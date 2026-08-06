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Naldy Saldaña ya cuenta con medidas de protección y acepta el respaldo psicológico y legal del Ministerio de la Mujer

La cantante decidió recibir el acompañamiento especializado del Programa Nacional Warmi Ñan, mientras las autoridades activan una ruta de atención que también busca abrirles camino a otras víctimas

La excantante de la orquesta 'La Bella Luz', Naldy Saldaña, recibe medidas de protección tras denunciar por tocamientos indebidos a César Sánchez, exdirector musical del grupo. El Ministerio de la Mujer ya le brinda acompañamiento psicológico y legal. Video: América TV / América Noticias
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) concretó su respaldo a Naldy Saldaña: la cantante aceptó el acompañamiento psicológico y legal de la institución y ya cuenta con medidas de protección concedidas por las autoridades, según informó América Noticias. La noticia llega días después de que el caso de presuntos tocamientos indebidos que sufrió dentro de la orquesta ‘La Bella Luz’ sacudiera la opinión pública peruana y colocara en el debate la magnitud del problema de la violencia sexual en el país.

El reportaje precisó que el MIMP se puso en contacto con Saldaña tras la difusión pública de su denuncia contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de ‘La Bella Luz’, investigado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho. La cantante, que presentó su denuncia formal el 19 de junio y renunció a la agrupación el 21 de julio, aceptó los servicios que le ofrece el Estado a través del Programa Nacional Warmi Ñan.

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Las medidas de protección y el respaldo del Estado a la cantante

El especialista del Programa Nacional Warmi Ñan, Víctor Ordinola, explicó en el reportaje de América Noticias la importancia del acompañamiento especializado para quienes atraviesan un proceso como el de Saldaña. “Los temores, las afectaciones psicológicas, las creencias que hay durante el proceso, que son totalmente válidos para una víctima de violencia, necesitan a un especialista en psicología”, afirmó Ordinola.

Las medidas de protección solicitadas para la cantante ya fueron concedidas por las autoridades competentes, según confirmó el reportaje. Hasta el cierre de la información, el acusado Sánchez Chavesta no había brindado declaraciones públicas ni se había presentado ante la Fiscalía, pese a haber sido citado formalmente, ya que se encuentra como no habido.

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Tras la valiente denuncia de la cantante Naldy Saldaña, el Ministerio de la Mujer ha actuado rápidamente para brindarle la protección necesaria. Este caso resalta la importancia de alzar la voz contra la violencia de género. Video: TikTok @riclatorrez

El MIMP también recordó que los servicios de atención están disponibles para cualquier persona que enfrente o conozca una situación de violencia. “Cualquier persona que conoce o que vive un hecho de violencia puede llamar a la Línea 100 las 24 horas del día”, señaló Ordinola, quien precisó que con esa llamada se activa una ruta de atención que incluye especialistas en psicología y asesoría legal.

El especialista también detalló que los 439 Centros de Emergencia Mujer distribuidos en todo el Perú operan las 24 horas, incluso en días feriados, y que no solo puede realizar el reporte la propia víctima. “Si yo conozco un hecho de violencia y quiero reportarlo para que intervenga un centro de emergencia mujer e insertarlo al sistema de justicia, guardando mi confidencialidad, sí lo pueden hacer”, indicó Ordinola.

Las cifras de violencia sexual que el caso Naldy Saldaña volvió a poner sobre la mesa

El reportaje de América Noticias contextualizó el caso de Saldaña con datos que reflejan la dimensión del problema en el país. En lo que va del año se han registrado 85.000 llamadas a las líneas de atención por denuncias de actos de violencia contra la mujer, tanto de carácter familiar como sexual.

Ordinola precisó que, dentro de las estadísticas del MIMP, los casos de violencia sexual suman 15.797 en el año, y que el 93,5% de las víctimas son mujeres. Estas cifras, presentadas en el contexto del caso de la exintegrante de ‘La Bella Luz’, ilustran la escala de un problema que, según los especialistas, requiere una respuesta sostenida del Estado y de la sociedad.

Naldy Saldaña canta en un escenario con un micrófono. En un recuadro, una oficial de policía y dos personas sentadas revisan documentos en un escritorio
El MIMP confirmó que Naldy Saldaña aceptó el acompañamiento psicológico y legal del Estado tras su denuncia por presuntos tocamientos indebidos en La Bella Luz.

El MIMP se pronunció públicamente apenas dos días antes, el 4 de agosto, cuando la denuncia de Saldaña se hizo pública. En ese primer comunicado, la institución rechazó de manera categórica la violencia sexual en cualquier contexto, incluido el laboral, y anunció que la cantante sería beneficiaria de los servicios del Programa Nacional Warmi Ñan.

La concreción de ese respaldo, con la aceptación de Saldaña y la concesión de las medidas de protección, representa el paso siguiente en esa ruta de atención.

El relato de Saldaña: soledad, miedo y la decisión de hablar

La decisión de Saldaña de aceptar el apoyo del Estado llega tras meses en los que, según su propio testimonio, enfrentó la situación en soledad. En su entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’, la cantante relató que tras la agresión del 18 de junio no sabía a quién recurrir. “No sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar, me sentía muy vulnerada en ese momento”, declaró la artista.

Saldaña también explicó que permaneció en la agrupación durante semanas con la esperanza de que los dueños de la orquesta tomaran medidas contra el acusado. La respuesta que recibió, según su testimonio, fue un llamado a la calma.

La periodista cuestionó el actuar del empresario frente a una grave denuncia por parte de una de sus trabajadoras | Magaly TV La Firme

“Me siento sola, no puedo verlo, no soporto verlo. No ha cambiado nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que había hablado muchas veces con él y no se hacía nada; solamente me decían: ‘Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco’”, declaró la cantante en el programa.

La artista sostuvo que nunca quiso abandonar la orquesta, pero que continuar en ese entorno se volvió insostenible. Su testimonio público, que desató una ola de reacciones en el espectáculo peruano, también fue valorado por el especialista del MIMP como un acto que puede alentar a otras víctimas a dar el mismo paso.

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