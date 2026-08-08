Policías cambiaban cocaína incautada por yeso: acusan de tráfico ilícito a efectivos del Área Antidrogas

Tres policías peruanos permanecen de espaldas y esposados, contra una pared de concreto en un espacio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna dictó nueve días de detención preliminar contra tres efectivos de la Policía Nacional por la presunta sustitución de parte de un cargamento de cocaína incautada por yeso y por solicitar dinero a familiares de personas detenidas. La medida involucra al alférez F. H. H. y a los suboficiales E. S. C. y J. M. S., integrantes del Área Antidrogas (AREANT) de Tacna durante 2025. Según detalló el medio digital Pasión por el Derecho, los agentes enfrentan acusaciones de manipulación de pruebas y extorsión a familiares de los investigados.

Fiscalía involucra a efectivos del Área Antidrogas en intercambio de sustancias

La investigación fiscal atribuye a los tres policías la presunta comisión de tráfico ilícito de drogas agravado y cohecho pasivo propio en el ejercicio de sus funciones. El caso se remonta a un operativo realizado el 14 de octubre de 2025, cuando tres personas fueron intervenidas y se decomisó un cargamento de droga que quedó bajo custodia de los agentes investigados. El cargamento, consistente en 105 paquetes, fue trasladado días después a Lima para peritajes químicos y posterior internamiento en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

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Durante los análisis en la capital, los peritos detectaron que 40 de los 105 paquetes ya no contenían alcaloide de cocaína, sino sulfato de calcio, comúnmente conocido como yeso. Según la Fiscalía, la totalidad del cargamento había dado positivo para cocaína tras la intervención policial en Tacna, lo que motivó sospechas sobre la manipulación de la evidencia durante su custodia.

Un oficial de la Policía Nacional del Perú, uniformado, recibe un fajo de billetes de una mano que emerge de la ventanilla de un automóvil estacionado en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allanamientos y material incautado en la investigación

El 4 de agosto de 2026, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna, con apoyo del Departamento “F” de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la Dirandro, ejecutó diligencias de allanamiento en los domicilios y lugares de trabajo de los investigados. Las autoridades incautaron un vehículo, documentos, teléfonos celulares, computadoras y laptops pertenecientes a los efectivos. Todo el material será sometido a análisis para determinar la posible comisión de los delitos imputados y reconstruir los hechos señalados en la carpeta fiscal.

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Las autoridades también intervinieron escritorios y roperos en las dependencias policiales donde los agentes prestaban servicios. Los objetos recogidos buscan esclarecer el posible rol individual de cada policía en la presunta alteración de la evidencia y en la cadena de custodia.

Acusan cobro a familiares para modificar el peso de la droga

La indagación fiscal también incluye la hipótesis de que los efectivos habrían solicitado dinero a familiares de las personas intervenidas durante el operativo antidrogas. El presunto ofrecimiento consistía en reducir el peso de la droga consignada en la investigación, con el fin de favorecer una eventual disminución de la pena en el proceso penal. Esta modalidad, de comprobarse, implicaría un agravante en la actuación delictiva y un perjuicio directo para el Estado y la administración de justicia.

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La medida dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria responde a la solicitud del Ministerio Público, que busca evitar cualquier intento de obstrucción de la investigación o alteración de pruebas clave en el desarrollo del caso.

La Policía Nacional del Perú presenta una incautación de cocaína que será sustituida por yeso, mientras un equipo de prensa filma el procedimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial y los posibles delitos imputados

El proceso penal en curso se centra en la presunta manipulación de la droga incautada y el cobro de sobornos a familiares de investigados, delitos tipificados como tráfico ilícito de drogas agravado y cohecho pasivo propio. Las diligencias continuarán mientras se analiza el material incautado para determinar la responsabilidad de los agentes y la existencia de posibles cómplices en la estructura policial.

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Entre los elementos más relevantes del caso figuran el hallazgo de sulfato de calcio en 40 de los 105 paquetes y la sospecha de que la alteración se habría producido durante la custodia policial. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para definir la magnitud de la presunta red de corrupción en el Área Antidrogas de Tacna y su conexión con otros casos similares en la región.