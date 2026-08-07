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Asesinan a un cambista frente al Mercado Central de Lima durante un ataque armado a plena luz del día

Un hombre que cambiaba monedas para comerciantes murió tras un ataque con armas de fuego en la puerta principal del mercado. Seis personas habrían participado, dos fueron detenidas. Una joven de 21 años resultó herida

Video de cobertura periodística en vivo sobre el asesinato de un cambista en los exteriores del Mercado Central de Lima. Muestra a una reportera en el lugar de los hechos, con área acordonada por cinta amarilla, y una ventana con imágenes de cámara de seguridad que captan el suceso. Se observa un vehículo amarillo tipo van en la escena y transeúntes. El ataque dejó una persona fallecida y otra herida por impactos de bala. La policía detuvo a dos sospechosos. La investigación se encuentra en curso para esclarecer los hechos.
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Un ataque armado dejó como saldo a un cambista fallecido y una joven herida frente a una de las puertas principales del Mercado Central de Lima. El hecho ocurrió minutos antes de las once de la mañana, en la cuadra seis del Jirón Ucayali. Según información difundida por Canal N, la víctima, identificada como Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, de 39 años, era conocido por ofrecer servicios de cambio de monedas a los comerciantes de la zona.

Testigos relataron que el ataque se produjo cuando una motocicleta subió a la vereda e impactó contra la puerta principal. En ese momento, al menos seis personas armadas abrieron fuego, generando pánico entre los presentes. Los comerciantes y visitantes se tiraron al suelo intentando protegerse de los disparos. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa de los hechos.

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El ataque y la reacción de los testigos

Durante el tiroteo, testigos escucharon hasta seis detonaciones. Un taxi estacionado en el paradero cercano también fue alcanzado por las balas. El conductor, quien aseguró no tener relación con el incidente, permanecía dentro del vehículo cuando ocurrieron los disparos, según declaraciones recogidas por Canal N.

La víctima mortal era un cambista con más de ocho años de experiencia, según los comerciantes del mercado. Llanos solía trabajar en la Casa de la Moneda ubicada en la cuadra siete del jirón Junín. Luego del ataque, los agresores intentaron huir, pero algunos transeúntes y comerciantes intervinieron. Uno de los atacantes fue retenido por los presentes, mientras que personal de Fiscalización de la municipalidad y efectivos de la Policía Nacional intervinieron para controlar la situación.

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Comerciantes y compradores vivieron momentos de terror y se lanzaron al suelo para protegerse de las balas durante el tiroteo - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.-
Comerciantes y compradores vivieron momentos de terror y se lanzaron al suelo para protegerse de las balas durante el tiroteo - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.-

Acción policial y heridos tras el ataque

Las autoridades encontraron al menos cinco casquillos de bala en el lugar. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación, una de ellas de nacionalidad venezolana, según reportó Canal N. Ambos se encuentran bajo custodia en la comisaría de San Andrés. La presencia policial y el acordonamiento de la escena permitieron iniciar las investigaciones correspondientes.

El cambista agredido fue trasladado por paramédicos al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde ingresó sin vida. Además, una joven de veintiún años, que se encontraba con su madre realizando compras, recibió un impacto de bala en el brazo derecho y tuvo que ser atendida por personal médico.

Impacto en la comunidad y antecedentes

La violencia del ataque dejó huellas en la rutina del mercado, que en ese momento albergaba una gran cantidad de comerciantes y compradores. Los testigos describieron escenas de caos y temor, con monedas esparcidas en el suelo tras la agresión, lo que evidencia la rapidez y brutalidad de la acción.

El caso ha generado preocupación entre los comerciantes y autoridades locales por la seguridad en el perímetro del Mercado Central. La presencia de grupos armados y la recurrencia de hechos violentos en la zona se mantienen bajo observación por parte de la Policía Nacional, que continúa con las diligencias para determinar las motivaciones del ataque y la posible vinculación de los detenidos con organizaciones delictivas.

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