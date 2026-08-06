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Mackeily Luján afirma que Naldy Saldaña no le contó lo que ocurría con exdirector de ‘La Bella Luz’: “No sabía la magnitud”

La cantante de ‘La Bella Luz’ aseguró que no vio videos y que Naldy no le contó lo que atravesaba con César Sánchez Chavesta.

Mackeily Luján asegura que Naldy Saldaña no lo que contó lo que sucedía con el exdirector musical de ‘La Bella Luz’. Latina Tv.
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Mackeily Luján aseguró que Naldy Saldaña no le contó lo que estaba ocurriendo con el exdirector musical de ‘La Bella Luz’, César Sánchez Chavesta, y afirmó que recién tuvo información indirecta cuando su compañera empezó a faltar a eventos. En una declaración pública, la cantante sostuvo que no conocía “la magnitud” de la situación, que nunca vio videos y que, aunque percibió tristeza en Saldaña, esta no le dio detalles.

El caso se enmarca en la denuncia que Naldy Saldaña presentó contra Sánchez Chavesta por presunto acoso y tocamientos indebidos. Tras hacerse pública la acusación, Mackeily Luján —junto a Ariana Gonzáles y Anely Dávila— ya había difundido mensajes de respaldo y rechazo a toda forma de violencia. Ahora, Luján volvió a pronunciarse para explicar, en primera persona, cómo vivió el proceso dentro de la agrupación y por qué sostiene que no supo lo que pasaba.

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“Que se haga justicia”: la postura de Mackeily Luján como mujer

En su testimonio, Luján partió de una posición de apoyo a la denuncia y de exigencia de investigación. “Creo que todo, este, yo estoy en la posición como mujer, para comenzar, que se haga justicia, que se llegue hasta el fondo de esto. Estoy y me pongo en la posición no solo de Naldi, sino también en de cualquier mujer”, afirmó.

En ese mismo mensaje, explicó que el debate público se centró en si ella sabía o no sabía lo que estaba ocurriendo. “Ahora, la pregunta de si yo sabía o no sabía directamente”, dijo, antes de relatar cómo, según su versión, empezó a percibir que algo pasaba.

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La intérprete sostuvo que Naldy le respondió “No” cuando le preguntó si estaba bien, pero afirmó: “No me dijo nada”. Latina TV.
La intérprete sostuvo que Naldy le respondió “No” cuando le preguntó si estaba bien, pero afirmó: “No me dijo nada”. Latina TV.

“No sabía la magnitud”: lo que dice que supo cuando Naldy faltó a eventos

Mackeily Luján señaló que comenzó a hacerse preguntas cuando Naldy Saldaña no asistió a algunas presentaciones o actividades. “El día que Naldi falta a los eventos, yo me hago la pregunta de por qué no está, ¿no? Empezo a preguntar si a ver alguien sabía o sabía del tema”, relató.

Según su versión, en ese momento recibió una respuesta parcial, sin detalles. “Para lo cual me contestan de que fue una falta de parte del señor César hacia Naldi”, dijo, en referencia a información que le habría llegado por terceros.

Sin embargo, marcó una diferencia entre saber “algo” y conocer lo que realmente ocurría.

“Pero no sabía la magnitud ni tampoco nunca vi los videos ni tampoco Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba pasando o atravesando ella”, sostuvo.
Mackeily Luján aseguró que Naldy Saldaña no le contó lo que atravesaba con el exdirector musical César Sánchez Chavesta. Latina TV.
Mackeily Luján aseguró que Naldy Saldaña no le contó lo que atravesaba con el exdirector musical César Sánchez Chavesta. Latina TV.

“Si me lo hubiera contado, yo la hubiera apoyado”: su respuesta ante la crítica

En su declaración, Luján insistió en que, de haber tenido información directa, habría acompañado a Saldaña a denunciar. “Pero eso no quita de que si de repente ella me lo hubiera contado, yo la hubiera apoyado a hacer la denuncia. Incluso le hubiera dicho que no se calle, porque ninguna mujer merece callar este tipo de abusos”, aseguró.

Su mensaje se concentró en dos ideas: que no conoció el caso por boca de la denunciante y que, aun así, su postura hoy es de apoyo y de rechazo a cualquier forma de abuso. Con ese argumento, buscó responder a los cuestionamientos que recibieron integrantes de la agrupación tras la denuncia pública.

El momento en que la vio llorando: “No me dijo nada”

Mackeily Luján también relató un episodio en el que vio a Naldy Saldaña llorando y trató de ayudarla. “Y también el día que yo la apoyo, que la veo llorando, eh, como hubiera visto llorando cualquier compañera, eh, le pregunto, ¿no? Porque la veo, este, triste y le digo: “¿Estás bien?”. Para lo que ella me responde: “No””, contó.

Luego describió cómo intentó sacarla del lugar para que respirara y se calmara. “A lo cual yo también le digo, eh: “¿Quieres que te saque? ¿Quieres que te saque? ¿Quieres que salgamos?” Y ella me dice: “Sí”. Entonces, ahí yo la saco”, afirmó.

La cantante anticipó una pregunta recurrente del público: si Saldaña le dio detalles en ese momento. “Pero yo sé que también se preguntan si ella en ese momento me dijo algo. No me dijo nada. Solamente estaba triste, estaba llorando”, aseguró.

Según su testimonio, el episodio terminó con una indicación práctica para que ella pudiera recomponerse y volver. “Le dije: “Respira un rato, voy a regresar al kit para que tú también puedas regresar””, concluyó.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

El antecedente: su primer pronunciamiento junto a Ariana y Anely

Las declaraciones de Luján se suman a un contexto previo: ella, Ariana Gonzáles y Anely Dávila ya habían sostenido públicamente que desconocían lo ocurrido y que respaldaban a Naldy Saldaña.

En esos pronunciamientos, las cantantes coincidieron en rechazar el acoso, la violencia y el abuso, y en expresar solidaridad con la exintegrante. Sin embargo, también enfrentaron críticas en redes sociales, donde algunos usuarios pusieron en duda que no supieran nada de lo que ocurría dentro de la orquesta.

En esta nueva intervención, Mackeily Luján enfocó su mensaje en explicar que, según su versión, nunca tuvo una confidencia directa y que lo poco que supo fue a partir de ausencias, preguntas internas y un momento en el que vio a su compañera quebrada emocionalmente.

Mackeily Luján y su comunicado ante la denuncia por acoso puesto por Naldy Saldaña contra director musical. IG
Mackeily Luján y su comunicado ante la denuncia por acoso puesto por Naldy Saldaña contra director musical. IG

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