Balacera en Centro de Lima desata pánico entre Jirón de la Unión y Real Plaza

Una balacera desató el pánico y la angustia la tarde de este jueves 9 de abril en el Centro de Lima. Según los primeros reportes, el objetivo era un cambista que trabaja entre el Jirón de la Unión y el centro comercial Real Plaza.
Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acudieron a la zona de la emergencia para resguardar la seguridad de los transeúntes.
Cerca al lugar de los hechos, se vienen realiando varios mítines de cierre de campaña, en la antesala de las Elecciones Generales 2026, previstas para este domingo 12 de abril.
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