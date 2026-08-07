Atención sin previa cita en Migraciones: ¿Cuántos pasaportes entregó la institución desde que instauró la nueva medida?

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

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La Superintendencia Nacional de Migraciones, organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), entregó 159.101 pasaportes en todo el país entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, gracias a la modalidad de atención sin necesidad de cita virtual.

Esta medida, implementada en todas las sedes a nivel nacional, eliminó la obligación de reservar un turno por internet, permitiendo que los ciudadanos accedan al trámite de manera más rápida y directa.

La atención presencial se realiza por orden de llegada y respeta los aforos establecidos en cada oficina de Migraciones y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Según informó la entidad, la respuesta del público fue masiva, especialmente en Lima Metropolitana, donde los principales centros de atención experimentaron alta demanda desde el inicio del nuevo sistema.

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En la capital, la sede de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, lideró la entrega de pasaportes con 27 279 documentos, seguida por la sede central de Breña con 23 561. Los centros MAC Lima Norte y MAC Lima Sur también destacaron al registrar 12 426 y 10 714 pasaportes entregados, respectivamente.

La provincia constitucional del Callao contabilizó 13 584 documentos emitidos en el mismo periodo, siendo el MAC Callao el centro con mayor actividad, con 7337 entregas. Esta dinámica permitió descongestionar otras sedes y mejorar el acceso de la ciudadanía al documento de viaje.

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Una persona en un aeropuerto sostiene un pasaporte peruano y un pasaje aéreo mientras se apoya en una maleta de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones con alta demanda

El impacto de la modalidad presencial sin cita se reflejó también en las regiones. La Jefatura Zonal de Arequipa encabezó la producción fuera de Lima, con 7159 pasaportes emitidos. La sede de Trujillo alcanzó 7176 entregas, mientras que la de Chiclayo registró 4625 documentos expedidos en el bimestre.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio del Interior para modernizar la gestión pública y facilitar el acceso a los servicios migratorios. Según cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en lo que va de 2026 ya se superaron los 503 mil pasaportes emitidos a nivel nacional, evidencia de la alta demanda y de los resultados positivos de la eliminación de la cita virtual.

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El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó la importancia de continuar ampliando la cobertura de los servicios migratorios en el país. “Estamos trabajando para que los servicios de Migraciones lleguen cada vez a más ciudadanos”, señaló.

Nueva sede en Huaraz

La reciente aprobación de un convenio con la Municipalidad Provincial de Huaraz permitirá la apertura de una nueva agencia de atención en esa ciudad, evitando que los usuarios deban trasladarse a otras regiones para realizar trámites como la obtención del pasaporte electrónico.

“Nuestro objetivo es que ningún ciudadano tenga que recorrer largas distancias para realizar un trámite migratorio”, agregó el funcionario, quien remarcó el compromiso de la entidad con la modernización, descentralización y uso de tecnología en beneficio de la población.

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