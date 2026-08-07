Elecciones Regionales y Municipales 2026: miembros de mesa recibirán S/165 y un día de descanso remunerado

La ONPE te informa sobre tus deberes y derechos como miembro de mesa. En este video, conoce el monto que recibirás, el beneficio de un día de descanso pagado y la nueva estructura de 3 titulares y 6 suplentes. (Crédito: X/@ONPE)

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Los ciudadanos que sean seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165 por cumplir esta función durante la jornada electoral del próximo domingo 4 de octubre. El monto equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, el beneficio económico está dirigido a los ciudadanos sorteados que efectivamente asuman el cargo durante los comicios subnacionales. La ONPE recordó que la participación de los miembros de mesa es fundamental para garantizar el desarrollo adecuado de la votación, desde la instalación de las mesas hasta el cierre y procesamiento de los resultados electorales.

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Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

Descanso remunerado

Además de la compensación económica, los ciudadanos que ejerzan como miembros de mesa y hayan completado el proceso de capacitación electoral tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio aplicará tanto para trabajadores del sector público como del sector privado.

La medida busca reconocer el tiempo y la responsabilidad asumida por quienes participan en la organización directa de la jornada electoral. Según explicó la ONPE, el descanso deberá ser otorgado por los empleadores como parte de las facilidades establecidas para quienes cumplen esta labor cívica.

Para las ERM 2026, el organismo electoral realizó el sorteo de nueve miembros de mesa por cada mesa de sufragio: tres titulares y seis suplentes. Todos los seleccionados deberán presentarse durante la etapa de instalación; sin embargo, solo tres asumirán las funciones principales durante el proceso electoral.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Funciones de los miembros de mesa

Los miembros de mesa tendrán responsabilidades antes, durante y después del sufragio. Su labor comienza con la instalación de la mesa electoral dentro del horario establecido y continúa con la atención a los ciudadanos que acudirán a emitir su voto.

Entre sus principales tareas se encuentran:

Recibir y verificar la identidad de los electores mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Entregar las cédulas de votación y orientar a los ciudadanos hacia la cabina de sufragio.

Supervisar el depósito de las cédulas en el ánfora electoral.

Verificar la firma y huella dactilar de los votantes antes de devolverles su documento.

Según detalló la ONPE, cada integrante de la mesa tendrá una función específica. El presidente será responsable de solicitar y devolver el DNI del elector, mientras que el secretario verificará los datos en la lista de electores y el tercer miembro supervisará el depósito de la cédula en el ánfora.

Portal de la ONPE para conocer si eres miembro de mesa o no en estas EMR 2026.

Conteo de votos y actas electorales

Una vez finalizado el horario de votación, los miembros de mesa iniciarán la etapa de cierre del proceso electoral. Para ello, deberán revisar la lista de electores y contabilizar las firmas y huellas registradas para determinar cuántas personas participaron en la jornada.

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Posteriormente, deberán marcar como “no votó” a los ciudadanos que no acudieron a sufragar y completar las actas electorales correspondientes. Estos documentos consignarán la información obtenida durante la jornada y deberán ser firmados por los tres miembros titulares de la mesa.

El proceso continuará con el escrutinio, etapa en la que se realizará el conteo de los votos emitidos. Los personeros de las organizaciones políticas que se encuentren presentes también podrán firmar las actas si así lo consideran, de acuerdo con las disposiciones electorales.

Una ciudadana peruana deposita su voto en una urna de la ONPE, mientras un niño y miembros de mesa observan el proceso electoral. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Capacitación para miembros de mesa

La ONPE recordó que los miembros de mesa deberán participar en las jornadas de capacitación para conocer los procedimientos que aplicarán durante las elecciones. Esta preparación permitirá que puedan desarrollar correctamente sus funciones y reducir errores durante la instalación, votación y escrutinio.

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El organismo electoral señaló que los ciudadanos que cumplan con la función asignada y completen la capacitación podrán acceder tanto a la compensación económica de S/ 165 como al descanso remunerado establecido.

Funcionarios de la ONPE y miembros de mesa posan junto a la primera mesa de sufragio instalada para las Elecciones Generales 2026, marcando el inicio del proceso electoral. (Foto: Agencia Andina)

Con estas medidas, la ONPE busca incentivar la participación de los miembros de mesa y garantizar que las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollen con transparencia, orden y seguridad para los electores de todo el país, informó Andina Noticias.