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Sunafil lanza convocatoria con sueldos de hasta S/10.000 en Lima y 11 regiones: revisa los requisitos y cómo postular

La entidad busca cubrir cargos administrativos, legales, técnicos y de gestión en Amazonas, Áncash, Callao, Cusco, Loreto, Tacna, Ucayali y otras localidades, bajo el régimen CAS.

La Sunafil es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
La Sunafil es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Foto: Actualidad Empresarial
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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicó una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), dirigida a personas con distintos niveles de formación académica. En total, la entidad ofrece 25 plazas para cubrir puestos administrativos, legales, técnicos y de gestión en diversas sedes del país, con remuneraciones que van desde S/2.000 hasta S/10.000 mensuales.

La convocatoria, publicada el 4 de agosto de 2026, estará vigente hasta el 18 de agosto, por lo que los interesados aún tienen varios días para revisar las bases, verificar si cumplen con el perfil solicitado y presentar su postulación. Las oportunidades laborales están distribuidas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Callao, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Ucayali.

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Entre los perfiles requeridos figuran profesionales de Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones y Computación, además de una vacante para personas con secundaria completa que cuenten con licencia para conducir motocicleta.

¿Qué puestos ofrece la Sunafil en esta convocatoria?

Mano de persona sostiene hoja de papel sobre escritorio de madera con laptop, documentos apilados, carpetas y pluma. Al fondo, logo y nombre Sunafil.
Un trabajador presenta un reclamo laboral en una oficina institucional que muestra el logo de Sunafil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución ha abierto plazas para diferentes áreas y niveles de responsabilidad. La remuneración dependerá del puesto y de las funciones asignadas, siendo el salario más alto el de S/10.000 para un Coordinador de Presupuesto, cargo que se desempeñará en Lima y está dirigido a titulados o bachilleres en Economía o Contabilidad.

Otra de las posiciones mejor remuneradas corresponde al puesto de Subintendente/a de Sanción, que ofrece un sueldo mensual de S/9.500 y requiere título profesional de abogado, colegiatura y habilitación vigente.

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Asimismo, la Sunafil busca cubrir un puesto de Subintendente/a para el Callao, con una remuneración de S/8.000, dirigido a profesionales de Derecho, Administración, Relaciones Industriales, Recursos Humanos, Economía, Contabilidad, Gestión Pública y carreras afines.

La convocatoria también incluye las siguientes vacantes:

  • Analista Programador (Lima): S/6.000.
  • Especialista Legal (Lima): S/6.500.
  • Especialista Legal III (Lima): S/6.000.
  • Especialista Legal I (Lima): S/6.500.
  • Especialistas Legales II en Loreto, La Libertad y Áncash: S/4.000.
  • Analista Legal (Lima): S/4.000.
  • Coordinador Legal (Lima): S/8.000.
  • Ejecutivo/a para Cusco y Ucayali: S/8.000.
  • Gestor Administrativo (La Libertad): S/4.000.
  • Asistente de Atención al Ciudadano (Huancavelica): S/2.500.
  • Auxiliar Administrativo (Lima): S/2.000.
  • Notificador Motorizado (Callao): S/2.000.

Además, la entidad requiere Especialistas Legales en Instrucción y Orientación para las regiones de Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Tacna, Amazonas, Ucayali y Lima, cada uno con una remuneración mensual de S/4.000.

¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes?

Sunafil señaló que casi todas las verificaciones sobre gratificaciones se activaron a partir de reportes presentados por los propios trabajadores.
Sunafil señaló que casi todas las verificaciones sobre gratificaciones se activaron a partir de reportes presentados por los propios trabajadores. Foto: Andina

Los requisitos cambian según el cargo al que se desee postular. En algunos casos basta con contar con secundaria completa, mientras que otros puestos exigen grado de bachiller, título profesional, colegiatura vigente o experiencia específica.

Por ejemplo, el puesto de Notificador Motorizado requiere haber culminado la educación secundaria y contar con licencia de conducir para motocicleta categoría BII B vigente.

En el caso del Asistente de Atención al Ciudadano y del Auxiliar Administrativo, se solicita grado de bachiller en Administración o Derecho, mientras que para los cargos legales es indispensable ser abogado titulado y, en la mayoría de las plazas, contar con colegiatura y habilitación vigente.

Los profesionales de Ingeniería de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones o Computación también pueden postular al cargo de Analista Programador, uno de los puestos técnicos con mejor remuneración dentro de esta convocatoria.

¿Hasta cuándo se puede postular a la convocatoria CAS?

Los errores en la determinación del monto o la falta de depósito pueden dar lugar a penalidades impuestas por la Sunafil
Los errores en la determinación del monto o la falta de depósito pueden dar lugar a penalidades impuestas por la Sunafil. Foto: difusión

Todas las plazas publicadas por la Sunafil tienen como fecha límite de postulación el 18 de agosto de 2026. Antes de completar el registro, la entidad recomienda leer cuidadosamente las bases de cada proceso para verificar que se cumplen todos los requisitos académicos y de experiencia.

También es importante revisar la documentación que deberá adjuntarse durante la inscripción, ya que cada convocatoria puede solicitar formatos, declaraciones juradas y anexos específicos. La omisión de alguno de estos documentos podría impedir que la postulación sea considerada durante la etapa de evaluación.

Asimismo, los candidatos deben asegurarse de presentar información verídica y completa, pues la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada plaza antes de continuar con las siguientes fases del proceso de selección.

¿En qué regiones hay vacantes disponibles?

La Resolución Suprema N.° 030-2026-TR oficializó la designación de Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendente de la Sunafil por tres años.
La Resolución Suprema N.° 030-2026-TR oficializó la designación de Evelin Mirella Coloma Cieza como superintendente de la Sunafil por tres años. Foto: Andina

Las oportunidades laborales se distribuyen en 12 regiones del país, permitiendo que profesionales y postulantes de distintas zonas puedan participar sin necesidad de concentrarse únicamente en Lima.

Las plazas se encuentran en:

  • Lima
  • Callao
  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Cusco
  • Huancavelica
  • La Libertad
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Tacna
  • Ucayali

Lima concentra la mayor cantidad de puestos, especialmente aquellos relacionados con programación, coordinación, análisis legal y gestión administrativa. Sin embargo, también existen oportunidades para abogados y especialistas en distintas sedes regionales, donde la Sunafil busca fortalecer las labores de fiscalización y el cumplimiento de la normativa laboral.

Los interesados deben revisar las bases correspondientes al puesto de su elección antes de iniciar el proceso de inscripción. En ellas encontrarán el perfil requerido, las funciones del cargo, la experiencia mínima solicitada, el cronograma completo de la convocatoria y los documentos obligatorios que deberán presentar para participar en este proceso de selección.

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