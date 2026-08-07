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Esposa de Óscar Custodio rompe en llanto y niega que haya maltratado a exintegrantes de ‘La Bella Luz’: “Nunca lo he mirado mal”

Héctor Boza afirmó que vivió humillaciones durante su paso por parte de animador, Óscar Junior y su madre Pilar Torres. La empresaria rechazó esa versión.

Esposa de Óscar Custodio rompe en llanto y niega que haya maltratado a exintegrantes de ‘La Bella Luz’. Latina Noticias.
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Pilar Torres, esposa de Óscar Custodio, dueño de ‘La Bella Luz’, se quebró durante una conferencia de prensa realizada la tarde del 6 de agosto y negó haber maltratado o gritado a exintegrantes de la orquesta, luego de que Héctor Boza, exmiembro de la agrupación, afirmara en una entrevista con Show.pe que recibió gritos y humillaciones tanto de ella como de otros integrantes del entorno laboral.

El testimonio de Boza se sumó a una cadena de declaraciones públicas de exintegrantes que describen un ambiente interno marcado por hostigamiento y burlas.

En este caso, el exintegrante apuntó directamente al animador José, a quien acusó de burlarse de su físico delante de otros, y sostuvo que, cuando lo reportó al dueño de la orquesta, no fue respaldado. Tras esas declaraciones, Torres respondió públicamente y aseguró que “jamás” lo miró mal.

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Héctor Boza contó en Show.pe que estuvo cerca de tres meses en ‘La Bella Luz’ y que, durante ese periodo, fue víctima de acoso y burlas por parte del animador José. Según su versión, esas situaciones ocurrían incluso frente a otros integrantes. “Burlarse de mi fisico, se burlaba y le hacia creer eso a las personas”, sostuvo, y agregó que “muchas veces lo hacía dleante de todos”.

Esposa de Óscar Custodio rompe en llanto y niega que haya maltratado a exintegrantes de ‘La Bella Luz’.
Esposa de Óscar Custodio rompe en llanto y niega que haya maltratado a exintegrantes de ‘La Bella Luz’.

Cantante acusa a Óscar Junior y su madre de humillarlos

En el streaming, la conductora le consultó por la convivencia laboral con Óscar Junior, también conocido como “El Senderito”: “Y El Senderito con Óscar Jr., ¿qué tal era la convivencia con él o la relación laboral con él?”.

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La respuesta de Boza fue crítica y apuntó a un contraste entre lo que, según él, se muestra en redes y lo que se viviría dentro de la agrupación. “Muchas personas creen que él es una persona buena, es lo que él vende en sus redes sociales, al igual que la señora Pilar, la pinta su madre de que es la mejor mujer del mundo, pero en realidad no es así. En realidad, nunca fue así”, afirmó.

Luego sostuvo: “Igual, les adelanto de que siempre los ha tratado mal. Él siempre ha tratado mal a los demás, siempre humilla a los demás, se siente más que los demás. Su madre también muchas veces me ha gritado y a mis compañeras y compañeros”.

Sin embargo, Boza indicó que el foco principal, para él, debía mantenerse en el caso de Naldy. “Pero actualmente siento que el tema central es Naldy y lo que, lo que más importa ahorita es pedir justicia para ella. Y lo que me ha pasado a mí es solamente un cinco por ciento de lo que ha tenido que vivir ella y de verdad que sí me da mucha tristeza todo lo que ha tenido que soportar”, declaró.

Héctor Boza aseguró que la esposa de Oscar Custodio le gritaba a él y sus compañeros de La Bella Luz José. YouTube: Show.pe

“No me creyó”: lo que dijo sobre su conversación con Óscar Custodio

El exintegrante también sostuvo que llevó su denuncia interna al dueño de la orquesta y que no fue tomado en serio. “Cuando le informé al señor Custodio: “Me dijo que era el último en enterarse y no me creyó. En la reunión quiso llamar a José y dijo que no eran capaces de hacer eso””, afirmó.

En su relato, Boza insistió en que el hostigamiento que sufrió no fue un hecho aislado, sino una conducta reiterada. Sin embargo, su conclusión fue que no encontró respaldo dentro de la estructura de la agrupación, pese a haberlo comunicado directamente al propietario.

Héctor Boza aseguró en Show.pe que el animador José se burlaba de su físico y lo hostigaba “delante de todos”.
Héctor Boza aseguró en Show.pe que el animador José se burlaba de su físico y lo hostigaba “delante de todos”.

La respuesta de Pilar Torres en la conferencia de prensa: “Jamás le he mirado mal”

Tras la difusión de esos testimonios, Pilar Torres negó públicamente haber maltratado a Boza o a otros integrantes. En su declaración, dijo que recién estaba enterándose de lo que se había dicho sobre ella y sostuvo que no estaba al tanto de lo publicado en redes.

“Todo ello saben cómo yo soy. Yo, recién quizás sé de lo que me está diciendo. No estoy viendo redes. Recién ahorita lo estoy viendo. Los muchachos que le respondan cómo soy yo. Jamás le he mirado mal al niño. Nunca le he mirado mal. ”, declaró.

Torres apeló a la opinión de los integrantes de la orquesta como respaldo de su versión. En su respuesta, insistió en que no existió un maltrato de su parte y negó haber tenido actitudes hostiles hacia el exintegrante.

Pilar Torres negó en conferencia de prensa del 6 de agosto haber maltratado a exintegrantes de La Bella Luz. Latina Noticias.
Pilar Torres negó en conferencia de prensa del 6 de agosto haber maltratado a exintegrantes de La Bella Luz. Latina Noticias.

El cruce de versiones y el foco del debate

Las declaraciones de Boza y la respuesta de Torres dejaron expuesto un cruce de versiones: por un lado, un exintegrante que describe un ambiente de burlas, hostigamiento y gritos; por el otro, la esposa del dueño de la orquesta que lo niega y pide que “los muchachos” hablen sobre cómo es su trato.

En ese marco, Boza también hizo una aclaración sobre el momento actual de la polémica: aunque narró lo que vivió, sostuvo que lo principal era pedir justicia para Naldy y que su experiencia, según dijo, era “solamente un cinco por ciento” en comparación con lo que habría tenido que soportar ella.

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