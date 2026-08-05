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Carlos Bruce critica a Rafael López Aliaga: “Le interesa el poder político. No le interesa ni el Perú ni Lima”

El postulante a la alcaldía de Lima puso bajo cuestionamiento la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba una lista para las próximas elecciones municipales, debido a que su salida podría abrir el camino para que López Aliaga, ubicado como regidor número uno, tenga la posibilidad de asumir nuevamente la jefatura edil

Carlos Bruce cuestionó los recientes movimientos políticos de Rafael López Aliaga y sostuvo que estos responderían a un interés por conservar influencia y poder dentro del escenario electoral (Créditos: Canal N)
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El postulante a la alcaldía de Lima Carlos Bruce cuestionó la actuación política de Rafael López Aliaga y consideró que sus recientes movimientos responderían a intereses personales. Sus declaraciones se produjeron después de la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba una lista para los próximos comicios municipales, hecho que, según el candidato, podría facilitar el retorno del exalcalde de Lima al cargo.

Durante una entrevista con Canal N, el aspirante sostuvo que el exburgomaestre capitalino habría seguido una línea orientada a preservar su influencia política. Para sustentar su posición, recordó que, cuando RLA postuló anteriormente al municipio, aseguró que no renunciaría para participar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, posteriormente dejó el puesto y emprendió una candidatura al sillón de Pizarro.

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Bruce también cuestionó que, tras no ganar dichos comicios, el líder de Renovación Popular no asumiera el escaño al Senado para el cual había solicitado votos. A juicio del entrevistado, estos antecedentes mostrarían una conducta enfocada en mantener poder político.

“Lo único que le interesa es el poder político para él. No le interesa para nada ni el Perú ni Lima”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el exalcalde buscó presentarse como regidor número uno y planteó que esa situación podría generar un problema constitucional si posteriormente intentara asumir nuevamente la jefatura municipal.

El aspirante advirtió que el problema podría trascender el caso de Lima, pues durante la entrevista mencionó renuncias similares de candidatos en San Miguel, Independencia y Lurín, por lo que planteó que el organismo electoral establezca criterios claros para impedir posibles mecanismos destinados a eludir las restricciones constitucionales - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui/Daniel Bracamonte.
El aspirante advirtió que el problema podría trascender el caso de Lima, pues durante la entrevista mencionó renuncias similares de candidatos en San Miguel, Independencia y Lurín, por lo que planteó que el organismo electoral establezca criterios claros para impedir posibles mecanismos destinados a eludir las restricciones constitucionales - Créditos: ANDINA/Vidal Tarqui/Daniel Bracamonte.

El candidato puso en duda, además, que la dimisión de Luis Rubio responda únicamente a razones personales. “Nadie que se esté muriendo o que tenga una enfermedad, una cosa personal, se va a la China de paseo y regresa al Perú. Y cuando regresa, renuncia 24 horas antes que le vence el plazo para poder renunciar. Todo es muy conveniente”, manifestó al referirse a las circunstancias de aquella decisión.

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Ante este panorama, el candidato a la alcaldía de Lima hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a su presidente, Roberto Borneo. Su pedido no consiste en retirar la lista electoral, sino en establecer qué sucedería si esta obtiene la mayoría de votos y el regidor número uno presenta una incompatibilidad constitucional para ejercer la máxima función municipal.

La alternativa propuesta contempla que el segundo integrante de la nómina asuma la alcaldía en caso de una vacancia o renuncia que impida al primero ocupar dicho puesto. Bruce sostuvo que López Aliaga ya fue alcalde y, según su interpretación, no podría gobernar nuevamente dos periodos consecutivos.

El postulante a la alcaldía de Lima puso en duda que la renuncia de Luis Rubio obedeciera únicamente a motivos personales y señaló que su salida podría favorecer el retorno del exalcalde (Créditos: Canal N)

El postulante señaló que no se trataría de un caso aislado. Durante la conversación mencionó situaciones similares en San Miguel, Independencia y Lurín, donde también se habrían producido renuncias de candidatos a alcaldes que inicialmente encabezaban las respectivas listas.

Para el aspirante, el vacío legal señalado durante la entrevista puede ser atendido mediante una disposición del organismo electoral. Explicó que un exalcalde podría integrar una nómina como regidor número uno, pero, ante una eventual imposibilidad constitucional para asumir la jefatura municipal, tendría que ser el segundo integrante quien ejerza el cargo.

“Con eso evitamos estos fraudes a la ley para saltarse una norma constitucional”, concluyó Bruce, quien pidió priorizar los intereses de Lima y del país por encima de cualquier propósito político y personal.

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