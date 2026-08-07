Perú
Agregar Infobae enGoogle

‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos hasta nuevo aviso tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Óscar Custodio dijo que la orquesta suspendió siete presentaciones consecutivas para “no exponer” a sus integrantes tras polémica.

‘La Bella Luz’ ha suspendido todos sus conciertos tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña. YouTube: TVMOS
Guardar

‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos “hasta nuevo aviso” en medio de la repercusión por la denuncia de Naldy Saldaña, excantante de la orquesta, contra el director musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso y tocamientos indebidos.

La medida fue confirmada por Óscar Custodio durante una conferencia de prensa con integrantes de la agrupación, donde señaló que, hasta el momento, ya perdieron siete presentaciones consecutivas.

El dueño de la orquesta explicó que la decisión no solo se tomó por el impacto del escándalo, sino también —según dijo— para evitar exponer a sus músicos ante un clima de rechazo.

PUBLICIDAD

En la misma conferencia, Óscar Junior, conocido como “El Senderito”, anunció que asumirá la dirección de la agrupación y ofreció disculpas públicas, además de enviar un mensaje de respaldo a Saldaña.

Siete presentaciones suspendidas y un freno total a los conciertos

Durante su intervención, Óscar Custodio aseguró que la orquesta se vio obligada a paralizar su agenda. “Miren, como ustedes comprenderán, nosotros hemos suspendido hasta ahora siete presentaciones consecutivas”, afirmó.

El empresario explicó que, en su versión, la suspensión respondió a un motivo de seguridad para sus integrantes.

“Las hemos suspendido también por no exponer a nuestros integrantes”, sostuvo,

Y añadió: “porque ustedes, no todos de repente la prensa, pero mucha prensa ha encaminado a mucha gente a que nos odie. Los odie a mis integrantes, a mis músicos, y yo no lo sé”.

PUBLICIDAD

Custodio insistió en que el freno es temporal y que aún no hay una fecha definida para retomar actividades. “Yo he decidido parar para no exponerlos. Estamos viendo, estamos evaluando en qué momento vamos a retomar nuestro trabajo”, dijo.

‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos hasta nuevo aviso tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña
‘La Bella Luz’ suspendió todos sus conciertos hasta nuevo aviso tras la denuncia de acoso de Naldy Saldaña

Las presentaciones afectadas: Pachacámac, Club Universitario y Cerro Azul

En la conferencia, la orquesta mencionó que entre los eventos suspendidos había compromisos en distintos espacios y celebraciones. Según lo informado, algunas de las presentaciones afectadas incluyen el estadio Pachacámac, el aniversario de Club Universitario y la fiesta de aniversario de la Municipalidad de Cerro Azul, entre otras.

La pérdida de siete fechas consecutivas marca, según lo expuesto por Custodio, el impacto directo que tuvo la denuncia en el calendario de la agrupación, que por ahora mantiene congeladas sus actividades públicas.

El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest.
El comunicado de Universitario que anuncia la cancelación de la presencia de La Bella Luz en el U Fest. Crédito: X Universitario.

Óscar Junior anuncia que toma “las riendas absolutas” de la orquesta

En el mismo encuentro con la prensa, Óscar Junior, hijo del dueño de ‘La Bella Luz’, tomó la palabra para anunciar un cambio de mando dentro de la agrupación. Aseguró que, desde ese momento, él asumirá la dirección y pidió que cesen los ataques.

“Sé del esfuerzo de mi papá, solo un hombre supo sostener a la orquesta ‘La Bella Luz’ y es mi padre. Les pido que paren con todo esto. Le pedimos mil disculpas. Reconocemos nuestro error y estoy seguro de que ahora que tengo el cargo no se va a volver a repetir esta situación”, señaló.

Luego insistió en que aplicará medidas internas con apoyo de especialistas. “Tomo las riendas absolutas de La Bella Luz y yo voy a tomar medidas, me voy a ayudar de muchos profesionales que saben de esta situación y solo quiero decirles a los trabajadores, a todos los seguidores, que no los vamos a defraudar y vamos a salir de todo eso”, remarcó.

Óscar Junior (“El Senderito”) anunció que asumirá la dirección de La Bella Luz: “Tomo las riendas absolutas”. YouTube: TVMos+
Óscar Junior (“El Senderito”) anunció que asumirá la dirección de La Bella Luz: “Tomo las riendas absolutas”. YouTube: TVMos+

El mensaje a Naldy Saldaña: “Tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”

Óscar Junior también se refirió directamente a Naldy Saldaña, algo que —según se recordó en la conferencia— no había hecho hasta esa fecha, en medio de críticas por su silencio.

“Sé que la debe estar pasando mal, tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo”, declaró el joven, conocido como “El Senderito”.

En ese tramo, su intervención se centró en dos ejes: ofrecer disculpas por lo ocurrido y afirmar que, con su nuevo rol, no se repetirá un episodio similar al denunciado.

Temas Relacionados

Oscar CustodioNaldy SaldañaLa Bella Luzperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Sigue la cuarta jornada con grandes encuentros: Universitario se medirá con Sporting Cristal en el Monumental y Alianza Lima hará lo suyo con Sport Boys. Entérate cómo van los duelos

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Tras el triunfo frente Túnez, la selección peruana buscará mantener el buen momento frente Venezuela por el Grupo B. Entérate la agenda de los duelos de la segunda jornada

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

¿Se acaba el requerimiento de visa para viajar a México? Canciller Espá sugiere avance ‘paso a paso’

Perú y México han restablecido sus relaciones diplomáticas luego de nueve meses. Como se recuerda, el gobierno de José Jerí consideró que la nación había venido “interfiriendo de manera inadmisible y sistemática en los asuntos internos del Perú”; el detonante fue el asilo concedido a Betssy Chávez

¿Se acaba el requerimiento de visa para viajar a México? Canciller Espá sugiere avance ‘paso a paso’

DNI electrónico gratis para este sábado 15 de agosto: ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

Este documento es importante porque permite acreditar la identidad de los ciudadanos de manera segura y facilita el acceso a diversos servicios y trámites digitales

DNI electrónico gratis para este sábado 15 de agosto: ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

Un material audiovisual viralizado en plataformas digitales expone la reacción de la artista frente al músico, lo que ha derivado en medidas de protección y acciones legales en Perú

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Betssy Chávez salió del Perú rumbo a México: Gobierno de Keiko Fujimori le dio el salvoconducto

Canciller Carlos Espá viaja a Colombia para investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, aliado de Fujimori

“Haremos realidad el lema ‘Juntos brillamos más’”, promete Keiko Fujimori durante ceremonia oficial de Lima 2027

Este será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de Perú: El monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

Sunedu comunica renuncia de director denunciado por acoso sexual y reincorpora a abogada despedida tras reportar el caso

ENTRETENIMIENTO

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

Nuevo video revela la incomodidad de Naldy Saldaña ante César Sánchez en ensayo de La Bella Luz

Cynthia Klitbo revela el origen de su enemistad con Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México: “Me hizo la vida imposible en Perú”

Naldy Saldaña defiende a sus excompañeras y pide que cesen los ataques en redes: “Aquí el único culpable sabemos quién es”

¿Silvia Cornejo está embarazada? Magaly Medina revela imágenes que desatan rumores de un segundo hijo con Jean Paul Gabuteau

Naldy Saldaña llevará a juicio a esposa de César Sánchez por acusaciones sobre supuesto romance: “Es difamación directa a nivel nacional”

DEPORTES

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 7 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026