Sociedad Nacional de Industrias apoya reforma tributaria y se refiere al incremento del sueldo mínimo

El gremio consideró que estas medidas deben ocupar un lugar prioritario para fortalecer el clima de negocios y favorecer la actividad empresarial en el país. Foto: SNI

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La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su respaldo a las medidas orientadas a simplificar el sistema tributario y reducir la carga burocrática para las empresas, al considerar que ambas acciones pueden contribuir a dinamizar la economía y promover nuevas inversiones. El gremio sostuvo que estos cambios deberían convertirse en una prioridad para mejorar el entorno empresarial en el país.

El director de la SNI, Antonio Castillo, señaló que las propuestas anunciadas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, así como la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para impulsar una reforma tributaria, representan una oportunidad para avanzar en un proceso que también incentive la formalización y la generación de empleo.

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SNI plantea reducir trámites y unificar el sistema tributario

Castillo destacó que uno de los principales obstáculos para el desarrollo empresarial es el exceso de procedimientos administrativos. En ese sentido, consideró necesario acelerar las acciones destinadas a eliminar duplicidades entre entidades públicas y facilitar la creación de nuevos negocios.

Antonio Castillo, trámites burocráticos y reforma tributaria fueron algunos de los temas que abordó durante una entrevista con Andina Canal Online. “La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció una serie de propuestas muy importantes, entre las que destacan la desregulación de trámites burocráticos y una reforma tributaria, factores fundamentales para impulsar el desarrollo del país”, comentó.

Asimismo, explicó que la existencia de múltiples procedimientos en distintas instituciones retrasa el desarrollo de proyectos empresariales. “En ese sentido, la presidenta Fujimori ha sido muy enfática. Los trámites que se duplican en una dependencia y otra afectan el desarrollo empresarial. Es importante contar con una sola plataforma para evitar que la constitución de una empresa en el Perú tome 2.5 años, llegando inclusive a los 14 años en el caso del sector minero”, detalló.

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Antonio Castillo destacó que las propuestas del Ejecutivo y la reforma tributaria planteada por el MEF pueden impulsar la formalización y el empleo. Foto: vigilante.pe

SNI, Produce y formalización también fueron mencionados por el representante gremial al indicar que la institución está dispuesta a trabajar junto con el Ministerio de la Producción para impulsar medidas de simplificación y desregulación económica. Además, resaltó la propuesta del titular del MEF, Elmer Cuba, de elaborar una reforma tributaria integral.

Reforma tributaria e informalidad laboral

El director de la SNI sostuvo que la reforma del sistema tributario debería estar acompañada por cambios que favorezcan la formalización de trabajadores y empresas. A su juicio, mantener varios regímenes tributarios dificulta el cumplimiento de obligaciones y limita el crecimiento de la economía formal.

Regímenes tributarios, informalidad laboral y contrataciones fueron aspectos centrales de su planteamiento. “Actualmente contamos con cuatro regímenes tributarios separados, cuando lo ideal es tener uno solo, además de establecer algunas reformas en formalización para que también haya un incremento en las contrataciones y no tengamos niveles de 71% de informalidad laboral en la economía”, manifestó Castillo.

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El dirigente remarcó que un esquema más simple permitiría reducir barreras para las empresas y facilitaría la incorporación de más trabajadores al empleo formal, siempre que las modificaciones sean implementadas de manera integral.

SNI pide cautela frente al aumento de la RMV

Respecto al incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1.300, Castillo indicó que, según datos de la Sunat, entre 350.000 y 360.000 trabajadores perciben actualmente el sueldo mínimo. En ese contexto, señaló que el principal desafío continúa siendo la elevada informalidad existente en el mercado laboral.

El director de la SNI afirmó que la reforma tributaria debe complementarse con medidas que impulsen la formalización laboral y empresarial. Foto: Andina

RMV, microempresas e informalidad fueron los conceptos que destacó al advertir que un aumento salarial puede tener efectos distintos según el tamaño de las empresas. “No tenemos muchos trabajadores con una RMV. En lo que debemos enfocarnos es en la gran informalidad laboral que existe. El problema posiblemente no está en las grandes empresas, sino en las pequeñas y en las microempresas que, cuando se ven afectadas por incrementos, muchos de sus trabajadores pasan a la informalidad”, refirió Castillo.

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Finalmente, consideró que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe discutirse en el ámbito del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para evitar consecuencias negativas sobre el empleo formal.

Consejo Nacional del Trabajo, MTPE y empleo formal forman parte del proceso que, según Castillo, debe preceder a un ajuste de la remuneración mínima. “Es una medida que debemos pensarla con mucho cuidado de modo que no genere más informalidad sino que permita que más personas cuenten con un empleo formal”, puntualizó.