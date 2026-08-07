‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos hasta nuevo aviso tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña

‘La Bella Luz’ ha suspendido todos sus conciertos tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña. YouTube: TVMOS

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‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos “hasta nuevo aviso” en medio de la repercusión por la denuncia de Naldy Saldaña, excantante de la orquesta, contra el director musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso y tocamientos indebidos.

La medida fue confirmada por Óscar Custodio durante una conferencia de prensa con integrantes de la agrupación, donde señaló que, hasta el momento, ya perdieron siete presentaciones consecutivas.

El dueño de la orquesta explicó que la decisión no solo se tomó por el impacto del escándalo, sino también —según dijo— para evitar exponer a sus músicos ante un clima de rechazo.

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En la misma conferencia, Óscar Junior, conocido como “El Senderito”, anunció que asumirá la dirección de la agrupación y ofreció disculpas públicas, además de enviar un mensaje de respaldo a Saldaña.

Siete presentaciones suspendidas y un freno total a los conciertos

Durante su intervención, Óscar Custodio aseguró que la orquesta se vio obligada a paralizar su agenda. “Miren, como ustedes comprenderán, nosotros hemos suspendido hasta ahora siete presentaciones consecutivas”, afirmó.

El empresario explicó que, en su versión, la suspensión respondió a un motivo de seguridad para sus integrantes.

“Las hemos suspendido también por no exponer a nuestros integrantes”, sostuvo,

Y añadió: “porque ustedes, no todos de repente la prensa, pero mucha prensa ha encaminado a mucha gente a que nos odie. Los odie a mis integrantes, a mis músicos, y yo no lo sé”.

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Custodio insistió en que el freno es temporal y que aún no hay una fecha definida para retomar actividades. “Yo he decidido parar para no exponerlos. Estamos viendo, estamos evaluando en qué momento vamos a retomar nuestro trabajo”, dijo.

‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos hasta nuevo aviso tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Las presentaciones afectadas: Pachacámac, Club Universitario y Cerro Azul

En la conferencia, la orquesta mencionó que entre los eventos suspendidos había compromisos en distintos espacios y celebraciones. Según lo informado, algunas de las presentaciones afectadas incluyen el estadio Pachacámac, el aniversario de Club Universitario y la fiesta de aniversario de la Municipalidad de Cerro Azul, entre otras.

La pérdida de siete fechas consecutivas marca, según lo expuesto por Custodio, el impacto directo que tuvo la denuncia en el calendario de la agrupación, que por ahora mantiene congeladas sus actividades públicas.

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El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest. Crédito: X Universitario.

Óscar Junior anuncia que toma “las riendas absolutas” de la orquesta

En el mismo encuentro con la prensa, Óscar Junior, hijo del dueño de ‘La Bella Luz’, tomó la palabra para anunciar un cambio de mando dentro de la agrupación. Aseguró que, desde ese momento, él asumirá la dirección y pidió que cesen los ataques.

“Sé del esfuerzo de mi papá, solo un hombre supo sostener a la orquesta ‘La Bella Luz’ y es mi padre. Les pido que paren con todo esto. Le pedimos mil disculpas. Reconocemos nuestro error y estoy seguro de que ahora que tengo el cargo no se va a volver a repetir esta situación”, señaló.

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Luego insistió en que aplicará medidas internas con apoyo de especialistas. “Tomo las riendas absolutas de La Bella Luz y yo voy a tomar medidas, me voy a ayudar de muchos profesionales que saben de esta situación y solo quiero decirles a los trabajadores, a todos los seguidores, que no los vamos a defraudar y vamos a salir de todo eso”, remarcó.

Óscar Junior (“El Senderito”) anunció que asumirá la dirección de La Bella Luz: “Tomo las riendas absolutas”. YouTube: TVMos+

El mensaje a Naldy Saldaña: “Tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”

Óscar Junior también se refirió directamente a Naldy Saldaña, algo que —según se recordó en la conferencia— no había hecho hasta esa fecha, en medio de críticas por su silencio.

“Sé que la debe estar pasando mal, tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”, declaró el joven, conocido como “El Senderito”.

En ese tramo, su intervención se centró en dos ejes: ofrecer disculpas por lo ocurrido y afirmar que, con su nuevo rol, no se repetirá un episodio similar al denunciado.

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