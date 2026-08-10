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Disparos interrumpen concierto de Armonía 10 en el aniversario de Manchay: cantantes portaban chalecos antibalas

Una presentación de la agrupación por el aniversario de Pachacámac casi termina en tragedia. Tras solo dos canciones, una balacera desató el caos entre los asistentes

Momentos de pánico se vivieron durante un concierto de la orquesta Armonía 10 en Manchay. Desconocidos realizaron múltiples disparos, obligando a los músicos a suspender el show y huir del escenario.| Video: América Noticias
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Un nuevo atentado contra la música peruana. El concierto de Armonía 10 en la plaza cívica de Manchay, distrito de Pachacámac, terminó abruptamente cuando la agrupación y cientos de asistentes debieron abandonar el lugar por disparos que generaron pánico, según reportó América Noticias. La presentación formaba parte de las celebraciones por el aniversario del distrito y congregó a aproximadamente 500 personas.

La emergencia surgió cerca de las 21:30 horas, durante la tercera canción de la orquesta, cuando miembros del equipo de producción alertaron a los músicos y cantantes para que descendieran del escenario. Testigos citados por el medio señalaron que escucharon al menos cinco detonaciones, lo que provocó una rápida reacción de los artistas, quienes se retiraron escoltados hacia su transporte.

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La Policía Nacional acompañó el desplazamiento del grupo, mientras el público buscaba salir en medio de empujones y gritos. Los integrantes de Armonía 10 portaban chalecos antibalas al momento del incidente, una medida de seguridad adoptada tras episodios previos de amenazas y violencia en conciertos de cumbia en el país.

Concierto de Armonía 10 en Manchay: pánico por disparos termina en evacuación masiva| Foto: Latina Noticias
Concierto de Armonía 10 en Manchay: pánico por disparos termina en evacuación masiva| Foto: Latina Noticias

El incidente recuerda el ataque sufrido por la agrupación Agua Marina hace diez meses y el caso de Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien falleció por disparos en marzo del año pasado.

Latina Noticias informó que la presentación contaba con escasa presencia policial y medidas de seguridad insuficientes para la cantidad de público presente.

Comunicado de la agrupación

Tras el incidente, la orquesta Armonía 10 utilizó sus redes sociales para informar que todos sus integrantes se encontraban a salvo y en buen estado de salud. En el mensaje, la agrupación agradeció el apoyo y la preocupación expresada por sus seguidores, quienes inundaron los comentarios con muestras de solidaridad y aliento.

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En las imágenes se visualizar que el personal de seguridad los ayuda a evacuar para que suban al bus que los espera a unos metros.

Paul Flores, con saco granate, sostiene un micrófono y señala hacia arriba con la mano izquierda en un escenario oscuro
El cantante Paul Flores actúa con pasión en el concierto "Un año en el cielo", evento organizado por su esposa a un año de su fallecimiento.

El trágico final del cantante de Armonía 10

El atentado que acabó con la vida de Paul Hambert Flores García, conocido como ’El Russo’, ocurrió la noche del 16 de marzo de 2025 en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El cantante, junto a otros integrantes de Armonía 10, se encontraba a bordo del bus de la orquesta cuando fueron interceptados por desconocidos armados, en un ataque que conmocionó al mundo de la música tropical peruana.

La agresión se produjo en medio de una grave crisis de extorsiones y amenazas que venían afectando a diversas agrupaciones musicales en Perú. Testigos y autoridades detallaron que los atacantes dispararon contra el vehículo de la banda, alcanzando a Paul Flores y provocando su fallecimiento en el lugar. El hecho generó inmediato despliegue policial y la preocupación de otros artistas, quienes también venían recibiendo amenazas similares.

El asesinato no solo provocó dolor y consternación entre sus familiares y fanáticos, sino que también puso en evidencia la vulnerabilidad de los músicos ante la inseguridad y la extorsión, la cual continúa, por lo que se ven obligados a utitlizar este tipo de indumentarias.

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