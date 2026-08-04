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¿Quién es Naldy Saldaña, la excantante de La Bella Luz que denunció al director musical de acoso sexual?

La cantante de cumbia decidió romper su silencio e hizo esta denuncia pública, a poco de anunciar su salida de ‘La Bella Luz’

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Apenas días después de abandonar la orquesta La Bella Luz, Naldy Saldaña presentó una denuncia formal por acoso sexual y tocamientos indebidos contra el director musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta.

La artista entregó a las autoridades videos y documentos que forman parte de una investigación fiscal en curso. El caso generó impacto en el ambiente de la cumbia peruana y reavivó el debate sobre la violencia de género en el entorno artístico.

Naldy Saldaña nació el 9 de diciembre de 1999 en Morropón, provincia del departamento de Piura, al norte del Perú, región conocida como la “Cuna del Tondero y la Cumanana”. Desde temprana edad se vinculó al mundo de la música.

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Una cantante en un escenario con micrófono, su brazo derecho levantado y un cartel negro con letras blancas. Otras mujeres y luces de color púrpura al fondo
Naldy Saldaña interpreta una canción con el brazo en alto y sostiene un cartel de sus seguidores, durante una presentación en vivo.

A los 14 años debutó con Corazón Serrano, una de las agrupaciones más populares del país, donde fue comparada con otras jóvenes integrantes que también iniciaron su carrera siendo menores de edad. Tras una breve estancia en esa banda, integró Puro Sentimiento y, en octubre de 2023, se sumó a La Bella Luz.

A lo largo de su trayectoria, Saldaña se consolidó como una de las voces jóvenes más reconocidas del género y, hasta su reciente salida, ocupó el rol de cantante principal en la orquesta dirigida por Sánchez Chavesta. Su renuncia, según explicó en entrevistas, obedeció a las condiciones laborales y personales que enfrentaba dentro del grupo, situación que finalmente motivó la denuncia pública contra el director musical.

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Grupo musical de once integrantes en un escenario. Hombres con trajes negros brillantes, mujeres con vestidos cortos morados. Público numeroso detrás en la noche
Los integrantes de la Orquesta La Bella Luz posan en un escenario frente a una multitud durante una presentación nocturna en un espacio abierto.

La denuncia contra el director musical de La Bella Luz

El 18 de junio, durante una jornada de ensayos, Naldy Saldaña fue víctima de un episodio en el que, según su testimonio, César Sánchez Chavesta intentó besarla y la tocó sin su consentimiento. La artista relató que, al salir del baño, el director musical le bloqueó el paso, intentó besarla y la sujetó de manera violenta.

“Empieza a meter la mano por todos lados. Incluso a apretarme más fuerte de lo que ya me había apretado y yo empiezo a forcejear para querer soltarme”, afirmó durante una entrevista difundida por Magaly TV La Firme.

En la denuncia presentada ante las autoridades, Saldaña identificó al acusado por nombre y cargo, señalando además que existe un parentesco directo entre Sánchez Chavesta y los propietarios de la orquesta. La artista aseguró que el acoso no fue un hecho aislado, sino que se trataba de una situación reiterada que se venía produciendo desde meses atrás.

Captura de pantalla: hombre abrazando a mujer por la cintura en un interior. En la parte inferior, texto que lee 'Magaly TV, ARTISTA DENUNCIA TOCAMIENTOS INDEBIDOS'
Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, en un momento junto al director musical de la agrupación, a quien denunció por tocamientos indebidos.

“Él en algún momento me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se va a enterar. No, no es la primera vez”, declaró Saldaña, quien también explicó que evitaba cruzarse con el director musical para no exponerse a conductas similares.

La cantante documentó su denuncia con videos de cámaras de seguridad que, según la producción de Magaly TV La Firme, registraron el momento del presunto ataque. Actualmente, la Fiscalía investiga el caso y analiza el material probatorio aportado por la víctima.

Luego de comunicar la situación a los dueños de La Bella Luz, Saldaña aseguró que no recibió respaldo y que solo le sugirieron “superarlo poco a poco”. Al no percibir cambios en el ambiente laboral y sentirse sola, optó por renunciar a la agrupación.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción pública no se hizo esperar y el caso continúa bajo investigación formal. Ni César Sánchez Chavesta ni los propietarios de la orquesta han respondido públicamente a las denuncias, pese a los intentos de la prensa por obtener sus versiones.

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