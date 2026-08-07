Presunta red de venta ilegal de certificados C4 es investigada tras operativo de Reniec y la Policía en San Juan de Lurigancho

Reniec y la Policía realizaron un operativo contra la presunta venta ilegal de certificados C4 en San Juan de Lurigancho. Difusión

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La comercialización ilegal de documentos vinculados con la identidad continúa bajo vigilancia de las autoridades peruanas debido a los riesgos que representa para la seguridad de la información personal y la posible comisión de delitos relacionados con la falsificación documental y el uso indebido de datos.

Las denuncias ciudadanas constituyen uno de los principales mecanismos para detectar este tipo de actividades. A partir de esos reportes, distintas entidades públicas coordinan acciones con unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú para identificar posibles redes dedicadas a estas prácticas.

En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó sobre una intervención realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho, como parte de las acciones dirigidas a enfrentar el tráfico ilegal de información y las modalidades delictivas vinculadas con plataformas digitales.

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La diligencia permitió la retención de una persona y el inicio de una investigación policial que busca determinar el origen de los documentos ofrecidos, así como establecer si existen otros involucrados en el caso.

Intervención ocurrió tras denuncias recibidas por Reniec

Certificado C4, Reniec. (Foto.Twitter)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que la intervención se produjo luego de las denuncias presentadas ante la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCC). Según la entidad, una persona presuntamente ofrecía certificados C4 de forma ilegal en los exteriores de la Oficina Registral de Reniec ubicada en San Juan de Lurigancho.

La acción tuvo lugar la tarde del 5 de agosto y contó con la participación de la Dirección de Investigación de Cibercrimen (Dirincib) de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con la información oficial, el operativo respondió a las alertas recibidas por la institución sobre la presunta comercialización irregular de este documento.

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Investigación apunta al uso de plataformas digitales

De acuerdo con el reporte difundido por Reniec, los certificados eran enviados mediante la aplicación WhatsApp. La información preliminar también señala que los documentos presuntamente provenían de páginas virtuales de dudosa procedencia.

Estos elementos forman parte de la investigación policial, que busca determinar la forma en que se obtenían los certificados y establecer si existía un mecanismo organizado para su distribución.

Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y verificar el alcance de las operaciones detectadas durante la intervención.

Policía incautó equipos durante el operativo

Como parte de la intervención, el personal policial incautó un teléfono celular que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para efectuar las operaciones relacionadas con la presunta venta ilegal de certificados C4.

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Además del equipo móvil, los agentes decomisaron dos tarjetas SIM pertenecientes a empresas operadoras locales. Estos dispositivos serán sometidos a las pericias respectivas dentro de la investigación desarrollada por las autoridades competentes.

Tras la diligencia, la persona intervenida fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde continuará el proceso de investigación por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y otros vinculados con datos y accesos informáticos.

Reniec y la PNP mantienen acciones contra el tráfico ilegal de datos

Según informó Reniec, las investigaciones no descartan la posible participación de otras personas en los hechos materia de indagación. Por ese motivo, las diligencias continuarán con el análisis de los equipos incautados y la recopilación de otros elementos de prueba.

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La institución indicó que este operativo forma parte del trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú para enfrentar el tráfico ilegal de datos y los delitos relacionados con la ciberdelincuencia.

Reniec también señaló que estas acciones buscan reforzar la protección de los datos personales y fortalecer los mecanismos de seguridad vinculados con la identidad de los ciudadanos, dentro del marco de las investigaciones desarrolladas por las autoridades competentes.