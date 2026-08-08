MEF subiría regla del déficit fiscal, luego de que el Congreso legislara con iniciativa de gasto

También menciona que hay cuatro leyes que buscarán eliminar con el TC por "violar la Constitución". - Crédito MEF

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El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado sus primeros anuncios en relación a las medidas que aplicarán estos próximos años en este nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Elmer Cuba, quien fue el elegido para llevar el MEF en este inicio, convocó a conferencia de prensa y empezó resaltando que buscarán la ‘productividad’, por encima de todo.

Pero dentro del paquete de medidas —donde está el alza del sueldo mínimo, el traslado de feriados y más— también se está evaluando subir la regla del déficit fiscal (el límite legal que frena el gasto del Estado para evitar que gaste más de lo que recauda).

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“El tema de las reglas fiscales. [Dado que] estamos en Fenómeno El Niño, posiblemente podamos elevar la regla del déficit fiscal para el siguiente año, luego de repensar todo el tema. Vamos a moverlas en el margen. Por ejemplo, hoy está en 30% la de la deuda, quizás lo movemos a 32%. Igual la regla fiscal, que es de 1%, la elevamos a 1,2%. Está en evaluación eso, no está escrito en piedra”, aclaro el MEF en conferencia de prensa.

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Regla del déficit fiscal

“El ministro de Economía y Finanzas también informó que el MEF evalúa, en coordinación con el Consejo Fiscal, una nueva trayectoria de consolidación fiscal para los próximos años. Esta podría considerar ajustes marginales en los parámetros de la regla fiscal, sin poner en riesgo la solvencia de las finanzas públicas”, resalta el mismo MEF.

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Así, esta evaluación tomaría en cuenta obligaciones y necesidades de gasto que no fueron contempladas en el presupuesto aprobado para 2026, entre ellas el financiamiento de las pensiones del personal militar hasta diciembre y las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño.

De igual manera, el titular del MEF señaló que se impulsarán las acciones necesarias para que el Tribunal Constitucional evalúe cuatro normas aprobadas anteriormente que generan riesgos para la sostenibilidad fiscal.

El nuevo monto tendría del CAFAE que haber entrado en vigencia en octubre pasado, pero ahora podría no reglamentarse y eliminarse. - Crédito Andina

Las cuatro posibles leyes

Como Infobae Perú ha dado a conocer anteriormente, en una entrevista a solo un mes de asumir el cargo (sin que fuera de conocimiento público que fue escogido), Elmer Cuba resaltó para El Montonero que la pensión para los maestros, Ley 32581, era “demasiado cara”. Esta estaría entre las que el MEF planea llevar ante el Tribunal Constitucional.

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Entre otras que podrían ser evaluadas bajo este parámetro están las siguientes:

La mencionada Ley 32581, que da pensión de S/3.500,70 (en la práctica) a los maestros jubilados y cesantes, con reglamento pendiente y ya fuera de plazo

La Ley 32563, que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS

La Ley 32424, de homologación del CAFAE, aún pendiente de publicar reglamento, el cual está fuera de plazo

La Ley 32561, de pensión de militares y policías.

Cuba consideraba a la Ley de pensión digna para los maestros como la más cara. Tampoco se ha reglamentado y ya no entraría en vigencia si el MEF la lleva al TC. - Crédito Perumin

Según explicó Cuba, si los efectos de leyes como estas se mantienen, el déficit fiscal podría alcanzar alrededor del 3% del PBI durante los próximos cinco años y la deuda pública podría aproximarse al 35% del PBI.

Como se recuerda, estas leyes se aprobaron en el periodo del Congreso anterior, cuando el Tribunal Constitucional había encontrado que el parlamento sí podía tener iniciativa de gasto, solo para corregirse a poco de iniciar el gobierno de Keiko Fujimori.