¿Hoy habrá llovizna en Lima? Lo que pronostica el Senamhi para este lunes 10 de agosto

La capital peruana enfrenta un día de temperaturas suaves y nubosidad persistente, mientras los limeños aguardan atentos ante cualquier cambio que el clima pueda deparar al final de la jornada. (TV Perú)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que Lima presenta cielo cubierto durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto, con tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía en ambos sectores de la ciudad.

Para Lima este, la máxima prevista es de 26 °C y la mínima de 19 °C, mientras que en Lima oeste y Callao se espera una máxima de 25 °C y una mínima de 22 °C, según la información oficial.

Según detalló el Senamhi, en el sector este de la capital se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mañana y varíe a nublado por la tarde, con posibilidad de lluvia ligera.

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En el litoral oeste y Callao, el pronóstico anticipa cielo nublado por la mañana, pasando a cielo parcial hacia el mediodía, y tendencia a ráfagas de viento y llovizna por la tarde, de acuerdo con el organismo nacional.

El Senamhi anticipa temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones, con diferencias leves entre los sectores este y oeste de la ciudad durante la jornada. (Andina)

El Senamhi señala que las condiciones climáticas de hoy se caracterizan por temperaturas templadas y nubosidad persistente en toda la ciudad. El reporte oficial no prevé fenómenos extremos, aunque advierte la posibilidad de llovizna y ráfagas de viento en el sector oeste y Callao durante la tarde.

Cambio climático

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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La nubosidad será del 15% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 14.8 kilómetros por hora en el día y los 13.0 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

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El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

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En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

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(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.