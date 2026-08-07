Hallan bacterias resistentes a antibióticos en gallinazos de los Pantanos de Villa: científicos explican por qué preocupa

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Los Pantanos de Villa, uno de los humedales más importantes de Lima y refugio de decenas de especies de aves residentes y migratorias, se han convertido en el escenario de un hallazgo preocupante. Una investigación realizada por especialistas de la Universidad Científica del Sur detectó la presencia de bacterias multirresistentes en aves silvestres que habitan esta área natural protegida, lo que evidencia cómo la contaminación ambiental puede favorecer la propagación de microorganismos resistentes a los antibióticos.

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica EcoHealth, muestran que parte de las muestras analizadas contenían bacterias capaces de resistir varias familias de antibióticos, incluidos medicamentos considerados de última línea para tratar infecciones graves.

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Investigación encontró bacterias resistentes en aves silvestres de los Pantanos de Villa

Desde el 29 de mayo de 1989, los Pantanos de Villa protegen diversas especies en su ecosistema, enfrentando amenazas urbanísticas. (Christian Quispe)

Para desarrollar el estudio, los científicos analizaron 23 aislamientos de la bacteria Escherichia coli (E. coli) obtenidos de 41 aves pertenecientes a 15 especies distintas que viven en los Pantanos de Villa. Tras evaluar las muestras, identificaron que el 34,8 % contenía bacterias resistentes a tres o más familias de antibióticos, una condición conocida como multirresistencia.

Entre los antibióticos frente a los cuales se detectaron mayores niveles de resistencia figuran la tobramicina y la ampicilina, medicamentos de uso frecuente en el tratamiento de infecciones bacterianas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue que el 8,7 % de los aislamientos correspondía a cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (ESBL). Estas enzimas permiten que determinadas bacterias inactiven antibióticos considerados críticos dentro de la medicina moderna, reduciendo significativamente las alternativas terapéuticas disponibles cuando una infección se vuelve difícil de controlar.

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Las cepas con estas características fueron identificadas en el gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus) y el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus), dos especies que suelen alimentarse en ambientes donde existe presencia de residuos orgánicos, aguas contaminadas y desechos generados por actividades humanas.

La investigación también reveló que cerca del 48 % de los aislamientos presentaba genes asociados a la variante uropatógena de E. coli (UPEC), bacteria relacionada con infecciones urinarias en personas. Además, el 13,1 % contenía el gen de la toxina Shiga (stx-1), vinculado a enfermedades gastrointestinales severas.

Según explicó la investigadora Kathya Espinoza, autora principal del estudio e integrante de la Universidad Científica del Sur, estos resultados reflejan el impacto que tiene la contaminación sobre los ecosistemas naturales. Las aves no reciben tratamientos con antibióticos; sin embargo, pueden adquirir estas bacterias al alimentarse en zonas contaminadas, entrar en contacto con aguas residuales, basura u otros residuos que llegan al humedal.

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Los especialistas indican que, una vez incorporadas en estos animales, las bacterias pueden permanecer en el ambiente y convertirse en reservorios que facilitan su circulación dentro del ecosistema.

Contaminación ambiental y aves migratorias elevan la preocupación por la resistencia antimicrobiana

Una composición de cápsulas y pastillas de antibióticos junto a placas de Petri que muestran colonias bacterianas resistentes ilustra el creciente desafío de la resistencia microbiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estudio señala que el contagio directo desde las aves hacia los seres humanos ocurre con muy baja frecuencia, los investigadores sostienen que la circulación de bacterias multirresistentes en espacios naturales debe ser monitoreada debido al riesgo que representa para la salud ambiental y humana.

La resistencia antimicrobiana es considerada uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial porque reduce la eficacia de los antibióticos disponibles. Cuando una persona adquiere una infección causada por bacterias resistentes, el tratamiento puede resultar más complejo, prolongado e incluso requerir medicamentos de mayor costo o menor disponibilidad.

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La investigación fue desarrollada bajo el enfoque “Una Sola Salud” (One Health), estrategia que plantea que la salud de las personas, los animales y el ambiente están estrechamente relacionadas. Desde esta perspectiva, factores como la contaminación de cuerpos de agua, la acumulación de residuos sólidos y el inadecuado tratamiento de aguas servidas crean condiciones que favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes.

Los Pantanos de Villa cumplen además un papel estratégico dentro de las rutas migratorias de numerosas aves de Sudamérica. Cada año, miles de ejemplares llegan a este humedal para alimentarse o descansar antes de continuar su recorrido hacia otros territorios.

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Por esa razón, los investigadores advierten que las aves migratorias podrían trasladar estos microorganismos a diferentes ecosistemas durante sus desplazamientos naturales, ampliando el área donde circulan bacterias resistentes.

Ante este escenario, el equipo científico plantea reforzar las acciones destinadas a disminuir la contaminación en áreas naturales protegidas, fortalecer el manejo adecuado de residuos sólidos y optimizar el tratamiento de las aguas residuales que llegan a estos ecosistemas.

El estudio fue realizado por investigadores del Grupo de Investigación en Dinámicas y Epidemiología de la Resistencia a Antimicrobianos – One Health de la Universidad Científica del Sur. También participaron especialistas del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes colaboraron en la identificación de las especies y el análisis de las muestras recolectadas en el humedal limeño.

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