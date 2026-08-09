El asesinato de un mototaxista en Lima expone una escalada de violencia: una vida se apaga por 7 soles

Un escalofriante reportaje que muestra la cruda realidad de la delincuencia en el país. A través de impactantes imágenes y la fría confesión de un asesino que mató por una deuda de 7 soles, se analiza la alarmante escalada de violencia y la aparente pérdida de valor de la vida humana. - América Noticias

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El reciente asesinato de un mototaxista en las calles de Lima por una deuda de apenas siete soles ha puesto en evidencia una escalada de violencia que alarma a especialistas y ciudadanos.

Según reportó Domingo al Día, el crimen fue perpetrado por Francisco Ramón Varazarte Godoy, ciudadano venezolano, quien confesó sin mostrar remordimiento haber matado a Martín Cisneros Peña tras una discusión por el impago de la suma mencionada.

Una mano sostiene una réplica de arma plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul estacionado en una calle urbana. (Composición: Infobae Perú)

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que Varazarte Godoy ataca con un arma blanca a Cisneros Peña. Durante su testimonio, recogido por Domingo al Día, el agresor afirmó: “Se lo buscó y bueno. Pa’ que respeten los hombres. Pues lo hecho, hecho está”.

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La falta de arrepentimiento ha causado preocupación entre los expertos, quienes consideran que situaciones similares se han convertido en parte de la cotidianidad limeña.

La víctima, según el propio agresor, mantenía una deuda de siete soles. “Por siete soles cometiste ese delito”, le preguntó un periodista durante la entrevista. El atacante respondió de forma afirmativa y sostuvo que su conducta obedecía a la necesidad de imponer respeto.

Francisco Barazarte Godoy, acusado de homicidio en San Martín de Porres, es trasladado por un agente policial mientras al lado se muestra la escena de su detención en la vía pública. (Composición: Infobae Perú)

Aumento de la violencia

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Domingo al Día, la violencia en Lima ya no se limita a casos aislados. Vecinos y especialistas coinciden en que el temor se ha instalado en la rutina diaria. Un testimonio recogido por el medio ilustra este clima: “Acá la gente hace lo que quiere, matan como quieran y a la hora que quieran ellos, nadie hace nada”.

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El reportaje documenta otros hechos recientes, como el asesinato de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, cambista del Mercado Central, quien fue ultimado a plena luz del día por sujetos armados. En ambos casos, Domingo al Día subraya la extrema facilidad con que los homicidas deciden acabar con la vida de sus víctimas, ya sea por deudas, extorsiones o simples robos.

Mototaxista muere apuñalado en San Martín de Porres tras disputa por siete soles| Foto: Latina Noticias

Detrás de la escalada criminal

Expertos consultados por Domingo al Día atribuyen el incremento de los crímenes a una combinación de factores sociales y culturales. Entre las causas mencionadas, se alude a una masculinidad violenta y a la percepción de la violencia como una vía de validación frente a los demás.

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Según uno de los especialistas entrevistados, “la violencia es una característica ínsita del ser humano, es decir, es algo que caracteriza su propia naturaleza y que se puede apaciguar o desaparecer en la medida después de que haya un mejor y mayor acceso no solo a la educación, sino al diálogo”.

Agentes de la policía peruana investigan el lugar del asesinato de un mototaxista en San Juan de Miraflores, donde se observa un mototaxi y fragmentos de vidrio en el suelo. (Captura América Noticias)

Además, se advierte sobre la influencia de agrupaciones extranjeras en la dinámica delictiva local. Un efectivo policial con experiencia en delitos contra la vida y la libertad declaró al medio: “Nuestra delincuencia utilizaba la violencia, la misma que se ha exponenciado con la llegada de tantos venezolanos del malvivir. Y este es el resultado que tenemos actualmente. La violencia que tenían nuestros delincuentes a la violencia que han traído los venezolanos y colombianos es de espanto”.

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La respuesta social

La violencia no distingue condición social ni edad. El reportaje de Domingo al Día cita casos de menores asesinados en distritos como Villa María del Triunfo y Rímac. Uno de los episodios involucró a una familia que intentó proteger su hogar ante el ingreso de jóvenes armados, mientras otro caso se produjo por la negativa de una víctima a entregar su teléfono celular.

El temor de los familiares se resume en el testimonio de una madre: “¿Que mi hija también le pueden quitar el celular y si no le da qué? ¿También la matan? Ni siquiera, ya: bueno, toma, te robo, ya. Te matan. Un celular, un celular vale la vida del joven”.

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Según datos del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, recogidos por Domingo al Día, se han registrado 1.265 homicidios a nivel nacional. El informe señala que la delincuencia no discrimina y que las víctimas pueden ser desde empresarios hasta niños.

Personal de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística trabajan en el lugar del asesinato de un mototaxista en el distrito de San Martín de Porres, Lima. (Captura Latina Noticias)

Reflexión de especialistas

El análisis de los especialistas consultados por Domingo al Día enfatiza la necesidad de abordar la raíz del fenómeno. Entre las causas se menciona la presencia de una cultura de violencia que se consolida en ciertos sectores sociales y la progresiva normalización de los crímenes. Un especialista en criminología afirmó: “Tanto crimen está cada día que la gente ya no le da mucha importancia, salvo que sea su familia o personas cercanas a él. Nos estamos efectivamente deshumanizando”.

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El reportaje concluye con el dato recogido del Ministerio de Salud: 1.265 homicidios en lo que va del año, un registro que ilustra la magnitud del problema.