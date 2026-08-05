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El papa León XIV realizará en noviembre su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú

El recorrido apostólico se extenderá del 6 al 17 de noviembre. La Santa Sede anticipa que el programa completo se publicará más adelante

El papa León XIV realizará en noviembre su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
El papa León XIV realizará en noviembre su primera gira por América Latina con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
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La Santa Sede anunció este miércoles que el papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con una gira que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, en el que será su debut en la región desde el inicio de su pontificado.

El anuncio fue realizado por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que el Pontífice aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026”, señaló Bruni en un comunicado, en el que precisó que el programa detallado del recorrido será difundido en las próximas semanas.

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Basílica de Luján - historia
La Nunciatura Apostólica argentina difundió el itinerario del viaje de León XIV, que incluirá una parada en la basilica de Luján.

Según el itinerario oficial, León XIV iniciará la gira en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Posteriormente viajará a Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de trasladarse a Perú, donde desarrollará el tramo más extenso del viaje entre el 11 y el 17 de noviembre, con escalas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La gira marcará un hito para el nuevo pontificado al convertirse en la primera visita de León XIV a América del Sur, una de las regiones con mayor cantidad de fieles católicos del mundo y donde la Iglesia mantiene una fuerte presencia pastoral.

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Cada una de las escalas tendrá además un significado particular. En Uruguay, el Pontífice abrirá oficialmente su primer recorrido por la región.

En Argentina, la visita pondrá fin a una espera de 39 años desde el último viaje de un Papa al país. El antecedente más reciente fue Juan Pablo II, quien visitó territorio argentino en abril de 1987. Desde entonces transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó a su país natal.

La gira de León XIV será la primera visita del pontífice a América del Sur desde el inicio de su pontificado. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
La gira de León XIV será la primera visita del pontífice a América del Sur desde el inicio de su pontificado. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El tramo de Perú será el más prolongado de toda la gira y también el más simbólico. Antes de ser elegido como sucesor de Francisco, Robert Prevost, hoy León XIV, desarrolló durante décadas su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, una etapa considerada decisiva en la trayectoria eclesiástica que lo condujo posteriormente al Vaticano.

La ciudad de Chiclayo aparece como uno de los puntos más esperados del recorrido. Allí el Pontífice mantiene un estrecho vínculo con la comunidad católica local y está prevista una de las principales celebraciones religiosas del viaje. Las autoridades regionales informaron que la misa central se realizará en el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, en Lambayeque, luego de que una delegación técnica del Vaticano evaluara durante varias semanas los aspectos organizativos, de seguridad y capacidad del lugar.

La comisión vaticana inspeccionó además templos, espacios culturales, rutas de desplazamiento y áreas destinadas a la concentración de fieles en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades que finalmente fueron confirmadas como sedes oficiales de la visita. Otras localidades analizadas durante la etapa preparatoria quedaron fuera del itinerario definitivo tras las evaluaciones logísticas.

La gira por Sudamérica también reflejará un rasgo que comienza a caracterizar el pontificado de León XIV: la realización de viajes internacionales de mayor duración que los de sus predecesores. Desde su elección, el Papa visitó Turquía y Líbano durante cinco días, realizó una breve visita a Mónaco y completó posteriormente un recorrido de once días por África, con escalas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, además de distintos desplazamientos pastorales dentro de Italia.

Con casi dos semanas de actividades, la gira por Uruguay, Argentina y Perú se convertirá en una de las más extensas e importantes del inicio de su pontificado y representará su primer gran acercamiento a una región con la que mantiene profundos vínculos personales, históricos y pastorales.

La Santa Sede informó que el programa detallado del viaje será dado a conocer oportunamente, una vez concluidas las tareas de coordinación con las autoridades civiles y eclesiásticas de los tres países.

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