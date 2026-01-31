Balacera en La Victoria tras asalto a cambista de Polvos Azules: PNP captura a tres delincuentes y recupera 71 mil dólares

Tras una balacera y una persecución por el centro de Lima, la Policía Nacional logró detener a tres sospechosos vinculados al asalto de un cambista en Polvos Azules.

Una persecución a plena luz del día en La Victoria terminó con la captura de tres presuntos miembros de la banda Los Malditos de Huáscar, luego de que asaltaran a un cambista y se llevaran 71 mil dólares en el conocido centro comercial Polvos Azules.

El operativo, que incluyó intercambio de disparos, movilizó a agentes de diversas unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las calles del Cercado de Lima, y culminó con la recuperación del dinero y la incautación de armas y vehículos.

De acuerdo con lo informado por RPP, el asalto ocurrió cuando un grupo de sujetos interceptó a un cambista en el interior de Polvos Azules, un lugar frecuentado por comerciantes y compradores en el corazón de La Victoria.

Luego de arrebatarle más de 70 mil dólares, los asaltantes se dieron a la fuga utilizando dos automóviles y una motocicleta, según detallaron fuentes policiales.

La respuesta de la PNP fue inmediata. Los agentes del Grupo Terna y del Escuadrón Verde iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras del Cercado de Lima.

El despliegue policial incluyó patrullaje motorizado y la intervención de unidades especializadas, quienes lograron interceptar a los sospechosos en la cuadra 4 del jirón Sandía. Durante el enfrentamiento, se reportaron disparos mientras los agentes buscaban reducir a los delincuentes y evitar su huida.

El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, explicó que la captura de los tres sujetos se realizó en flagrancia, permitiendo el aseguramiento del dinero robado, un arma de fuego con municiones y varios equipos celulares.

Identificación de los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Dante Aliaga Perales (37), alias “Gordo Dante”; Erick Pomalima Mandujano (25), conocido como “Erick”; y Fredy Calderón García (22), alias “Fred”.

Todos figuran como presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos de Huáscar o Los Malditos de Huáscar, dedicada al robo agravado y delitos conexos en la capital peruana. Según el reporte de RPP, uno de los implicados, conocido como “Fred”, cuenta con antecedentes penales por robo y secuestro.

Las autoridades informaron que un cuarto asaltante logró escapar a pie luego de resultar herido durante el tiroteo. “Nos hemos comunicado con la Dirección de Criminalística para la realización de las pruebas balísticas del arma incautada. Asimismo, la Dirincri ejercerá las investigaciones a fin de recabar información valiosa de los celulares”, declaró el general Vargas.

Las investigaciones continúan para identificar a los demás integrantes de la banda, y la policía ha solicitado la colaboración de los establecimientos de salud para reportar cualquier ingreso de heridos que pueda estar vinculado al asalto.

El caso se encuentra en investigación por la Dirincri, mientras que la víctima del asalto ya se encuentra a salvo y en proceso de recuperación del dinero perdido durante el ataque.

Este caso ocurre en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana, donde las fuerzas del orden intensifican las acciones contra la criminalidad organizada. La rápida intervención y el uso de tecnología permitieron frenar el accionar delictivo en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad.