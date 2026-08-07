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José Peláez admite el fracaso de 'Me caigo de risa' en Perú, pero aclara: "Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional"

El conductor reconoció públicamente que el programa no logró consolidarse en la televisión peruana, pero destacó que la experiencia fue una de las más valiosas de su carrera

Hombre con barba señalando y sosteniendo objeto pequeño; a la derecha, grupo de personas sonriendo bajo el logo de ‘Me caigo de risa’ y ‘L. Latina’
José Peláez admitió que 'Me caigo de risa' no funcionó en la televisión peruana y que el rating no acompañó al programa.
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José Peláez rompió el silencio con una declaración que pocos esperaban en el medio artístico peruano: admitió abiertamente el fracaso de ‘Me caigo de risa’ en la televisión nacional. Lejos de evadir el tema o minimizarlo, el conductor publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que el programa no alcanzó los números esperados, pero transformó esa confesión en un mensaje sobre el valor real de las experiencias profesionales más allá de los resultados.

El espacio, que se estrenó el 1 de junio de 2026 en Latina Televisión, fue la adaptación peruana de la franquicia francesa de comedia e improvisación ‘Anything Goes’, un formato que en México tuvo una acogida amplia y sostenida. En el Perú, la historia fue distinta: los ratings no acompañaron, y el programa no logró consolidarse entre la audiencia masiva de la señal abierta.

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La declaración que encendió las redes: “El éxito de una experiencia no siempre lo mide el rating”

Peláez abrió su mensaje sin rodeos. “‘Me caigo de risa’ no funcionó en la televisión peruana. A estas alturas eso no es ninguna novedad, pero ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional”, afirmó el conductor en el video que difundió a través de sus plataformas digitales.

Para sostener su postura, el presentador recurrió a una cita histórica: “Winston Churchill dijo que el éxito es mantenerse animado durante los varios fracasos. Nunca lo entendí tan bien como ahora”, señaló.

El conductor recordó con afecto a cada integrante del elenco, entre quienes figuraron Renzo Schuller, César Ritter, Lita Pezo, Rodrigo Sánchez Patiño, Manuel Gold, Angie Arizaga, Emilram Cossío y Paloma Fiuza. “El equipo era impecable, los compañeros de lujo. Cada grabación fue una alegría y, sin embargo, los números no nos acompañaron”, sostuvo.

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El programa 'Me Caigo de Risa' no tuvo el éxito de audiencia esperado en Perú, pero se convirtió en una de las mejores experiencias en la vida profesional de José Peláez. En este video, el conductor del programa compartió la valiosa lección que aprendió sobre el fracaso y cómo el verdadero valor de un proyecto a veces no se refleja en los números. Video: Instagram José Peláez

Peláez también cuestionó la manera en que el medio artístico mide el valor de un proyecto. “Vivimos midiendo el éxito por resultados externos, por números, por opiniones, por lo que dice la gente. Y a veces esos números no necesariamente reflejan lo que pasó ahí adentro”, expresó.

Luego añadió: “Un programa puede no funcionar, pero también puede, aun así, regalarte algunos de los mejores meses de tu vida profesional. No a pesar del resultado, sino exactamente porque el camino valió la pena igual.”

El cierre de su mensaje apuntó a la dimensión humana de la experiencia: “Y aprendí que cuando el escenario se pone inclinado, lo único que realmente importa es quiénes están a tu lado. Y eso no tiene rating, pero vale todo”, sentenció. Al final del video, Peláez invitó a sus seguidores a compartir sus propios aprendizajes: “Guarda esto para cuando algo que construiste no salga como esperabas. Y cuéntame en los comentarios qué aprendiste de tu último fracaso.”

Un conductor con trayectoria que habla desde la experiencia

José Peláez es una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana. Su nombre está asociado principalmente a ‘El gran chef famosos’, espacio de cocina que se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión nacional en los últimos años. Esa trayectoria hace que su declaración sobre el fracaso de ‘Me caigo de risa’ tenga un peso particular: no proviene de alguien ajeno al éxito televisivo, sino de un conductor que conoce de primera mano lo que significa liderar un programa con alta sintonía.

La franquicia que intentó adaptar en el Perú tiene raíces en Francia, donde el formato original ‘Anything Goes’ combina comedia e improvisación en un esquema de competencia lúdica. En México, la versión local logró instalarse con fuerza entre el público. En el caso peruano, el programa no encontró el mismo eco, aunque mantuvo una producción activa durante su emisión en Latina Televisión y generó contenido constante para su canal de YouTube.

Hombre barbudo con camisa negra frente a una pared llena de fotografías. Sostiene un objeto negro en su mano derecha. Interfaz de redes sociales a la derecha
Renzo Schuller, Yiddá Eslava, Mathías Brivio, Ethel Pozo y Christian Ysla respaldaron en redes el mensaje de José Peláez sobre 'Me caigo de risa'.

Peláez no es el primero en atravesar este tipo de experiencias en el medio local, pero sí uno de los pocos en hablar de ello con tanta franqueza. Un seguidor lo resumió en los comentarios de la publicación: “En todos estos años en el medio nunca vi a un productor, actor, actriz o conductor salir a ponerle el pecho a un proyecto y hablar de su experiencia desde el fracaso, resaltando lo bien que se sintió mientras duró.”

Figuras del medio le responden con apoyo y sus propias historias

La publicación de Peláez generó una cadena de reacciones entre figuras de la farándula nacional. Renzo Schuller, compañero de elenco en ‘Me caigo de risa’, fue uno de los primeros en pronunciarse: “Mi querido amigo Peláez. Lo conversamos en más de una oportunidad y la verdad es que me siento orgulloso y feliz de haber pasado por esta linda experiencia que me permitió además conocer a grandes personas, una de ellas tú. Más que de acuerdo con todo lo que dices en este post”, escribió.

Yiddá Eslava, quien también formó parte del programa, coincidió con la valoración del conductor: “Coincido completamente, uno de los trabajos en TV más gratificantes que he tenido”, afirmó.

Mathías Brivio le dedicó un mensaje que circuló ampliamente entre los comentarios: “Grande Peláez. En esta jungla llamada televisión, tú eres un árbol distinto. Te quiero amigo”, escribió el conductor. Ethel Pozo se sumó con una reacción más escueta, pero igualmente cargada de afecto: “Maravilloso y potente mensaje”, indicó.

El popular programa 'Yo Soy' está de vuelta en las pantallas de Latina. Entérate de los detalles del casting y la polémica que se ha desatado sobre el futuro del espacio cómico 'Me caigo de risa'. Video: TikTok @riclatorrez

El clown y actor Christian Ysla aportó una perspectiva desde su disciplina artística: “Felicitaciones Padrino, la mayoría solo muestra sus ‘éxitos’ creyendo que eso solamente nos define, valiente de tu parte compartir tu sentir sobre ese ‘fracaso’, los que hacemos clown vemos lo valioso que es el temido ‘fracaso’”, señaló.

Angie Palomino aprovechó la publicación para contar su propia experiencia: “Yo tuve que cerrar mi empresa de cursos online y fue un fracaso maravilloso porque al aceptar que no funcionó, aprendí junto a mi gran amiga y socia que necesitábamos mirar dentro de nosotros, y así creamos ‘Intensas Poderosas’, nuestro centro de empoderamiento y coaching. Entendí, que detrás del dolor, siempre hay aprendizaje”, relató.

Entre el público, también hubo quienes analizaron el desempeño del programa desde una perspectiva distinta. “Un súper programa pero creo que era demasiado sano para el público masivo de la tv peruana”, escribió un seguidor, mientras que otro destacó la rareza del gesto de Peláez: “Muchas gracias por este reel tan honesto, vulnerable y valioso. Nos encanta el contenido genuino y humano”.

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