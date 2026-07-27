Perú a punto de convertir más de 209.000 hectáreas en el área de conservación regional más grande de los Andes

Yanajanca. El área propuesta abarca ecosistemas andinos como páramos, yungas, bosques montanos, bosques nublados, pajonales de puna húmeda y bofedales.

El Ministerio del Ambiente ha presentado la Resolución Ministerial Nº D000226-2026-MINAM, que dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo para la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca en la región Huánuco.

Esta decisión permitiría proteger oficialmente más de 209,000 hectáreas en territorio andino, consolidando la mayor apuesta de conservación regional en los Andes peruanos.

Yanajanca: Un proceso técnico y participativo en Huánuco

El expediente técnico que respalda la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca fue elaborado con la asistencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el respaldo del Gobierno Regional de Huánuco.

Además, incluyó coordinación con titulares de derechos reales, sectores regionales y concesiones existentes para respetar derechos adquiridos, y ha recibido la opinión favorable de la mayoría de los ministerios consultados.

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La propuesta de Yanajanca protegería 209.484 hectáreas y se convertiría en la mayor iniciativa de conservación regional en los Andes peruanos.

El Área de Conservación Regional Yanajanca abarca 209,484 hectáreas, lo que la convertiría en la más grande de su tipo en los Andes peruanos. Se extiende por zonas de transición entre Páramos y Yungas peruanas, albergando bosques montanos, bosques nublados, pajonales de puna húmeda y bofedales.

En este territorio nacen cabeceras de cuenca y ríos como Magdalena, Yanajanca, Monzón y Chontayacu, así como 74 lagunas altoandinas que regulan el régimen hídrico y abastecen a más de 120,000 personas en el Alto Huallaga y el Alto Marañón.

Refugio de biodiversidad y especies amenazadas

El área funciona como un corredor biológico andino-amazónico, facilitando la conectividad de hábitats y la migración altitudinal de especies. Alberga especies emblemáticas y amenazadas, como el oso andino (Tremarctos ornatus) y el mono choro de cola amarilla (Lagotrix flavicauda).

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Según el informe “Actualización de la avifauna en la propuesta de Área de Conservación Regional Yanajanca”, existen 380 especies de aves distribuidas en 22 órdenes y 520 familias.

Entre las aves endémicas destacan el Hemispingo de Ceja Rufa, la Tangara de Bufanda Amarilla, la Tangara de Montaña de Dorso Dorado, el Tororoi de Chachapoyas y el Tororoi Rojizo.

El proyecto del Área de Conservación Regional Yanajanca estará disponible durante 15 días para recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía. EFE/Ernesto Arias

Sostenibilidad, ciencia y respaldo internacional

El establecimiento del Área de Conservación Regional Yanajanca contribuirá a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientada a conservar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres del planeta, y fortalecerá la seguridad hídrica y climática en Huánuco.

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Ha recibido apoyo de organizaciones como Rainforest Trust, Andes Amazon Fund, Re:wild y la iniciativa Conserva Aves, liderada por American Bird Conservancy. Estas alianzas han permitido realizar estudios técnicos, diálogo territorial, coordinación intersectorial y acompañamiento institucional.

Yanajanca, cada vez más cerca de ser una realidad

El Ministerio del Ambiente ha dispuesto que el proyecto normativo y el expediente técnico de Yanajanca estén disponibles en su portal web durante 15 días calendario para recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía.

Una vez culminada esta etapa, el Consejo de Ministros evaluará la aprobación definitiva del decreto, lo que permitirá el establecimiento oficial de la mayor área de conservación regional en los Andes peruanos.

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El Ministerio del Ambiente coordina, evalúa y oficializa la creación de áreas naturales protegidas, asegurando el cumplimiento de la normativa y la participación ciudadana.