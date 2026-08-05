Senace da luz verde a proyecto de USD 4,5 millones para optimizar el Terminal Portuario de Salaverry

La aprobación fue oficializada mediante una resolución directoral para el proyecto presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A. en el Terminal Portuario de Salaverry. Foto: Proinversión

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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó una modificación ambiental que permitirá optimizar las labores de mantenimiento del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, en la región La Libertad. La medida contempla una inversión sostenible de USD 4,5 millones y busca mejorar las operaciones de dragado de esta infraestructura portuaria.

La autorización quedó oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 00079-2026-SENACE-PE/DEIN, emitida el 31 de julio de 2026. La iniciativa fue presentada por Salaverry Terminal Internacional S.A. y corresponde al terminal ubicado en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo.

Cambios en la disposición del material dragado

La aprobación permite sustituir la Zona de Vertimiento 3 (ZV3) por la Zona de Vertimiento 4 (ZV4), destinada a recibir el material extraído durante las labores de dragado de mantenimiento del terminal. Con esta modificación será posible disponer de hasta 3 millones de metros cúbicos de sedimentos cada año.

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De acuerdo con Senace, la nueva área reúne mejores condiciones desde el punto de vista técnico y ambiental, lo que contribuirá a hacer más eficientes las operaciones de dragado necesarias para conservar la operatividad del terminal portuario.

Entidades respaldaron la propuesta

La evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) recibió opiniones técnicas favorables de diversas instituciones vinculadas a la gestión ambiental, marítima y portuaria. Entre ellas figuran la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

La aprobación reemplaza la Zona de Vertimiento 3 (ZV3) por la Zona de Vertimiento 4 (ZV4) para el material del dragado del terminal. Foto: Grupo Tamarsa

Asimismo, emitieron opinión favorable la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas del Ministerio de la Producción, el Serfor, el Imarpe y el Sanipes, respaldando la viabilidad técnica y ambiental de la modificación planteada para el proyecto.

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¿Qué es un Informe Técnico Sustentatorio?

El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) es un instrumento de gestión ambiental utilizado para aprobar modificaciones o ampliaciones en proyectos de inversión cuando estas no generan impactos ambientales significativos o incorporan mejoras tecnológicas.

Este mecanismo permite agilizar la evaluación de cambios que no alteran las condiciones ambientales previamente analizadas, manteniendo los estándares de protección ambiental y facilitando la ejecución de proyectos de inversión bajo los criterios establecidos por la normativa vigente.

Sobre el Terminal Portuario de Salaverry

El Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, ubicado en el distrito de Salaverry, en la región La Libertad, es uno de los principales complejos portuarios del norte del Perú y cumple un papel clave en el comercio exterior del país. Su ubicación estratégica le permite atender la actividad económica de una amplia zona de influencia que comprende La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y otras regiones del norte, facilitando la salida de productos agroindustriales, minerales, granos y diversas cargas hacia mercados internacionales. Desde 2018 opera bajo un contrato de concesión a 30 años administrado por Salaverry Terminal Internacional (STI), empresa encargada de ejecutar su proceso de modernización.

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El puerto fue concebido como una infraestructura multipropósito, por lo que está preparado para atender distintos tipos de mercancías. Entre ellas se encuentran contenedores, carga fraccionada, minerales a granel, cereales, líquidos a granel, carga rodante e incluso pasajeros. Esta diversidad de servicios le permite responder a las necesidades de distintos sectores productivos y fortalecer la cadena logística del norte peruano.

El Informe Técnico Sustentatorio (ITS) obtuvo opiniones técnicas favorables de distintas entidades relacionadas con los ámbitos ambiental, marítimo y portuario. Foto: Apam Perú

La modernización del terminal contempla una inversión comprometida de aproximadamente USD 229 millones, destinada a renovar muelles, optimizar áreas de almacenamiento, incorporar equipamiento especializado y mejorar los sistemas operativos. El objetivo es incrementar la eficiencia de las operaciones, reducir los tiempos de atención de las embarcaciones y elevar la competitividad del puerto frente a otros terminales del país y de la región.

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Durante los últimos años se han desarrollado diversas etapas del proyecto de modernización, mientras que las inversiones adicionales continúan ejecutándose en función del crecimiento de la demanda. Para 2026, el plan de negocios del concesionario contempla nuevas inversiones orientadas a ampliar la capacidad operativa, mejorar la infraestructura para el almacenamiento de determinados productos e incorporar equipamiento que fortalezca la atención de la carga.

En 2024 se firmó la primera adenda al contrato de concesión, con el propósito de actualizar diversos aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y facilitar la continuidad de las inversiones previstas. Asimismo, el terminal permanece bajo la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), entidad que fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los estándares de servicio y el régimen tarifario aplicable.

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