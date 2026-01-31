Perú

Balacera en La Victoria tras asalto a cambista de Polvos Azules: PNP captura a tres delincuentes y recupera 71 mil dólares

Durante el operativo, los agentes incautaron armas de fuego, equipos celulares y vehículos utilizados en la huida, además de identificar a los detenidos como presuntos miembros de la banda criminal Los Malditos de Huáscar

Guardar
Tras una balacera y una
Tras una balacera y una persecución por el centro de Lima, la Policía Nacional logró detener a tres sospechosos vinculados al asalto de un cambista en Polvos Azules.

Una persecución a plena luz del día en La Victoria terminó con la captura de tres presuntos miembros de la banda Los Malditos de Huáscar, luego de que asaltaran a un cambista y se llevaran 71 mil dólares en el conocido centro comercial Polvos Azules.

El operativo, que incluyó intercambio de disparos, movilizó a agentes de diversas unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las calles del Cercado de Lima, y culminó con la recuperación del dinero y la incautación de armas y vehículos.

De acuerdo con lo informado por RPP, el asalto ocurrió cuando un grupo de sujetos interceptó a un cambista en el interior de Polvos Azules, un lugar frecuentado por comerciantes y compradores en el corazón de La Victoria.

Luego de arrebatarle más de 70 mil dólares, los asaltantes se dieron a la fuga utilizando dos automóviles y una motocicleta, según detallaron fuentes policiales.

La respuesta de la PNP fue inmediata. Los agentes del Grupo Terna y del Escuadrón Verde iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras del Cercado de Lima.

El despliegue policial incluyó patrullaje motorizado y la intervención de unidades especializadas, quienes lograron interceptar a los sospechosos en la cuadra 4 del jirón Sandía. Durante el enfrentamiento, se reportaron disparos mientras los agentes buscaban reducir a los delincuentes y evitar su huida.

El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, explicó que la captura de los tres sujetos se realizó en flagrancia, permitiendo el aseguramiento del dinero robado, un arma de fuego con municiones y varios equipos celulares.

Tras una balacera y una
Tras una balacera y una persecución por el centro de Lima, la Policía Nacional logró detener a tres sospechosos vinculados al asalto de un cambista en Polvos Azules.

Identificación de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Dante Aliaga Perales (37), alias “Gordo Dante”; Erick Pomalima Mandujano (25), conocido como “Erick”; y Fredy Calderón García (22), alias “Fred”.

Todos figuran como presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos de Huáscar o Los Malditos de Huáscar, dedicada al robo agravado y delitos conexos en la capital peruana. Según el reporte de RPP, uno de los implicados, conocido como “Fred”, cuenta con antecedentes penales por robo y secuestro.

Las autoridades informaron que un cuarto asaltante logró escapar a pie luego de resultar herido durante el tiroteo. “Nos hemos comunicado con la Dirección de Criminalística para la realización de las pruebas balísticas del arma incautada. Asimismo, la Dirincri ejercerá las investigaciones a fin de recabar información valiosa de los celulares”, declaró el general Vargas.

Las investigaciones continúan para identificar a los demás integrantes de la banda, y la policía ha solicitado la colaboración de los establecimientos de salud para reportar cualquier ingreso de heridos que pueda estar vinculado al asalto.

El caso se encuentra en investigación por la Dirincri, mientras que la víctima del asalto ya se encuentra a salvo y en proceso de recuperación del dinero perdido durante el ataque.

Este caso ocurre en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana, donde las fuerzas del orden intensifican las acciones contra la criminalidad organizada. La rápida intervención y el uso de tecnología permitieron frenar el accionar delictivo en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad.

Temas Relacionados

La VictoriaPolvos AzulesPNPCambistasperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

El conjunto estudiantil saldrá por un triunfo que las mantenga en la cima, mientras que el cuadro chorrillano necesita los tres puntos para reducir la brecha frente a las punteras. No te pierdas ni un detalle del partido

Universitario vs Regatas Lima EN

José Jerí retira solicitud para el ingreso de buque y personal militar de China al Callao por virus H3N2

El Minsa advirtió que el país enfrenta de manera simultánea brotes de dengue, un aumento de casos de influenza A (H3N2) y una temporada de lluvias que exige focalizar la atención de las autoridades

José Jerí retira solicitud para

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

La empresa de la MML describió la labor del exalcalde como “caracterizada por su transparencia y apego a la legalidad”. Aseguraron que la obra avanza dentro del cronograma previsto

EMAPE defiende gestión de Rafael

Ataque armado deja gravemente herido a alcalde de Ica tras ser interceptado por sicarios durante supervisión de una obra

Un grupo de atacantes disparó contra Edward Amoroto mientras inspeccionaba una obra en El Huarangal y fue trasladado al Hospital Regional de Ica, donde su pronóstico permanece bajo estricta supervisión médica en un contexto de inseguridad en la región

Ataque armado deja gravemente herido

Golazo de Hernán Barcos desde fuera del área para FC Cajamarca vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El ‘Pirata’ se estrenó como goleador en la primera fecha del campeonato peruano. Su tanto desató la emoción en Chongoyape y en La Victoria

Golazo de Hernán Barcos desde
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EMAPE defiende gestión de Rafael

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

María Aguayo defiende propuesta que elimina el delito de feminicidio: “No se habla de la violencia contra el hombre”

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello y los

María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y afirma: “Los resultados reales se verán en seis meses”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Gisela Valcárcel no descarta compartir escenario con Magaly Medina y responde sobre presupuesto: “No me molesta quién cobre más”

DEPORTES

Gol de Christian Cueva para

Gol de Christian Cueva para empate de Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ‘Aladino’ celebró con peculiar baile en Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Golazo de Hernán Barcos desde fuera del área para FC Cajamarca vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Debut soñado de los peruanos: Golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en la goleada de Sparta Praga