales y administrativos internos para contribuir de forma célere con las investigaciones”, precisa el comunicado.

Tras conocerse la detención y las diligencias fiscales, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud emitió un comunicado este viernes 7 de agosto. La institución aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a actos de corrupción y anunció su disposición a colaborar con las autoridades. Mientras el caso sigue bajo investigación, el hospital continúa atendiendo a sus pacientes con normalidad.

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Un comunicado oficial de EsSalud informa la separación del director del Hospital II-1 de Ilo, Luis Erick Valencia Ávalos, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas. (Foto: EsSalud)

EsSalud separó al director del Hospital II-1 de Ilo

La decisión fue comunicada por la Red Asistencial Moquegua de EsSalud luego de la detención del director del Hospital II-1 de Ilo. En su pronunciamiento, la institución marcó distancia de las presuntas conductas atribuidas al funcionario y señaló que estas no representan los valores de la entidad.

“En EsSalud mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción”, señaló la institución en el comunicado difundido este 7 de agosto. La entidad también sostuvo que la conducta individual de un funcionario no representa el trabajo de los miles de trabajadores de salud.

EsSalud suele tener problemas para dar cita a sus afiliados. Foto: Actualidad Laboral

Como parte de las medidas adoptadas, EsSalud informó que dispuso la separación inmediata del cargo de Valencia y la activación de sus mecanismos legales y administrativos internos. Además, expresó su “total apertura, facilidades y absoluta colaboración” al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de responsabilidades.

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Fiscalía Anticorrupción allanó las oficinas de la Dirección del hospital EsSalud de Ilo

La separación del funcionario ocurre mientras la Fiscalía Anticorrupción desarrolla diligencias por presuntas irregularidades. Como parte de estas acciones, las autoridades allanaron las oficinas de la Dirección del Hospital de EsSalud Ilo y recopilaron documentación física y electrónica relacionada con el caso.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el fiscal Emilio Salas explicó que la diligencia contó con autorización judicial y que la investigación comprende, de manera preliminar, al director del hospital y a otras personas cuya participación todavía se encuentra en proceso de identificación.

La Fiscalía Anticorrupción allanó las oficinas de la Dirección del Hospital de EsSalud Ilo como parte de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. El fiscal Emilio Salas informó que las diligencias alcanzan preliminarmente al director Luis Erick Valencia Ávalos y a otras personas. Fuente: Exitosa Noticias

“Estaremos investigando un delito de negociación incompatible y tal vez cohecho”, declaró el fiscal Salas al ser consultado sobre las pesquisas. El representante del Ministerio Público también confirmó la intervención de un equipo fiscal en la dirección del hospital de Ilo.

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La investigación todavía se encuentra en desarrollo. Las diligencias buscan reunir elementos que permitan establecer si las denuncias tienen sustento y determinar la eventual responsabilidad de los involucrados. Por ello, las acusaciones contra Valencia mantienen carácter preliminar.

Señalan a Valencia de haber solicitado dinero trabajadores a cambio de favores

De acuerdo con información citada por Perú21, las denuncias que originaron la investigación apuntan a que Luis Valencia habría solicitado presuntas coimas a trabajadores técnicos, personal de enfermería y otros colaboradores de EsSalud.

Según estas versiones, los presuntos pagos habrían sido solicitados a cambio de favorecer a los trabajadores con plazas laborales, mejores remuneraciones y otros beneficios dentro de la institución. La Fiscalía busca establecer si el funcionario utilizó su posición para obtener beneficios económicos de manera ilícita.

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