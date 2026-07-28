Cardenal Castillo advierte situación “catastrófica”: “Grupos buscan que prime su ambición de poder absoluto”

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, advirtió este martes que el Perú atraviesa una situación “catastrófica” durante la homilía de la Misa Te Deum, celebrada en la Basílica Catedral de Lima con motivo del 205 aniversario de la Independencia. La calificación coincide, en el término, con la que empleó días antes la presidenta electa Keiko Fujimori para describir el estado en que recibe el país.
El cardenal precisó, sin embargo, que la gravedad de la situación no radica en los indicadores económicos, sino en que “la condición humana y su dignidad están en sumo peligro”. “Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente”, dijo.
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De acuerdo con el arzobispo de Lima, estas “oscuridades catastróficas” han sido generadas “desde la base de la sociedad y desde el mismo poder, y han infiltrado las instituciones, incluso, la Iglesia”.
“Y tienen operatividad incluso desde países denominado ‘desarrollados’, que mediante sistema de control total fundado en la tecnología van arrasando con hermanos nuestros en diversas partes del mundo. Una tendencia mundial a disolver la democracia y a favorecer la dictadura se yergue sobre el mundo”, apuntó. Señaló como la “varita mágica” para ello es la “absurda promoción de las guerras”.
Volviendo a Perú, el cardenal Castillo lamentó que “muchas desgracias nos siguen ocurriendo” ante “la diversidad de grupos de variada índole, como el sicariato y la extorsión, que sacuden nuestra seguridad, imponen la violencia que atraviesa nuestra vida cotidiana y se ejerce desde diversos sectores de poder”.
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“En nuestra América Latina, impulsos colonialistas y autoritarios hacen que corramos el riesgo de volver a un pasado que desdice las dos palabras iniciales de nuestro himno: ‘Somos libres’, y el deseo que es nuestra responsabilidad: ‘seámoslo siempre’”, señaló.
Iglesia activa
En otro punto, el cardenal Carlos Castillo aseguró que hay personas a las que les gustaría que la Iglesia católica calle ante los “desvalores humanos” que destruyen al país.
“Hay quienes quisieran que la Iglesia no cuestione los desvalores humanos que destruyen la realidad política, quisieran que ‘se calle’. Pero, curiosamente, esas mismas personas, muchas veces, quieren usar la religión para su posición partidaria para obtener votos o aceptación”, indicó.
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Muertos en protestas
Durante su intervención, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, mencionó uno por uno a los peruanos y peruanas que fallecieron producto de las protestas desde noviembre de 2020 a la actualidad.
Así, Castillo mencionó a Bryan Pintado e Inti Sotelo, quienes murieron producto de la represión policial en las marchas contra el gobierno de facto de Manuel Merino. También mencionó a Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, Truko, quien falleció un disparo en el tórax durante una protesta contra el gobierno de José Jerí.
“Te pedimos que así como han padecido ya la muerte de Jesucristo, participen contigo en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro”, dijo.
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