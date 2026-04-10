Perú

Balacera en Centro de Lima desata pánico entre Jirón de la Unión y Real Plaza

Un ataque contra un cambista movilizó a la Policía Nacional del Perú en plena jornada de cierres políticos, a solo días de las Elecciones 2026

Guardar
Balacera en Jirón de la Unión.
Balacera en Jirón de la Unión.

Una balacera desató el pánico y la angustia la tarde de este jueves 9 de abril en el Centro de Lima. Según los primeros reportes, el objetivo era un cambista que trabaja entre el Jirón de la Unión y el centro comercial Real Plaza.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acudieron a la zona de la emergencia para resguardar la seguridad de los transeúntes.

Cerca al lugar de los hechos, se vienen realiando varios mítines de cierre de campaña, en la antesala de las Elecciones Generales 2026, previstas para este domingo 12 de abril.

Temas Relacionados

Centro de LimaJirón de la UniónBalaceraPNPReal Plazaperu-noticias

Más Noticias

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

El fundador de País para Todos fue vinculado al asesinato del empresario Manuel Obregón, ocurrido en 2008, un caso que también involucra a su hermana y a un socio cercano, según un informe difundido por Beto a Saber

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada futbolera continúa a mitad de semana con la disputa de varios compromisos en Sudamérica y Europa, con representantes nacionales

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

En medio de versiones sobre una salida anticipada, se dio a conocer que el club comunicó internamente que el argentino seguirá en el plantel y no será transferido, confiando en que cumpla las expectativas deportivas

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

El extécnico de la selección peruana fue consultado por controversial tema relacionado al ‘Bombardero de los Andes’, quien no integró la lista final para la cita mundialista en Rusia. Conoce todo lo que dijo

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

Candidato Jorge Nieto realizará cierre de campaña en Roblox con mitin virtual en réplica del Estadio Nacional

La estrategia responde al uso creciente de plataformas digitales como canal de interacción política

Candidato Jorge Nieto realizará cierre de campaña en Roblox con mitin virtual en réplica del Estadio Nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Estos son los candidatos a diputados por el Callao en las Elecciones Generales 2026

Keiko Fujimori confirma haberse reunido con el empresario Samuel Dyer en Panamá durante su campaña presidencial

Keiko Fujimori destaca amistad entre su hija, Kyara Villanella, y la hija de Ricardo Belmont: “Más allá de la política”

La amistad entre Kyara y Kristen, hijas de Keiko Fujimori y Ricardo Belmont: una protagonista de campaña y otra de perfil discreto

ENTRETENIMIENTO

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

La reacción de Melissa Klug tras el inesperado compromiso entre Samahara Lobatón y Youna: "Ya cometieron errores"

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

El sueño americano de Isabel Acevedo: 'Chabelita' celebra la compra de su primera casa en Estados Unidos junto a su esposo

‘Señora del Destino’ lidera el rating en estreno y vence a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I

Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima ratifica a Federico Girotti: el club descarta su salida y mantiene al delantero argentino pese a la falta de minutos

Ricardo Gareca admite que Claudio Pizarro merecía ir al Mundial 2018 con Perú, pero “no está arrepentido” por su decisión

Golazo agónico de Carlos Garcés tras brillante cabezazo en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026