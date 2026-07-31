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Aumento de pensión de S/3.500 para maestros sin reglamento y con las horas contadas: Para el MEF es “demasiado cara”

En anteriores entrevistas, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, había resaltado una sola medida dada por el anterior Congreso que cambiaría por “romper todo el equilibrio pensionario del sector público”

Elmer Cuba
MEF podría bajarse la Ley de pensión digna para maestros. Ya venció el plazo para su reglamentación. - Crédito Perumin
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Perú tiene nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata de Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y economista que estuvo detrás del plan económico de Keiko Fujimori, ahora presidenta.

Si bien aún el titular no ha dado declaraciones amplias a la prensa sobre las medidas que impulsarían —igual una muestra de medidas económicas y laborales se encuentran en el ‘borrador’ del pedido de facultades que presentaría el Gobierno ante el Congreso—, a un mes de que se confirmara su puesto en el gabinete de Fujimori, este tuvo una entrevista con El Montonero, donde adelantó temas ‘en caso fuera elegido ministro’.

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Entre estos estuvo el cómo asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Como se sabe, el Consejo Fiscal ha apuntado a diversas normas que promulgó el Congreso anterior y que el Ejecutivo no detuvo que afectarían las arcas del Estado. Sin embargo, Cuba destacó solo una, la que considera “demasiado cara” y que debería cambiarse: la pensión de S/3.500,70 de los maestros cesantes y jubilados.

Elmer Cuba respondía así hace un mes cuando le preguntaban sobre las medidas a tomar en caso asuma como titular del MEF. El Montonero - YouTube

MEF y la sostenibilidad fiscal

Seremos implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto, pagamos IGV, impuesto a la renta, pagamos impuesto selectivo al para diversos productos y no es no es justo que alguien lo pueda dilapidar”, fue el mensaje que quedó del nuevo ministro de Economía, Elmer Cuba, en la primera presentación que hubo hace unas semanas.

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Si bien esto podría entenderse como bajarse algunas leyes aprobadas por el Congreso anterior (2021-2026), justo como lo pide el Consejo Fiscal —Alonso Segura dijo que podrían llevar al Tribunal Constitucional y buscar su ‘inconstitucionalidad’—, Cuba ha mencionado anteriormente que tendría solo una en la mira (en ese momento, lo dijo hipotéticamente si fuera ministro. Ahora lo es).

Maestros del SUTEP en protesta
Los maestros tienen una Ley vigente que aumenta sus pensiones, pero la reglamentación podría llegar recién en el próximo gobierno, o no llegar. - Crédito SUTEP

“Cambiar una sola norma populista que se ha dado, que es la más grande de todas, que es la madre de las batallas, que es la ‘pensión viva’ para los maestros. es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensionario del sector público y lo vuelve injusto para todos los demás servidores", aclaró a El Montonero.

Así, el MEF no tendría necesariamente en sus objetivos acabar con la gratificación CAS, pero sí, ni tampoco “cambiar todas las normas populistas que dado el Congreso”. “Basta que cambies una con el TC o con una nueva ley del Congreso para que esto para quitarle ese veneno fiscal los próximos cinco años”, se refirió Cuba a la ‘Ley de pensión digna’.

profesor enseñando en escuela con alumnos
La Ley de "pensión digna" para maestros fue promulgada, ¿qué sigue ahora?. - Crédito Andina

Pensión de S/3.500,70 para maestros

¿A qué se refiere Cuba? El actual ministro habría estado haciendo alusión a la pensión digna para los maestros, la Ley 32581, que aumenta las pensiones de maestros jubilados y cesantes hasta al menos S/3.500,70, que es el monto vigente de la primera escala Remuneración Íntegra Mensual (RIM).

Como se recuerda, esta Ley fue aprobada por insistencia del Congreso, y sigue sin reglamentación a pesar de que ya pasó, el pasado martes 14 de julio, el plazo que tenía el Gobierno de José María Balcázar para reglamentar la Ley para avanzar con su aplicación.

Ahora la controversial medida podría no ser aplicada del todo. Todo queda en la ‘cancha’ del MEF y el gobierno de Keiko Fujimori.

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