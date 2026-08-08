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Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos

Los pasajeros que sobrevivieron fueron auxiliados por agentes policiales y trasladados al hospital de Espinar debido a la gravedad de sus lesiones

Raúl Rómulo Huamaní Enríquez, de 36 años, conductor de la minivan, figura entre las víctimas mortales; los otros ocho fallecidos aún no fueron identificados oficialmente - Créditos: Andina.
Raúl Rómulo Huamaní Enríquez, de 36 años, conductor de la minivan, figura entre las víctimas mortales; los otros ocho fallecidos aún no fueron identificados oficialmente - Créditos: Andina.
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Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada del viernes dejó al menos 13personas fallecidas y seis heridas en la provincia de Espinar, Cusco. El siniestro ocurrió en la carretera que conecta esta región con Arequipa, donde una minivan terminó empotrada contra la parte posterior de un camión remolque. La emergencia movilizó a efectivos de la Policía de Carreteras, quienes acudieron al lugar para rescatar a los sobrevivientes.

El hecho se produjo aproximadamente a las 2 a. m., en las inmediaciones del puente Pulpera, a la altura del kilómetro 250 de la red vial. La violencia de la colisión ocasionó graves daños en el vehículo menor, mientras que sus ocupantes quedaron atrapados o afectados por el impacto.

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Entre las víctimas mortales se encuentra Raúl Rómulo Huamaní Enríquez, de 36 años, quien conducía la minivan. Otras ocho personas que viajaban en dicha unidad también perdieron la vida. De acuerdo con la información proporcionada por la Región Policial de Cusco, se trata de tres mujeres y cinco varones que todavía no han sido identificados oficialmente.

La emergencia dejó además a varios pasajeros lesionados, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de los agentes que llegaron hasta el punto del accidente. Un hombre y cinco mujeres fueron evacuados de manera inmediata al hospital de Espinar para recibir atención médica debido a las múltiples lesiones sufridas durante la colisión.

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Nueve personas fallecieron y seis resultaron heridas tras el violento choque entre una minivan y la parte posterior de un camión remolque en la provincia de Espinar - Créditos: Noticias del Dia Puno Juliaca.
Nueve personas fallecieron y seis resultaron heridas tras el violento choque entre una minivan y la parte posterior de un camión remolque en la provincia de Espinar - Créditos: Noticias del Dia Puno Juliaca.

La unidad de transporte involucrada llevaba la placa VBD-687. Por su parte, el vehículo de carga contra el que chocó estaba registrado con las matrículas D0S-732 y W3O-988, correspondiente esta última al remolque. El camión era manejado por Ángel Quisiyupanqui, de 72 años, según el reporte preliminar de las autoridades.

La ruta que seguía la minivan se extendía por tres zonas del sur del país. El recorrido comenzó en Challhuahuacho, Apurímac, desde donde el vehículo avanzó hacia Cusco. Después de atravesar Chumbivilcas, la unidad continuó su desplazamiento con destino final a Arequipa. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante ese trayecto y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el choque.

Tras el accidente, agentes policiales permanecieron en la zona para realizar las diligencias destinadas a esclarecer el caso. Las actuaciones se desarrollan con la participación de representantes del Ministerio Público, quienes intervienen en las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de los ocupantes.

Por ahora, las causas que provocaron la colisión no han sido determinadas oficialmente. Los peritos y agentes encargados del caso deberán recoger evidencias, evaluar la escena y establecer la dinámica del impacto. También se espera que las diligencias permitan conocer las condiciones en las que se desplazaban ambas unidades antes de la emergencia.

Mientras continúan las investigaciones, los cuerpos de las víctimas deberán pasar por el procedimiento correspondiente para su identificación y posterior entrega a sus familiares. En paralelo, los seis sobrevivientes permanecen bajo atención médica en Espinar. El accidente representa una de las tragedias viales registradas recientemente en esta vía que conecta territorios de Cusco, Apurímac y Arequipa.

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