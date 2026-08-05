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Conductor de Vipusa perdió su bus, con el que mantuvo a su familia por 13 años: dos unidades fueron incendiadas por extorsionadores

El transportista contó que no recibió llamadas ni amenazas recientes antes del ataque y mencionó que desconoce si otros representantes de Vipusa fueron intimidados

Dos buses de la empresa Vipusa quedaron reducidos a chatarra tras un incendio registrado durante la madrugada en el asentamiento humano San Pedro, en Ventanilla. Uno de los conductores afectados contó que las unidades eran su principal herramienta de trabajo y aseguró que no recibió amenazas recientes antes del ataque. Fuente: Latina Noticias
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Dos buses de la empresa Vipusa terminaron reducidos a chatarra tras un incendio registrado durante la madrugada en el asentamiento humano San Pedro, en Ventanilla. El fuego comenzó en una de las unidades estacionadas frente a una vivienda y, por la cercanía entre ambos vehículos, las llamas alcanzaron rápidamente al segundo bus.

El hecho ocurrió cerca de las 2:45 a. m. y movilizó a cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron para controlar la emergencia. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto ataque y no descarta que pueda estar relacionado con amenazas o actos de extorsión contra empresas de transporte.

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Los vehículos pertenecían a dos conductores que utilizaban las unidades como fuente principal de ingresos. Uno de ellos contó que no recibió amenazas directas antes del incendio y expresó su preocupación por haber perdido la herramienta con la que mantenía a su familia desde hace más de una década.

Dos buses urbanos calcinados estacionados en una calle de tierra, frente a un edificio de dos pisos. Los vehículos presentan daños extensos por fuego
Dos buses de la empresa Vipusa, estacionados en el asentamiento humano San Pedro de Ventanilla, quedaron calcinados tras un incendio registrado durante la madrugada. (Captura: Latina Noticias)

Vecinos alertaron del fuego que consumió dos unidades de Vipusa

Según el reporte de Latina Noticias, el primer bus comenzó a incendiarse mientras permanecía estacionado en una zona cercana a la vivienda de los propietarios. Los vecinos alertaron a los conductores, quienes se encontraban descansando dentro del inmueble, pero las llamas avanzaron rápidamente.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el fuego provocó que las llantas de la primera unidad explotaran y el vehículo retrocediera unos metros hasta impactar contra el segundo bus. El contacto entre ambas unidades permitió que el incendio se extendiera y dejara ambos vehículos completamente destruidos.

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Los bomberos llegaron hasta el asentamiento humano San Pedro para controlar la emergencia, mientras la Policía inició las diligencias para determinar cómo se originó el fuego. Las autoridades evalúan la revisión de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar a los responsables en caso se confirme un ataque provocado.

Díptico de un vehículo de transporte público. Izquierda: un autobús envuelto en llamas por la noche. Derecha: un bombero rocía el autobús ya carbonizado
Dos autobuses de la empresa Vipusa arden en llamas, y un bombero trabaja para controlar el incendio en el asentamiento humano San Pedro de Ventanilla durante la madrugada. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Conductor de Vipusa asegura que no recibió amenazas antes del ataque

Uno de los propietarios afectados contó que las dos unidades eran de su propiedad y que fueron estacionadas en el lugar porque tenía previsto llevar una de ellas a un taller durante la mañana. El conductor explicó que no acostumbraba dejar los vehículos en esa zona.

“Los dos carros estaban acá estacionados. Nosotros salimos a las doce y veinte, nos avisaron”, declaró a Latina Noticias. Al ser consultado sobre si había recibido amenazas previamente, respondió: “No, para aquí no nos amenazaron. No nos llamaron, nada”.

El transportista también negó conocer si la empresa había recibido algún tipo de intimidación. Sin embargo, mencionó que recientemente aumentó el pago que realizan por trabajar con la línea de transporte. “Nos subieron cinco soles más”, indicó, aunque aclaró que desconocía si ese incremento estaba relacionado con posibles cobros de organizaciones criminales.

El conductor señaló que lleva 13 años trabajando en la empresa y que el vehículo representaba su principal sustento económico. “Con eso es lo que vivo, de mi trabajo. Trece años trabajando en esta empresa”, expresó entre lágrimas. También contó que con ese ingreso mantiene a su esposa y a sus tres hijos, quienes estudian en la universidad y en el colegio.

Interior de un autobús calcinado, asientos y estructura metálicos quemados, con ventanas rotas. Al fondo, se observan edificios y un vehículo
El interior de un autobús de la empresa Vipusa muestra los asientos y la estructura metálica calcinados tras el incendio que afectó a dos unidades en Ventanilla, Perú. (Captura: Latina Noticias)

Quema de buses estarían vinculados al historial de atentados contra Vipusa desde 2024

El incendio de los dos buses ocurre en medio de una serie de ataques contra la empresa Vipusa, una de las compañías de transporte con mayor presencia en Lima Norte. Según el reporte periodístico, desde 2024 se han registrado al menos siete atentados contra unidades vinculadas a esta empresa.

Uno de los episodios más graves ocurrió meses atrás, cuando delincuentes dispararon contra una unidad de transporte y una pasajera perdió la vida, mientras otros usuarios resultaron heridos. Estos antecedentes forman parte de la investigación para determinar si el incendio registrado en Ventanilla responde a un nuevo ataque contra la empresa.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión
Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La Policía analiza la posibilidad de que el hecho esté relacionado con una modalidad utilizada por organizaciones criminales para intimidar a transportistas. En algunos casos, los ataques ocurren como una forma de presión para exigir pagos ilegales, incluso antes de que las víctimas reciban una amenaza directa.

Por ahora, el conductor afectado asegura que no recibió llamadas extorsivas y desconoce si la empresa había sido advertida previamente. Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer si el incendio fue provocado y quiénes estarían detrás del ataque contra las unidades de Vipusa.

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